Galvas po Švýcarsku: Nebylo to jednoduché, pak se to zlomilo. Věřím v medaili
PŘÍMO Z MINNEAPOLIS | Při jeho odvážných výpadech občas zatrne. Ale počíná si zcela suverénně a ve výsledku jsou jeho kulišárny povznášející. Tomáš Galvas je muž bez nervů. Aspoň se to povídá. „Před zápasem jsme se potkali a on se mě ptal, jestli budu nervózní. Já mu říkal: ‚Na rozdíl od tebe jsem v zápase vždycky trochu nervózní.‘ On znovu ukázal, že není. Výborný hráč a velice důležitý článek týmu,“ prohlásil o libereckém bekovi trenér Patrik Augusta, přestože nerad vypichuje jednotlivce. Ve čtvrtfinále Galvas nastartoval český tým k vítězství 6:2 fantastickou akcí zakončenou gólem. Ostatní se k němu přidali po druhém zásahu Švýcarů, který byl pro český tým těžkou ranou. Program MS do 20 let ZDE>>>
Byl jste tedy nervózní, nebo ne?
„Nebyl. (usmál se) Ale v první třetině to na mě taky dolehlo. Myslím, že jsem neměl dobrý pohyb, nikdo z nás. Začínal jsem mít lehké obavy, ale naštěstí se to zlomilo. Věřil jsem, že to zvládneme.“
Jak těžké utkání bylo? Napřed jste srovnal krásným gólem na 1:1. Obrat ještě nepřišel, povedl se až na druhý pokus.
„Utkání nebylo jednoduché. V první třetině jsme nehráli dobře, neměli jsme pohyb. Ve druhé části se to naštěstí zlomilo, dostávali jsme puky k nim. Švýcaři mi taky přišli, že už neměli tolik energie, Naštěstí jsme to dotáhli.“
Švýcarům pomohl rychlý první gól. Hráli pak, co potřebovali. Takový začátek jste si nepřáli, viďte?
„Žádný tým nechce dostat první gól. Byli jsme rádi, že jsme dostali jen jeden, protože v první třetině jsme klidně mohli dostat dva. Potom se to přehouplo na naši stranu a už jsme si zápas pohlídali.“
Co jste si říkali před druhou třetinou, která rozhodla?
„Že musíme zvýšit aktivitu. Trošičku je začít dohrávat, že musíme zůstat trpěliví a nemůžeme otevřít hru. Vyšlo to.“
Potom jste odskočili o dva tři góly. Jaká slova padala tam, aby se ještě něco nezvrtlo?
„Chtěli jsme hlavně pořád hrát na puku, nebát se, abychom jen nebránili. Docela jsme i útočili, což bylo dobře.“
Rozhovor pokračuje pod videem
A teď si zahrajete potřetí o medaili.
„No, je to úžasný. Musíme začít hned od začátku, dobře vstoupit do utkání. Myslím, že máme šanci, jsme hodně šikovný ročník. Věřím, že medaile by mohla být.“
Sám na modré řádíte celý turnaj. Děláte drzé kličky, které by si nikdo nedovolil. Těší vás, když to vychází?
„Tohle je základ mojí hry. A hlavně dobré bruslení. Snažit se být trošku drzejší, což mi může pomoct. Chci přispět týmu i svými body. Na šampionátu hraju docela do ofenzivy. Ve čtvrtfinále jsem tedy musel víc bránit, než je možná obvyklé, ale se svým výkonem jsem spokojený.“
V produktivitě jste osmi body (3+5) překonal české rekordmany mezi beky, Marka Malíka a Davida Jiříčka. Co tomu říkáte?
„V něčem se aspoň zapíšu do historie, ale jinak to pro mě nic neznamená. Hlavně chci medaili. Ta je pro mě nejdůležitější.“
Může vám turnaj pomoct i směrem k draftu NHL?
„Na to vůbec nemyslím. Chci medaili. Uvidíme, co bude.“
Těšíte se taky do větší Grand Casino Areny?
„Těším. Snad taky přijde konečně víc diváků. Zatím návštěvnost nebyla nejlepší. A snad před více diváky předvedeme co nejlepší výkon.“