Nestrašil na Nový rok odšpuntoval oslavy. Hráli jsme moc šikovně, řekl po nervech
PŘÍMO Z MINNEAPOLISU | Trefou do prázdné branky zpečetil vítězství juniorů nad Lotyšskem 4:2 a ukázal směrem k Vojtěchu Čihařovi, který mu puk poslal. V Česku v tu chvíli zrovna odbila půlnoc a změnil se letopočet. Václav Nestrašil místo šampaňského 77 sekund před koncem třetí třetiny odšpuntoval oslavy českého vítězství. „Říká se, jak na Nový rok, tak po celý rok,“ usmíval se vytáhlý útočník. Program MS do 20 let ZDE>>>
Víte, že jste skóroval přesně na Nový rok, tedy v českém čase?
„Psala mi přítelkyně, že gól padl na Nový rok. Takže jsem to zjistil pár minut po zápase. Říká se: Jak na Nový rok, tak po celý rok. Doufám, že to bude pokračovat. Jsem za ten gól rád, na konci uklidnil zápas.“
Celé utkání se vám nedařilo výrazněji odskočit, Lotyši pořád cítili šanci.
„Už po první třetině jsem říkal, že jsme hráli až moc šikovně. To není hokej, co se dá hrát tady. My si musíme vytvořit velký náskok a pak můžeme dělat blbosti. To se nám nepovedlo. Pořád jsme chtěli hrát šikovně a dávat si přihrávky do prázdné brány. Oni toho využili. Věděli, že s námi nebudou hrát vyrovnaný hokej. Ale čekali na brejky, jeden pak využili. Nakonec z toho byly nervy úplně zbytečně.“
Jak se stalo, že byl váš projev vlažnější?
„Dobrá otázka, taky bych to rád věděl. Asi je to tím, že byli straně moc pasivní a dávali nám spoustu prostoru. Jak jsme mladí, tak nás to evokuje k tomu, že si chceme hrát a to je špatně. Potřebujeme vyspět. Myslím, že to zabere čas, ale máme dobrý management, který nám to pořád připomíná. Trošku nás shazují na zem, což je důležité.“
Jak vám bylo na trestné lavici, když pak z přesilovky Lotyši snížili na 3:2?
„Nepříjemně. Dělali jsme zbytečné fauly, já taky, třeba moje koleno. Zbytečně jsme je dostali do hry. Jednoduché věci, kterých se dá vyvarovat. Mohli jsme ten zápas líp ukončit.“
Neklepali jste se, když se Lotyši dostali na dostřel?
„Myslím, že ne. Jsme dost vyspělý tým, abychom věděli, jak to odehrát. Samozřejmě se musíme učit, ale věděli jsme, jakou máme sílu, a že tohle dokážeme ukončit. Je důležité, že jsme si dali jistotu, že takové zápasy umíme vyhrát. Nepovedlo se nám to proti Finům, tentokrát ano. Takhle musíme pokračovat do čtvrtfinále.“
Na první český gól jste nabil Adamu Jiříčkovi. Zdálo se, že jste se ani nedíval.
„Asi budu zavírat oči, až budu střílet na bránu, aby to tam padlo, protože jsem zatím všechny body udělal, když jsem se nedíval. Hokej je hra milisetin, každé podívání dává gólmanovi čas úmysl přečíst. Viděl jsem, že si Jířa najíždí, tak jsem mu to hodil a on nádherně trefil.“
Jak byste zhodnotil výkony ve skupině?
„Myslím, že dobře, chci hlavně pomoct týmu. Panu trenérovi jsem říkal, že je mi jedno, jestli budu hrát první, nebo čtvrtou lajnu. Máme tady Lea Messiho, který dává nahrávky jenom nohama. (usmál se na Vojtěcha Čihaře) Ne, je to super. Jsem rád, že vyhráváme a daří se nám. Doufám, že to bude do čtvrtfinále pokračovat.“
Co oslava Nového roku?
„Čekal nás přípitek, lehká oslava, ale brzy nás čeká čtvrtfinále, takže se na něj musíme připravit a nastoupit tak, jako do každého zápasu tady.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|4
|3
|1
|0
|0
|25:11
|11
|2
Česko
|4
|2
|1
|0
|1
|18:12
|8
|3
Finsko
|4
|2
|0
|1
|1
|19:11
|7
|4
Lotyšsko
|4
|1
|0
|1
|2
|9:17
|4
|5
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|8:28
|0