Předplatné

Česko - Lotyšsko 4:2. Střelecká převaha juniorů, ale drama až do konce, rozhodl Pšenička

Čeští junioři se radují z gólu Adama Jiříčka
Čeští junioři se radují z gólu Adama JiříčkaZdroj: ČTK / AP / Christopher Katsarov
Samuel Drančák v akci proti Lotyšsku
Tomáš Poletín s pukem
Čeští junioři v akci proti Lotyšsku
Petr Sikora během souboje s Lotyši
Důrazný souboj v duelu Česka s Lotyšskem
Trenér česká dvacítky Patrik Augusta
Jiří Klíma před brankou Lotyšska
21
Fotogalerie
iSport.cz
MS hokej U20
Začít diskusi (0)

Česká hokejová dvacítka zakončila na mistrovství světa vystoupení ve skupině B výhrou nad Lotyši 4:2 a připsala si třetí vítězství ze čtyř startů. V tabulce skupiny obsadí svěřenci kouče Patrika Augusty druhé, nebo třetí místo. O konečném pořadí rozhodne zápas mezi Kanadou a Finskem. Program MS do 20 let ZDE>>>

Národnímu týmu se po úvodním inkasovaném gólu podařilo ještě do první přestávky otočit skóre zásluhou branek Tomáše Poletína a Adama Jiříčka. Ve druhé části zvýšil Max Pšenička. Lotyši se ve třetí třetině ještě dostali na dostřel, ale v závěru přidal pojistku do prázdné branky Václav Nestrašil, jenž předtím asistoval u Jiříčkova gólu.

Na příštího soupeře čeští mladíci čekají, bude jím jeden z trojice Švédsko, USA, Švýcarsko. Čtvrtfinálové zápasy jsou na programu v pátek večer a v noci na sobotu (SEČ).

KonecLIVE
42

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada3210018:78
2Česko4210118:128
3Finsko3201015:47
4Lotyšsko410129:174
5Dánsko400048:280

    Začít diskuzi

    Hokej 2025

    Česká hokejová reprezentace
    Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

    Česká hokejová extraliga

    Přestupy v Extralize ONLINE

    NHL

    Přestupy NHL

    Hokej výsledky * Reprezentace

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů