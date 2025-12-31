Předplatné

ZIMÁK: Kdo probral flinka Galvase? Spor k Tomáškovu odchodu z Edmontonu

Poslední díl podcastu Zimák v roce 2025 přinese návštěvu z dějiště mistrovství světa do 20 let, odkud se zpravodaj Sportu a webu iSport.cz Pavel Bárta podělí o zákulisní záležitosti. Společně s tradičními experty se probere rozjetá jízda za další medailí, možnosti změn v sestavě, aby byla ještě výkonnější, plus problematika gólmanů, kde může národní tým tlačit bota. Na přetřes přijde evidentní progres obránce Tomáše Galvase, přerod flinka ve velmi zajímavého hráče do budoucna. A který jak vidno dost schází extraligovému Liberci… Zaostříme na předčasné sbohem Davida Tomáška v Edmontonu, mrkneme na Spengler Cup, kde doválela Sparta v semifinále. Ale ať se nikdo nediví, protože fenomén NCAA ukazuje Evropě, kudy se ubírá svět a kde najdete nejlepší rozvojový program. A v plné verzi Zimáku se podíváme za oponu na čerstvé trenérské odchody Zdeňka Motáka z Třince a Davida Čermáka v Kladně.

Kompletní díl sledujte na zimakpodcast.cz a v sekci iSport Premium.

Získá česká dvacítka na MS opět medaili?
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada3210018:78
2Finsko3201015:47
3Česko3110114:105
4Lotyšsko310117:134
5Dánsko400048:280

