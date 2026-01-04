Dvacítka zabojuje o finále v Grand Casinu. Bude to jiskřit, Kanaďané jsou taky jen lidi
PŘÍMO Z MINNEAPOLIS | V úvodním zápase juniorského mistrovství světa se skóre neustále měnilo, než Kanada našla způsob, jak zpečetit vítězství – na 7:5 gólem do prázdné brány. Semifinále bude odvetou, v níž jde o mnohem víc. „Očekávám, že to bude ještě vyhrocenější a těžší. Měli jsme je na začátku, mají tým top kvality. Mělo by být míň chyb. Věřím, že pokud se dobře nastavíme, můžeme vyhrát,“ prohlásil útočník Max Curran po prvním tréninku v Grand Casino Areně v centru St. Paulu, kde zápas vypukne v noci na pondělí ve 2:30 středoevropského času. Program MS do 20 let ZDE>>>
V předchozích dvou letech Češi vyřadili Kanadu ve čtvrtfinále. Tentokrát se střetnou ještě o úroveň výš. Zápas rozhodne, komu se otevře brána do boje o zlato. Javorové listy můžou být na Čechy alergičtí. Na šampionátu dvacítek se oba celky střetnou v play off zápase pošesté za sebou. Když trenér Patrik Augusta den před utkáním promlouval s reportérem kanálu TSN, padaly i otázky na tohle téma.
„Ale spíš se dotazy vracely k minulým ročníkům. Říkám, že každý je jiný, stejně jako každý tým je jiný. Setkáváme se za trochu jiných okolností, ale je cítit respekt. Dvakrát jsme se střetli v klíčových duelech, dělají z toho rivalitu, ale rivalem je Kanada pro každého, nejen pro nás. My se na to chystáme a na utkání se těšíme. Naši hráči mají sebevědomí, hrají s nimi i v klubech, nejen proti nim. Od začátku se bude jiskřit, důležitá bude hlavně disciplína,“ připomněl kouč české dvacítky.
Michal Oršulák chytal úvodní zápas, v semifinále by měl znovu. Pro něj to bude první velký zápas v juniorských výběrech, jako jednička ještě nikde nefiguroval. „Je to krásné, hezký pocit. Pořád vím, že to stojí na mně, na rozdíl od osmnáctek, kde jsme ještě před turnajem nevěděli, kdo bude chytat. Spoléhalo se, že přiletí Ondra Štěbeták, nepřiletěl. Padlo to na mě a nezvládl jsem to hlavou. Teď jsem připravený a doufám, že to zvládneme. Čeká nás semifinále mistrovství světa, zatím asi můj největší zápas v kariéře. Ale beru ho jako každý jiný. Pár jejich kluků znám z ligy, pořád jsou to jen lidi. Budu spát klidně, jako jsem spal i před čtvrtfinále,“ řekl.
Tým měl dobrovolný trénink, na led vyjelo sedmnáct hráčů včetně kapitána Petra Sikory a tři brankáři. „Nechali jsme na nich, aby si vybrali podle toho, jak se cítí. Hráči věděli, že budou jen dvě cvičení, bylo to na vyježdění po čtvrtfinále. Měli suchou přípravu a pak šla většina na led. Byl jsem překvapený, že jich bylo až tolik,“ neskrýval Augusta.
První zápas nebyl zcela pod kontrolou z hlediska defenzivy. Na českých hráčích se vždycky chtělo, aby se nebáli. Současná dvacítka má velkou sílu do útoku a poptávka spíš zní, aby si víc hleděli bránění. „Ofenziva je i naší zbraní, a pokud budeme hledat nějakou slabinu Kanady, je to defenziva. Začíná to vepředu, kde si nesmíme dovolit zbytečné ztráty přihrávkami naslepo, nesmíme propadat. Nemůžeme jim taky dávat prostor, protože speciálně v našem pásmu, když dostanou puk, nejen útočníci, ale i obránci dokážou kombinovat a mají neskutečné zakončení. Musíme být trochu jejich stíny, udržet kompaktní tvar a být jim co nejblíž, aby ten prostor nedostávali,“ nabádal Augusta.
Z útočníků, kteří nastoupili do všech pěti utkání a patří k nejvytíženějším českým hráčům, na gól stále čekají tři: Adam Novotný, který je přitom s 25 pokusy nejpilnějším střelec týmu, Adam Benák a Max Curran. „S Benym se na sebe po zápase vždycky usmějeme a řekneme si, že si to šetříme. Snad v semifinále oba pomůžeme gólem,“ pousmál se Curran.
„Asi to bude vyhrocené, ale chce to nedávat najevo emoce, hrát svůj hokej, nenechat se vyprovokovat a ne se jim přizpůsobit. Už na rozcvičce provokují, při hře hodně mluví, snaží se nám dostat do hlavy. Hlediště taky bude na jejich straně, hala asi plná Kanaďanů, což nám ale nevadí. Možná tím líp, nás to namotivuje,“ dodal Curran.