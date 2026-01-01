Augustu naštval trénink před čtvrtfinále: Hráči nebyli nastavení, jiná šance nepřijde
PŘÍMO Z MINNEAPOLISU | Na čtvrtfinále se stěhovat nemuseli, díky druhému místu ve skupině mohli čeští hokejoví junioři na klíčový zápas zůstat v Mariucciho Areně. Jen sousední kabinu zabrali jejich příští soupeři ze Švýcarska místo Lotyšů. Zápas s nimi byl po skvělém výkonu proti Finsku varováním. Během tréninku kouč Patrik Augusta párkrát přerušil cvičení, před odchodem z ledu hráči jezdili v zástupu po ledě, na konci tréninku k nim měl proslov. Program MS do 20 let ZDE>>>
„Co jsem jim řekl, si nechám pro sebe. Tohle jsou věci, které zůstávají v kabině,“ zdráhal se před novináři. Bylo zřejmé, že není spokojený. „Trénink se mi nelíbil, takže jsem k němu něco řekl. Hráči nebyli nastavení hlavami. Čeká nás nejdůležitější utkání a trošku mi přijde, že spoléhají na svou šikovnost a v uvozovkách genialitu. Jenže tak to nefunguje. Mám s kluky z realizačního týmu víc zkušeností v hokeji, snažíme se jim to předat. Uvidíme. Chci věřit, že to k nim doputuje,“ dodal záhy.
Trénink přerušilo zranění Matěje Kubiesy, který zakopl při dorážce a naboural do mantinelu. Potloukl se, ale do zápasu by měl být v pořádku. Sestava by měla zůstat stejná, obránci Jakub Vaněček a Vashek Blanár nejsou zapsaní, ale jsou také součástí mužstva. Gólmani Michal Oršulák a Matyáš Mařík dostali ve skupině rovnocennou šanci ve dvou zápasech. Kdo bude stát v české brance proti Švýcarům, mělo být známo až v den utkání.
Co se dá očekávat? „Se Švýcary se známe, mají takřka identický tým jako v sezoně, jen vylepšený o pár hráčů. Sejdou se dva stejné systémy, pokud tedy budeme hrát, jak chceme. Je to podle zrcadla, mají podobné signály na buly, budou rozhodovat maličkosti, osobní statečnost každého jednotlivého hráče a nastavení. Aby plnili maličkosti, které možná nejsou tak hezké, ale jsou důležité k vítězství,“ poposuje Augusta.
„Bude to souboj dvou kvalitních týmů, nastoupíme proti urputně hrajícím Švýcarům. Každé mistrovství říkám, že jsou srovnaní jak švýcarské hodinky. Ale nějaké skulinky můžeme najít, důležitá bude naše kompaktní defenziva a disciplína. Z brejků něco vytvořit a ve hře v útočném pásmu jsme šikovní. Když budeme hrát aspoň stejně dobře jako proti Finsku nebo část zápasu proti Kanadě. Pokud předvedeme výkon jako proti Dánsku nebo Lotyšsku, budeme mít dlouhou noc,“ připomněl.
Češi se dvěma tvářemi
Hráči tohle vědí, sami o nastavení mluvili po dramatickém střetu s Lotyši. Ale po tréninku před čtvrtfinále jim to trenéři opět připomněli. Kouč Augusta přiznal, že s něčím takovým se setkal poprvé. „Jak jsem říkal, mužstvo má dvě tváře. Kluky mám rád a věřím, že si nikdo z nich nemyslí, že takové utkání bude hrát patnáctkrát v kariéře. Jde o velké zápasy, které oddělují úspěch od neúspěchu. Opravdu chci věřit, že nastoupíme proti Švýcarsku, hráči budou mít hlavy správně nastavené, porvou se o vítězství,“ prohlásil.
Podle něj jde o generační záležitost, o jiný pohled, což je znát i na ostatních týmech. Augusta vede dvacítku na třetím mistrovství světa. „Předchozí dva týmy nebyly v dovednostech tak vybavené, ale byly neskutečně srovnané a dělaly ty malé věci, které měly. Když je tohle mužstvo dělá, nebe je limit. Pořád jsou to mladí kluci. My jim řekneme, že si to musejí uvědomit sami. Ale věřím, že se najdou lídři, kteří si k tomu něco řeknou i v kabině, protože odezva zatím jednou přijde, jednou zase ne.“
Mladí Češi si rozhodně nesmějí myslet, že proti Švýcarům všechno půjde samo. Polevení proti Lotyšsku se nevymstilo, ale bylo varováním možná v pravý čas.
„V hokeji to takhle prostě nefunguje, musíte si to zasloužit. A jestli si myslíte, že něco podceníte, tak pak hrajete těžké zápasy. Je super, že jsme ten těžký zápas vyhráli i přesto, že jsme hráli špatně. Teď ale musíme jít do dalšího utkání s tím, že chceme hrát dobře. Vždycky hledám to pozitivní. Po Finech jsme lítali v oblacích, po Kanadě vlastně taky. A pak dostaneme takový menší pohlavek – zkusili jsme to jinak, nešlo to. Teď už není prostor něco zkoušet. Buď půjdeme dál, nebo skončíme a pojedeme domů. Teď už není druhá šance,“ dodal trenér české dvacítky.
Jde o to ji využít. Propásnout takovou příležitost by byla obrovská škoda.