Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři ukázali dvě tváře. Drama až do konce, rozhodl Pšenička
PŘÍMO Z MINNEAPOLISU | Zásahem na 4:2 zpečetil Václav Nestrašil s úderem půlnoci českého času osud silvestrovského dramatu s Lotyšskem. Takové načasování předvedl na juniorském šampionátu před jedenácti lety Pavel Zacha. Trefou proti Rusku zahájil únik, kterým si Češi zajistili místenky do čtvrtfinále. Tentokrát už měla dvacítka play off už jisté. Vítězství Kanady nad Finskem v posledním utkání skupiny poslalo dvacítku na Švýcary. Na zápas zůstane v Mariucciho Areně v Minneapolisu, hraje se v pátek ve 22:30 středoevropského času. Program MS do 20 let ZDE>>>
Byly to nervy až do konce. Ale Lotyše nakonec Češi udolali. Takže šťastný a veselý. „Důležitá výhra, která nám pomůže do čtvrtfinále. Lotyši hráli dobře, ale my jsme na konci byli lepší a ukázali, že to opravdu chceme,“ hodnotil obránce Max Pšenička. Obstaral třetí českou trefu, nakonec vítěznou. Na začátku druhé třetiny nahodil z pravé strany kotouč a ten skončil v síti.
„Viděl jsem, že Tomáš Poletín dojíždí do brány. Je známý tím, že to do ní většinou doklepne. Řekl jsem si, že mu to tam pošlu. Puk se šťastně odrazil od obránce,“ popisoval vysoký bek.
Český tým v tu chvíli šel do vedení 3:1. Jenže až do závěru utkání žádný gól nepřidal. Po zápase s Finskem se chrochtalo blahem nad zodpovědností českých mladíků, jak si poradili s našlápnutými Seveřany. Proti srdnatým lovcům puků z Lotyšska působil soubor vlažně.
„Ukázali jsme si, že nesmíme nikoho podcenit. To se úplně nestalo, ale nebyl to ideální výkon. Mohli jsme hrát líp. Ale je dobře, že nás to potkalo teď a nikoli ve čtvrtfinále. Celý zápas se nevyvíjel úplně v náš prospěch, pak nás rozhodčí dvakrát trochu zařízli. Ale dobře jsme se s tím poprali a vyhráli,“ pokračoval Pšenička.
Trenér Patrik Augusta se netvářil spokojeně. „Lotyšsko je silný tým, hráli 1:1 s Kanadou a s námi remizovali v přípravě. Od začátku jsme apelovali, abychom se správně nachystali. Jenže náš tým má dvě tváře. Hráči jsou sebevědomí a dokážou neskutečné věci, ale někdy je toho až moc. Je to dobrá zkušenost pro hráče směrem do čtvrtfinále i do další kariéry. Je hezké se bavit hokejem a mít z něj radost. Ale někdy nejde zopakovat takový výkon jako proti Finsku. Byl tam diametrální rozdíl,“ prohlásil.
Lotyši mají tým, který dovede potrápit. Jakmile vycítí šanci. Loni i letos to odskákala Kanada, která dala v normálním čase jediný gól v pětiminutové přesilovce po přísném vyloučení do konce utkání. O vítězství rozhodla v prodloužení. Pro Finy byli Lotyši po takovém vypětí lahodným soustem. Den před zápasem s českým týmem zvládli utkání s Dány. Odhodlání jim vydrželo, Češi do duelu nevstoupili ideálně, už první střídání nebyla dobrá.
„První třetinu jsme odehráli slušně i přes první inkasovaný gól. Dostali jsme se do tempa. Škoda, že jsme hned nepřidali třetí branku, měli jsme dost šancí. Každý předržoval kotouče, míchali jsme pukem a nebyli schopni si vytvořit šanci. Soupeř to vycítil. Strašně jsme si zápas ztížili, což vyvrcholilo čtyřmi vyloučeními ve třetí třetině, kdy Lotyši snížili. Ale jsem rád, že jsme dokázali vyhrát, i když jsme nehráli dobře,“ vracel se Augusta.
Třetí třetina byla na fauly šílená
Většinu zápasu měli Češi optickou převahu. Lotyši si však dokázali počkat na své momenty. V polovině třetí části byl poměr střel 25:9, ale stav 3:2. „Třetí třetina byla na fauly úplně šílená. Sice jsme v oslabeních inkasovali dva góly, ale zvládli jsme to, což je hlavní,“ pravil Samuel Drančák, jehož trenéři před zápasem dopsali na soupisku. V turnaji nastoupil poprvé, ve čtvrté lajně s Kubiesou a Klímou. Zpočátku vypadala dobře, než se svezla s celým týmem.
„Při oslabeních jsem trnul,“ přiznal Augusta. „Faulovat jsme nechtěli. Věděli jsme, že přesilovky jsou stejně jako brejky jejich silná zbraň. Dostali jsme se do toho zbytečně sami lehkovážnou hrou ve druhé části. Lotyšům narostla křídla, naopak na naše hokejky dopadla nervozita. Jsou to mladí kluci, u některých faulů možná měli krvavé oči. Rozhodčí to ale takhle posoudili. V tomhle zápase však nebyli faktorem, byli jsme to my sami předvedenou hrou,“ doplnil.
Klid přinesl až Nestrašilův novoroční pozdrav do prázdné branky. Augusta během zápasu opět míchal složením formací. „Podle soupeře pro čtvrtfinále vybereme hráče, kteří podle nás budou nejlepší,“ předesílal.
Nejasno bylo i kolem brankáře. Podruhé v turnaji nastoupil Matyáš Mařík, který chytal už proti Dánsku. „Obstál dobře, vyhrál utkání. Takhle jsme to měli dopředu dané. Každý odchytal dvě utkání. Teď uvidíme, kdo dostane důvěru pro čtvrtfinále,“ dodal kouč české dvacítky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|4
|3
|1
|0
|0
|25:11
|11
|2
Česko
|4
|2
|1
|0
|1
|18:12
|8
|3
Finsko
|4
|2
|0
|1
|1
|19:11
|7
|4
Lotyšsko
|4
|1
|0
|1
|2
|9:17
|4
|5
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|8:28
|0