Česko - Lotyšsko 4:2. Střelecká převaha juniorů, ale drama až do konce, rozhodl Pšenička
Česká hokejová dvacítka zakončila na mistrovství světa vystoupení ve skupině B výhrou nad Lotyši 4:2 a připsala si třetí vítězství ze čtyř startů. V tabulce skupiny obsadí svěřenci kouče Patrika Augusty druhé, nebo třetí místo. O konečném pořadí rozhodne zápas mezi Kanadou a Finskem. Program MS do 20 let ZDE>>>
Národnímu týmu se po úvodním inkasovaném gólu podařilo ještě do první přestávky otočit skóre zásluhou branek Tomáše Poletína a Adama Jiříčka. Ve druhé části zvýšil Max Pšenička. Lotyši se ve třetí třetině ještě dostali na dostřel, ale v závěru přidal pojistku do prázdné branky Václav Nestrašil, jenž předtím asistoval u Jiříčkova gólu.
Na příštího soupeře čeští mladíci čekají, bude jím jeden z trojice Švédsko, USA, Švýcarsko. Čtvrtfinálové zápasy jsou na programu v pátek večer a v noci na sobotu (SEČ).
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|2
|1
|0
|0
|18:7
|8
|2
Česko
|4
|2
|1
|0
|1
|18:12
|8
|3
Finsko
|3
|2
|0
|1
|0
|15:4
|7
|4
Lotyšsko
|4
|1
|0
|1
|2
|9:17
|4
|5
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|8:28
|0