Česko - Švýcarsko 6:2. Dvacítka v semifinále! Rozhodl obrat ve druhé třetině

Čeští junioři slaví gól do branky Švýcarska
Čeští junioři slaví gól do branky ŠvýcarskaZdroj: IIHF / www.iihf.com
Samuel Drančák v akci proti Švýcarsku
O tvrdé střety ve čtvrtfinálovém duelu Česka se Švýcarskem nebyla nouze
Tomáš Poletín schytal na konci druhé třetiny tvrdý hit
Čeští junioři slaví gól do branky Švýcarska
Čeští junioři slaví gól do branky Švýcarska
Čeští junioři slaví gól do branky Švýcarska
Adam Titlbach ve čtvrtfinálovém utkání se Šýcarskem
MS hokej U20
Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů v Minneapolis Švýcarsko 6:2. Jméno semifinálového soupeře určí až výsledky dalších dvou čtvrtfinálových zápasů. Svěřenci trenéra Patrika Augusty rozhodli zápas čtyřmi góly ve druhé třetině, brankou a dvěma asistencemi se pod jejich výhru podepsal útočník Jiří Klíma. Program MS do 20 let ZDE>>>

Český tým postoupil na vrcholné akci hráčů do 20 let do bojů o medaile popáté v řadě. Loni v Ottawě skončili Češi třetí, když v zápase o bronz porazili Švédsko.

