Jiříček před Švýcarskem: Jediná chyba byla v našich hlavách. Máme sílu udělat finále
PŘÍMO Z MINNEAPOLISU | Ke konci čtvrtečního tréninku zamával Adam Jiříček do hlediště na videokouče Vojtěcha Tulačku a požádal ho, jestli by z kabiny přinesl jeho mobil. Před odchodem z ledu se seřadili vedle sebe a pořídili si společnou fotku: Adam Titlbach, Adam Benák, Matyáš Mařík, Tulačka a on. Všichni prošli plzeňským klubem. Na turnaji se potkali znovu spolu. Kdo ví, jestli na sebe v téhle sestavě ještě narazí. „Tak, sešlo se nás tady dost. A je super se s kluky zase vidět,“ vracel se obránce Brantfordu v OHL při rozhovoru pro iSport a sport.cz. Bylo den před čtvrtfinále proti Švýcarsku a naskytla se možná poslední příležitost se takhle společně zvěčnit. Na Nový rok ještě nemohli tušit, jak dopadne zápas, který rozhoduje, zda šampionát skončí úspěchem, nebo ne. Buď dál, nebo domů. Program MS do 20 let ZDE >>>
Jak jste po posledním zápase skupiny s Lotyšskem prožívali příchod nového letopočtu?
„Měli jsme sraz v našem meeting roomu na přípitek. Popřáli jsme si hodně štěstí do nového roku, řekli si, co nás čeká za program. Toť vše.“
Trenér Augusta novinářům po novoročním tréninku řekl, že k týmu promluvil, neboť se mu trénink nelíbil, nebyli jste správně nastavení. O co šlo?
„Už po zápase s Lotyšskem jsme probírali, že jsme mohli rozhodnout dřív a zbytečně jsme utkání zdramatizovali. Ale k tomu už bych se nevracel. Čeká nás nejdůležitější zápas turnaje. Uděláme všechno, aby se nám povedl.“
Jak tedy vypadalo před čtvrtfinále nastavení týmu ?
„Za mě všechno v pohodě. Měli jsme velký trénink, tým se pokaždé dovedl maximálně připravit. Vždycky záleží, jak se cítíme. Jde o to předvést výkon na sto procent a nedat jim šanci.“
Sledovali jste vývoj situace ohledně čtvrtfinálového soupeře? Měli jste třeba dokonce přání, koho na čtvrtfinále vyfasovat?
„Už po Lotyšsku říkal, že tohle