Česko - Švýcarsko 6:2. Dvacítka v semifinále! Rozhodl obrat ve druhé třetině
Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů v Minneapolis Švýcarsko 6:2. Jméno semifinálového soupeře určí až výsledky dalších dvou čtvrtfinálových zápasů. Svěřenci trenéra Patrika Augusty rozhodli zápas čtyřmi góly ve druhé třetině, brankou a dvěma asistencemi se pod jejich výhru podepsal útočník Jiří Klíma. Program MS do 20 let ZDE>>>
Český tým postoupil na vrcholné akci hráčů do 20 let do bojů o medaile popáté v řadě. Loni v Ottawě skončili Češi třetí, když v zápase o bronz porazili Švédsko.