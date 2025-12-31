Předplatné

ONLINE: Česko - Lotyšsko 1:1. Junioři rychle otáčí, v přesilovce se trefil Jiříček

Samuel Drančák v akci proti Lotyšsku
Samuel Drančák v akci proti LotyšskuZdroj: X / Český hokej
iSport.cz
MS hokej U20
Začít diskusi (0)

Čeští junioři hrají důležitý zápas o nasazení do play off. V posledním utkání skupiny B čelí Lotyšsku, v případě výhry pak budou čekat na noční duel Kanady s Finskem, triumf zámořského celku jim může zajistit druhé místo v základní skupině a tedy potenciálně snazšího soupeře pro čtvrtfinále. ONLINE přenos utkání s Lotyšskem sledujte na iSportu. Program MS do 20 let ZDE>>>

Sledujte on-lineLIVE
21

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada3210018:78
2Finsko3201015:47
3Česko3110114:105
4Lotyšsko310117:134
5Dánsko400048:280

    Začít diskuzi

    Hokej 2025

    Česká hokejová reprezentace
    Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

    Česká hokejová extraliga

    Přestupy v Extralize ONLINE

    NHL

    Přestupy NHL

    Hokej výsledky * Reprezentace

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů