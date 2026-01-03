Junioři v euforii! Galvas čelí otázkám na draft NHL. A co tvrdí scouti o Jiříčkovi?
PRVNÍ DOJEM PAVLA BÁRTY | Postupová nálada ovládla český výběr do 20 let po vítězství 6:2 nad Švýcarskem ve čtvrtfinále mistrovství světa. Přímo v americkém Minneapolisu sledoval výšlap juniorů do medailových bojů expert Zimáku a redaktor iSportu Pavel Bárta. V prvním dojmu se podělil o zážitky z místa dění a rozebral důvody dalšího českého průniku mezi čtyři nejlepší země světa. Program MS do 20 let ZDE>>>
Na koho z juniorského mužstva se vyptávají zámořští scouti z NHL? Kteří hráči proti Švýcarům překvapili? A co výkon brankáře Michala Oršuláka, před turnajem dosti diskutované osoby?