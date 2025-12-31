ONLINE: Česko - Lotyšsko 1:1. Junioři rychle otáčí, v přesilovce se trefil Jiříček
Čeští junioři hrají důležitý zápas o nasazení do play off. V posledním utkání skupiny B čelí Lotyšsku, v případě výhry pak budou čekat na noční duel Kanady s Finskem, triumf zámořského celku jim může zajistit druhé místo v základní skupině a tedy potenciálně snazšího soupeře pro čtvrtfinále. ONLINE přenos utkání s Lotyšskem sledujte na iSportu. Program MS do 20 let ZDE>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|2
|1
|0
|0
|18:7
|8
|2
Finsko
|3
|2
|0
|1
|0
|15:4
|7
|3
Česko
|3
|1
|1
|0
|1
|14:10
|5
|4
Lotyšsko
|3
|1
|0
|1
|1
|7:13
|4
|5
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|8:28
|0