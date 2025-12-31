ZIMÁK: Kdo probral flinka Galvase? Spor k Tomáškovu odchodu z Edmontonu
Poslední díl podcastu Zimák v roce 2025 přinese návštěvu z dějiště mistrovství světa do 20 let, odkud se zpravodaj Sportu a webu iSport.cz Pavel Bárta podělí o zákulisní záležitosti. Společně s tradičními experty se probere rozjetá jízda za další medailí, možnosti změn v sestavě, aby byla ještě výkonnější, plus problematika gólmanů, kde může národní tým tlačit bota. Na přetřes přijde evidentní progres obránce Tomáše Galvase, přerod flinka ve velmi zajímavého hráče do budoucna. A který jak vidno dost schází extraligovému Liberci… Zaostříme na předčasné sbohem Davida Tomáška v Edmontonu, mrkneme na Spengler Cup, kde doválela Sparta v semifinále. Ale ať se nikdo nediví, protože fenomén NCAA ukazuje Evropě, kudy se ubírá svět a kde najdete nejlepší rozvojový program. A v plné verzi Zimáku se podíváme za oponu na čerstvé trenérské odchody Zdeňka Motáka z Třince a Davida Čermáka v Kladně.
Kompletní díl sledujte na zimakpodcast.cz a v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|2
|1
|0
|0
|18:7
|8
|2
Finsko
|3
|2
|0
|1
|0
|15:4
|7
|3
Česko
|3
|1
|1
|0
|1
|14:10
|5
|4
Lotyšsko
|3
|1
|0
|1
|1
|7:13
|4
|5
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|8:28
|0