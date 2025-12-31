Kam až sahají Hujerovi ze Švýcarska? Bratrům Nestrašilovým možná patří rekord
PŘÍMO Z MINNEAPOLIS | Oficiální Guide IIHF je nabitý informacemi, daty a čísly. Narazíte v něm i na jméno Ludwig Waidacher. V roce 1980 nastoupil jako obránce na mistrovství světa juniorů za Švýcarsko do všech pěti zápasů. Nepřipsal si ani bod, měl dvě trestné minuty. Nic zásadního, nicméně všech jeho osm dětí hraje nebo hrálo hokej na elitní úrovni. A vůbec nejmladší syn Beni po 46 letech navázal na svého otce a reprezentuje Švýcarsko na šampionátu do 20 let. Program MS do 20 let ZDE>>>
Kam až sahají švýcarští Hujerovi? Rodina pochází z Arosy a nejdřív přišly na svět tři dcery. Hrály v soutěžích spadajících pod mezinárodní federace IIHF, počínaje mistrovstvím světa žen do 18 let, Nejstarší Monika se zúčastnila šestkrát šampionátu dospělých, nejmladší Isabel čtyřikrát a třikrát prostřední Nika, která startovala na zimní olympiádě 2014 a všechny tři se svorně sešly v týmu na hrách v Pchjongčchangu 2018.
Po nich se narodilo pět synů. Thomas, Markus, Leo, Rico a v roce 2008 Beni, který je vůbec prvním z bratrů Waidacherových, jenž hraje na juniorském šampionátu - téměř půl století po svém otci. „Nevěděl jsem přesně, kdy to bylo,“ přiznal při rozhovoru pro web IIHF. „Ale táta mi vyprávěl příhody z doby, kdy na turnaji hrál proti těm nejlepším. Říkal, že to bylo úžasné a ať si dvacítky užiju taky,“ líčil.
Pro zajímavost, švýcarský celek hrál v roce 1980 ve skupině s Kanadou, Finskem a SSSR a pak o udržení proti Západnímu Německu a USA. V turnaji inkasoval 56 gólů. Mezi významné hráče, proti nimž Ludwig Waidacher nastoupil, patřili i pozdější členové Hockey Hall of Fame jako Larry Murphy, Jari Kurri a Igor Larionov.
Jeho nejstarší syn, dnes 29letý Thomas, ve dvaceti letech ukončil kariéru kvůli otřesu mozku. Předtím prošel mládežnickými reprezentacemi, stejně jako Leo, který se s bratrem Ricem sešel v Davosu a v současné době hraje druhou švýcarskou ligu. Nejmladší Beni to z Waidacherovic hochů dotáhl nejdál. Hraje nejvyšší soutěž za Davos a byl nominován na mistrovství světa dvacítek. Jeho vzorem však byly jeho sestry.
„Když jsem byl malý, sledoval jsem je,“ vzpomínal Beni. „Všechny tři se sešly na olympiádě, což opravdu není běžné. Všechny byly dobré hokejistky a já chtěl být jako ony. A vždycky jsem chtěl předčít své bratry. Jsem fakt hrdý, že jsem se jako první dostal na šampionát, a taky jsem si je kvůli tomu dobíral,“ prozradil Beni Waidacher, který má na turnaji otce, matku a bratra Lea. Na ledě se všech osm sourozenců nikdy nesešlo. „Je to něco, co bych jednoho dne rád udělal,“ řekl Beni.
Češi mají (možná) rekord
Rodinná pouta s vazbami na špičkový hokej má i spousta jiných hráčů, kteří v Minnesotě jsou. V českém týmu se takových najde devět. Michal Mařík, otec Matyáše Maříka, na dvacítkách chytal v roce 1995. Václav Benák hrál o rok později na tehdy ještě mistrovství Evropy osmnáctek. Richard Žemlička se zúčastnil šesti šampionátů dospělých a dvou olympiád. Slovák Vladimír Dravecký byl na čtyřech seniorských mistrovstvích světa, jeho syn přijal české občanství a je členem českého juniorského výběru.
Lukáš Galvas byl na dvacítkách dvakrát, syn Tomáš je prožívá potřetí a jeho starší brácha Jakub na nich hrál před sedmi lety. David Jiříček byl na turnaji třikrát, Adam Jiříček ho hraje podruhé. Mladším sourozencem Tomáše Poletína je brankář František Poletín, který chytal v osmnáctce. Andrej Nestrašil je o 16 let starší, než jeho bratr Václav Nestrašil. Mistrovství světa se zúčastnil už v letech 2010 a 2011. Z pěti sourozenců se jen oni dva vypracovali na nejvyšší úroveň. Jestli patří jejich věkový rozdíl taky mezi rekordy šampionátu, průvodce IIHF neříká. Možná ano.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|2
|1
|0
|0
|18:7
|8
|2
Finsko
|3
|2
|0
|1
|0
|15:4
|7
|3
Česko
|3
|1
|1
|0
|1
|14:10
|5
|4
Lotyšsko
|3
|1
|0
|1
|1
|7:13
|4
|5
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|8:28
|0