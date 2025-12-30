Finsko tepe do vlastních řad: Češi daleko před námi, úplně zničili naše umělecké dílo
S obrovskými rozpaky přijímají Finové porážku s českými hokejisty na mistrovství světa do 20 let. Poražení netají, že prohra 1:2 v prodloužení je pro ně milosrdná, neboť výkon Suomi měl oproti vítězům naprosto jiné parametry, než v severské zemi všichni očekávali. „Tohle se už nesmí opakovat,“ zkritizoval tým brankář Petteri Rimpinen, díky němuž neskončil atraktivní duel po 60 minutách jasným triumfem souboru Patrika Augusty. Program MS do 20 let ZDE>>>
Členové skandinávského výběru se nebáli přiznat, že tvrdě narazili. Po dvou pohodových výhrách nad Dánskem (6:2) a Lotyšskem (8:0) přišel těžký karambol. „Bez vynikajícího výkonu brankáře Petteriho Rimpinena by Česká republika zápas vyhrála s větším rozdílem,“ konstatuje web Ilta-Sanomat.
Finští hráči sami sebe zkritizovali za způsob, jakým se na ledě v Minneapolisu prezentovali. Od začátku cítili, že je něco špatně a podařeným českým nástupem se nechali zatlačit do kouta. „Příliš rychle jsme se nechali frustrovat vlastní hrou,“ přiznal Rimpinen. „V prvních dvou zápasech jsme byli zvyklí střílet góly a to vedlo k mylným předpokladům pro zápas s Čechy.“
Ti excelovali zejména ve způsobu kompletní krádeže finské hry. „Lvi nedokázali rozjet svou ofenzivní hru a nefungovala ani přesilovka. V důsledku toho se začali po odpískání různě strkat a soustředit se na trash talk,“ píše se v článku Ilta-Sanomat.
„Musíme o tom mluvit jako tým, protože si nemůžeme dovolit, aby se to opakovalo v nejdůležitějších zápasech, které nás čekají,“ připojil Rimpinen, jenž vytasil několik skvělých zákroků a po rychlém českém vedení z pětiminutové přesilovky ponechával své kumpány po celou dobu ve hře. Ti za 40 minut vystřelili jen sedmkrát na bránu…
Trenéři nedokázali tým připravit
Kapitán Aron Kiviharju nevěřil vlastním očím, jakou herní převahu mají sebevědomí čeští protivníci, kteří v prvních dvou třetinách jen málokdy půjčili puk. „Soustředili jsme se na špatné věci. Na křičení a rozmíšky. Prohrávali jsme o jeden gól, v tu chvíli jsme se měli dělat základní věci. Před zápasem jsme mluvili o tom, že se k soupeři budeme vždy otáčet zády, to ho totiž frustruje. Ale nedařilo se nám to,“ zlobil se lídr týmu.
Jen v prvním dějství Seveřané sehráli sedm minut v oslabení. „V takovém případě se průběh hry nevyhnutelně ubírá špatným směrem,“ pokračoval Kiviharju a dodal: „Jsem zklamaný sám ze sebe a z týmu, že jsme se nedostali rychleji do hry. Druhá třetina byla také špatná,“ povzdechl si kapitán.
Ve středu se Finsko v posledním duelu skupiny utká s Kanadou a celá země očekává rapidní progres Young Lions. „Během volného dne se musíme dokázat postavit pravdě. To znamená podívat se na video a zjistit, kde jsme na začátku zápasu udělali chybu. Nemůžeme se soustředit jen na mentální aspekty,“ vybídl Kiviharju.
Komentátor Ilta-Sanomat Teemu Suvinen dává špatný výkon za vinu i realizačnímu štábu. „Hlavní trenér Lauri Mikkola vede svůj třetí turnaj jako hlavní trenér. Nic by pro něj nemělo být překvapením. Všichni věděli, že Češi jsou fyzicky silný tým s tvrdými zákroky, který dokáže rychle otočit zápas. Trenérský tým však nedokázal svůj tým připravit,“ píše finský novinář přímo z dějiště turnaje.
Z původně vyhlížejícího triumfálního pochodu turnajem je rázem splasklá bublina. „Všechny dobré věci z prvních dvou zápasů jsou pryč. Finská obrana měla potíže pod silným českým tlakem, příliš často ztrácela puk, dokonce i za vlastní brankou. Mladí lvi se nemohli dostat ze své zóny bez potíží. Na základě prvních zápasů bylo Finsko nejpřesvědčivějším týmem turnaje, finská ofenziva byla uměleckým dílem, útoky plynuly krásně jeden za druhým, ale už tomu tak není,“ zoufá si Suvinen.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|2
|1
|0
|0
|18:7
|8
|2
Finsko
|3
|2
|0
|1
|0
|15:4
|7
|3
Česko
|3
|1
|1
|0
|1
|14:10
|5
|4
Lotyšsko
|2
|0
|0
|1
|1
|1:10
|1
|5
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|5:22
|0