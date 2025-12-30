Záruba hlásil gól proti Finům, diváci ho viděli až později. ČT přišla s omluvou
Čeští hokejisté vstoupili do vítězného utkání s Finskem na MS do 20 let skvěle. Když Matěj Kubiesa vstřelil ve druhé minutě vedoucí gól, věděli to diváci u televize už o malou chvíli dřív, komentář Roberta Záruby na ČT sport totiž běžel s předstihem. Sportovní kanál se za technické potíže omluvil. Program MS do 20 let ZDE>>>
Pozorní diváci si toho rozdílu všimli – Zárubův komentář a dění na ledě k sobě nesedělo. Co selhalo?
„Při každém zahraničním přenosu probíhá synchronizace obrazu a zvuku ještě před začátkem vysílání, v tomto případě ji však zkomplikovalo rozdílné zpoždění mezinárodního signálu oproti předchozímu utkání a také skutečnost, že pražské pracoviště dostávalo od výrobce signálu v dějišti šampionátu před startem přenosu jiné obrazové záběry než komentátor na místě. To znemožnilo provést přesné, finální sladění ještě před vysíláním“ vysvětlila stanice ČT sport na sociální síti X.
Problém se podařilo postupem času vyladit. „Zvuk byl následně v průběhu přenosu postupně upravován, ne vždy je však možné dosáhnout okamžité nápravy, což se bohužel projevilo v tomto utkání.“
Když zápas skončil pozoruhodným gólem Adama Jiříčka v prodloužení na 2:1, vše už běželo tak, jak má.