Skaut Tichý: Pastův ročník nebyl o moc horší, ale... Juniorka v Kanadě? Malá NHL
PŘÍMO Z MINNEAPOLIS | Ano, nelétat na obláčku, jak řekl Patrik Augusta. Nicméně čeští junioři opět zažívají příznivé časy. Popáté v řadě na mistrovství světa dvacítek postoupili do semifinále a sahají po medailích. Taky už nejsou týmem, který čeká na tah soupeřů. Získali zpátky respekt ztracený v časech, kdy se omílalo, že lepší hráč nemáme. „Neříkejte mi, že Pastův ročník byl o tolik horší, než třeba ten současný,“ připomíná Milan Tichý (56), šéf evropských skautů Edmonton Oilers, který jako hledač talentů objíždí juniorské soutěže a turnaje bezmála už třicet let. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu>>>
Radim Rulík a po něm Patrik Augusta dokázali už třikrát vysadit své mladé svěřence na bednu. Změnili hru i filozofii skladby týmu tak, že Češi už nejsou za otloukánky, kteří jen brání, ale jsou schopni se sebevědomě postavit komukoli a s každým hrát rovnocenné partie. Místo opatrných řečí, že cíl je čtvrtfinále a potom se uvidí, otevřeně mluví o medailových ambicích. Tým si věří. „Sešlo se dobré mužstvo, vedou ho kvalitní trenéři,“ pojmenovává důvody Milan Tichý v rozhovoru, který poskytl deníku Sport před semifinále proti Kanadě.
Řeči o medaili přestaly být jen proklamacemi. Hráči cítí, že na ně mají. Vnímáte ten posun taky?
„Pro náš hokej jen dobře, že se zase hraje o medaile. Je to kombinace všeho. Sešlo se dobré mužstvo, vedou ho kvalitní trenéři. Dodali hráčům sebevědomí. A všimněte si, dávají tam velké kluky. Začal s tím Radim Rulík a Patrik Augusta v tom jede dál. Minulý rok měl vysoké mužstvo, teď ho má víceméně taky vyšší, až na pár výjimek. Ale jde o hráče, kteří to utáhnou. Poslední dobou jsme hlavně měli fakt dobré gólmany, což byl základ. Gólmany musíte mít, bez nich se neobejdete. To vědí všichni, ale málokdo se tím řídí…“
Zrovna letos byli velká neznámá. Vypadl Milota, Oršulák chytal na osmnáctkách jako dvojka a vyhořel. Štěbeták ve WHL nic moc, Mařík nebyl na téhle úrovni úplně prověřený.
„Ale Oršulák chytá juniorku v Kanadě a měl dobrá čísla, dařilo se mu. Myslím, že trenéři udělali dobře, že to dali jemu. Úplně se mu nepovedl první zápas Kanadou, proti Finům však chytal dobře a ve čtvrtfinále taky. Tam udělal jeden opravdu hodně dobrý zákrok za stavu 1:1. Excelentní zákrok. Tam týmu pomohl. Jdeme na Kanadu, oni jsou favoriti. Uvidíme, jestli to potvrdí.“
I Matyáš Mařík dostal ve skupině dva zápasy, ale Michal Oršulák nastoupil proti nejsilnějším soupeřům. Měli stejně těžkou práci?
„Proti slabším týmům na brankáře nejde zase tolik střel, což byl dvě třetiny i případ utkání proti Finům, kteří se k ničemu nedostali. A zase když nějaká rána přišla, byla kvalitní a gólman nebyl zahřátý. Musíte se tomu věnovat jako v těžkém zápase. Tohle dělá gólmana gólmanem. I když je studený, musí přehodit a chytit každý puk, ať se děje, co se děje.“
Václav Nestrašil po prvním duelu s Kanadou řekl, že před pár lety by nikdo nevěřil, že se budou tak radovat z vítězství nad Českem. Berou nás už jinak?