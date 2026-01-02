Kde hrají Češi: socha Jágrova kouče a historie na každém kroku. Ale ta návštěvnost...
PŘÍMO Z MINNEAPOLISU | Burgundská červeň sedaček, obrovské žluté logo. Ne, tohle není Dukla Jihlava. Tady tepe srdce amerického univerzitního hokeje. V Areně Johna Mariucciho sídlí jeden z nejúspěšnějších klubů v jeho historii. Šest praporů pod střechou připomíná šest triumfů Golden Gophers (Svišti) v šampionátu NCAA a někdejší AAU. Dvanáct rodáků ze státu Minnesota a studentů zdejší univerzity tvořilo základ celku, který na olympiádě v Lake Placid 1980 senzačně porazil Rusy a vybojoval zlato. Obránci Jackson LaCombe a Brady Skjei letos na jaře pomohli USA k prvnímu titulu mistrů světa po 66 letech. Program MS do 20 let ZDE >>>
V hale pojmenované po bývalém obránci a legendárním kouči Johnu Mariuccim hráli čeští junioři zápasy základní skupiny a také je tam čeká čtvrtfinále proti Švýcarsku. Slavná historie tady na člověka dýchá na každém kroku. Na zdech visí snímky všech týmů Univerzity Minnesota od počátků v sezoně 1920/21. Dobové momentky ze zápasů, fotky hráčů, kteří se výrazně zapsali do historie nebo vyrostli pro NHL.
Jedním z prvních se stal Mariucci, který byl kapitánem Chicaga. Lou Nanne patřil k pilířům Minnesota North Stars v NHL a pak dělal manažera. Jeho vrstevník Herb Brooks, rodák ze St. Paulu a architekt zázraku na hrách v Lake Placid, tady má vyhrazenou zvláštní vitrínu a před ní stojí jeho socha. V NHL pak vedl New York Rangers, Minnesotu North Stars a Pittsburgh, když za něj hrál Jaromír Jágr. Kdyby už před ním nebyl Mariucci, jmenuje se dnes hala po něm.
Na zlaté olympiádě pod Brooksem hráli Dave Christian, Neal Broten, Ken Morrow, Mike Ramsey z Univerzity Minnesota, Mark Pavelich zase studoval na další univerzitě Minnesota-Duluth a stejně jako oni pokračoval v NHL.
Po nich do ligy přišli třeba Reed Larson, Phil Housley, Phil Kessel, Alex Pietrangelo, Rakušan Thomas Vanek, Brock Nelson, Blake Wheeler. Z mladších Brock Faber, Logan Cooley nebo Matthew Knies. Na startu sezony se objevilo na soupiskách týmů osmnáct odchovanců zdejší univerzity. Čechů bylo o jednoho víc, včetně sedmi brankářů.
Slabá návštěvnost? Čekali jsme to
Minnesota miluje hokej. S více než 220 krytými stadiony vede žebříček všech amerických států. Zdejší univerzita je úspěšná i v ženském hokeji. Na návštěvnosti juniorského šampionátu to však během bojů ve skupinách nebylo znát. Vínová červeň sedaček se v kotli Mariucciho Areny vyjímala stejně při zápasech, jako když se nehrálo.
„Návštěvnost je taková, jakou jsme očekávali,“ řekl John Klinkenberg, provozní ředitel společnosti Minnesota Sports and Events. S dodatkem, že není jasné, zda měly na prodej vstupenek negativní vliv mezinárodní vztahy s jinými zeměmi, zejména Kanadou.
Javorové listy hrály své zápasy taky na Mariucciho stadionu v univerzitní části Minneapolisu. Pořadatelé vybízeli severní sousedy, aby se na šampionát přijeli podívat. Plno však bylo až na poslední večerní zápas skupiny proti Finsku, kdy kanadští fanoušci spojili návštěvu s oslavou příchodu nového roku.
Jinak na zápasy Kanady přišlo v průměru necelých pět tisíc diváků. Jen o něco víc než na Švédy do Grand Casino Areny v centru St. Paulu, kde se hrála druhá skupina. Nicméně při pohledu na prázdná místa se zdály oficiální údaje poněkud nadsazeně.
Na domácí Američany chodilo v průměru čtrnáct tisíc, ale vyprodáno nebylo, hala u břehu řeky Mississippi, v níž hrají zápasy NHL Minnesota Wild, pojme osmnáct tisíc fanoušků. Přitom v souměstí Twin Cities, jak se rozlehlé, třímilionové obdobě Frýdku-Místku říká, nebyl šampionát dvacítek žádnou utajenou akcí. Žádná bombastická reklama, ale vědělo se o ní.
Minnesota je hokejový stát. Jenže zatímco o svém lokálním klubu jsou Američané schopni vědět všechno, i jak si před padesáti lety obaloval hokejku útočník třetí lajny, na jiné až tak zvědaví nejsou. Pro Kanadu znamená juniorské mistrovství světa mnohem zásadnější událost. Proto se tam koná tak často. Za rok proběhne v Edmontonu a Red Deeru. Pak se po jedenácti letech dočká Finsko, po něm Quebec. O pořadatelství v roce 2030 se zajímá Česko, kde se hrálo naposledy v roce 2008. Další výzva pokořit divácký rekord.