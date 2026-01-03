Na gól čekal 38 zápasů, pak Fin šokoval Ameriku. Trhá mi to srdce, vydechl kouč poražených
Dvacítkové mistrovství světa pro mladé Američany skončilo dřív, než pořádně začalo. Obhájci světového titulu po prohře 3:4p vyhučeli už ve čtvrtfinále, navíc doma, což velký šok jen znásobilo. Tak to někdy bývá, vyrovnat se s domácím tlakem a zlatým očekáváním není snadné, své o tom ví třeba Kanada. Tým hvězd a pruhů byl v pátečním thrilleru s Finy blízko postupu do semifinále, pak ovšem předvedl životní moment Arttu Välilä. Očima bookmakerů naprostý gólový outsider. Program MS do 20 let ZDE>>>
Finský střízlík se na začátku sezony propracoval do áčka Raumy v elitní Liize. Za celých třicet duelů neskóroval, nepovedlo se mu to ani v sedmi partiích za juniorský nároďák, jedinou trefu si pořídil v Lize mistrů. A pak přišlo prodloužení pátečního nerváku, slastný okamžik jen 175 centimetrů vysokého beka a málo pravděpodobná věc se stala skutečností. Šlo taky o Välilův první bod na turnaji. „Dalo by se říct, že je to hráč velkých gólů,“ vtipkoval gólman Petteri Rimpinen.
Välilä neskrýval, že ohromil sám sebe, protože jeho rána z křídla vypadala jako palba zkušeného snajpra. „Takovou ránu jsem už dlouho nevystřelil. Nejlepší moment mé kariéry!“ usmíval se.
Rimpinen v bráně opět potvrdil, že roste ve fantastického brankáře. „Zaznamenal 28 zákroků, včetně několika opravdu důležitých a působivých. Je v podobné formě jako loni v zimě, kdy dovedl Young Lions do finále,“ chválí web Ilta-Sanomat.
Finská jednička je v zemi oceňována nejen za sportovní výkony, ale i za lídrovství v kabině a celkové vystupování. Je chytrý, sečtělý. Zřejmě i proto v době, kdy na sebe všichni Finové naskákali a slavili bombastický postup, stále setrvával v bráně. Opatrný v obavě, že Američané zvrátí triumf například úspěšnou trenérskou výzvou na případný ofsajd. „Bál jsem se nejhoršího. Že gól bude zpochybněn kvůli ofsajdu nebo z nějakého jiného důvodu,“ líčil Rimpinen. „Byl jsem stále maximálně soustředěný, že jsem se neodvážil odejít od brány. Popravdě, stejně bych na to asi neměl energii. A tak jsem se snažil zeptat kluků, zda gól ještě může být neuznán.“
Rimpinen připomněl, že k postupu přes Američany pomohla i lekce od Čechů. Svěřenci Patrika Augusty v základní skupině Finy jasně přehrávali, z čehož byli až zoufalí. Uhráli bod, ale věděli, že byli spíš za diváky. „Nejlepší zápasy vždy přicházejí po troše zoufalství,“ zmínil Rimpinen.
Finsko v něm teď vidí průvodce za zlatem. „Vím, že v těžkých zápasech dokážu ze sebe vydat to nejlepší. Teď už jen potřebuji podat ještě dva podobné výkony,“ nebojí se odpovědnosti.
Zklamání domácích
Američané velmi těžko vstřebávají bolestivý konec. Zděšeni jsou i pořadatelé, protože pěkné návštěvy chodily jen na domácí výběr do Grand Casino Areny. Kulisa následujících bitev o medaile ve velké hale, kde jsou doma Minnesota Wild, je jeden velký otazník. „Bolí to na mnoha úrovních. Byli jsme tak blízko k dokonalému zápasu. Trhá mi to srdce,“ dával najevo obrovské zklamání kouč domácího souboru Bob Motzko.
V kabině poražených jste mohli vidět i slzy. Obránce Cole Hutson působil při rozhovoru zdrceně. Během základní skupiny se zranil, proti Finsku se vrátil na led, připsal si gól a nahrávku. Hrál výborně, přesto vzal vyřazení na sebe. „Spěchal jsem zpátky, abych mohl hrát, ale neudělal jsem dost pro vítězství. Nemám na krku zlatou medaili. Mohl jsem skórovat v prodloužení, mohl jsem udělat spoustu věcí lépe,“ klopil zrak.
Respektovaný kanadský novinář Ken Campbel, jenž se během léta ukázal i v podcastu Zimák, byl finským postupem fascinován. „Na každého obyvatele Finska připadá šedesát obyvatel USA. Na každého mladého finského hokejistu připadá devět amerických. Na každou krytou halu ve Finsku připadá sedm amerických. Finsko je neuvěřitelná hokejová země,“ vyťukal na síti X.
Gólman Rimpinen ještě připomněl, že prodloužení musíte hrát odvážně, sebevědomě. Jinak nevyhrajete. „Je lidské být nervózní, ale tentokrát jsme byli uvolněnější než loni,“ připomněl v prodloužení prohrané finále MS s USA. „V nastavení se vyhrává útokem, ne defenzivní hrou. Välilä do toho správně šel. Kdo to nezkusí, nikdy nevyhraje…“
„Tým prokázal zralost,“ připojil kouč Lauri Mikkola. „Máme nyní jeden jasný cíl a budeme bojovat za svůj sen.“
V nedělním semifinále Finové narazí na Švédy (22:30 SEČ), po něm si to mezi sebou rozdají Češi s Kanadou (pondělí 2:30 SEČ).