Junioři v euforii! Galvas čelí otázkám na draft NHL. A co tvrdí skauti o Jiříčkovi?

Junioři v euforii! Galvas čelí otázkám na draft NHL. A co tvrdí scouti o Jiříčkovi? • Zdroj: iSport.cz
Adam Titlbach ve čtvrtfinálovém utkání se Šýcarskem
Čeští junioři slaví gól do branky Švýcarska
Čeští junioři slaví gól do branky Švýcarska
Čeští junioři slaví gól do branky Švýcarska
Čeští junioři slaví gól do branky Švýcarska
Samuel Drančák v akci proti Švýcarsku
O tvrdé střety ve čtvrtfinálovém duelu Česka se Švýcarskem nebyla nouze
PRVNÍ DOJEM PAVLA BÁRTY | Postupová nálada ovládla český výběr do 20 let po vítězství 6:2 nad Švýcarskem ve čtvrtfinále mistrovství světa. Přímo v americkém Minneapolisu sledoval výšlap juniorů do medailových bojů expert Zimáku a redaktor iSportu Pavel Bárta. V prvním dojmu se podělil o zážitky z místa dění a rozebral důvody dalšího českého průniku mezi čtyři nejlepší země světa. Program MS do 20 let ZDE>>>

  • Na koho z juniorského mužstva se vyptávají zámořští skauti z NHL?
  • Kteří hráči proti Švýcarům překvapili?
  • A co výkon brankáře Michala Oršuláka, před turnajem dosti diskutované osoby?

