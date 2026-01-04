Kanada nechce další zklamání. Kapitán před semifinále: Budeme bojovat potem a krví
PŘÍMO Z MINNEAPOLIS | První vzájemný zápas ve skupině mistrovství světa byl plný emocí a vypjatých momentů. Kanaďanům se nakonec podařilo zvítězit 7:5 a porazit české juniory, kteří v předchozích dvou letech zmařili jejich sny už ve čtvrtfinále. Jakmile ale dozněla hymna a vlajka vystoupala ke stropu, hráči v dresech s javorovým listem si s nimi nepodali ruce. Pak tvrdili, že nevěděli, co mají udělat. Jistě. Program MS do 20 let ZDE>>>
Už v závěru utkání dostal útočník Porter Martone trest za nesportovní chování a posléze byl předvolán k disciplinární komisi, protože po sedmém gólu do prázdné brány poklepal u české střídačky Adama Novotného po zadku. Za své jednání se později omluvil, asociace Hockey Canada vydala kajícné prohlášení.
Stát se to naopak, Kanaďané by asi ztropili povyk. Jako po loňském vyřazení, kdy se trefovali hlavně do Petra Sikory. Český tým jakoukoli známku neúcty ze strany Kanaďanů přešel. „Ale to, co se stalo, je určitě motivace,“ poznamenal jen Sikora, který je letos kapitánem.
Další díl vzájemných střetů je na pořadu v nedělním semifinále, kam český tým postoupil po vítězství 6:2 nad Švýcary a Kanada výhrou 7:1 nad Slovenskem. „Dáme do toho všechno a budeme hrát na maximum našich schopností. Vím, že každý bude bojovat krví, potem a slzami až do konce,“ hlásil Martone.
Devatenáctiletý útočník patří k šesti navrátilcům, kteří kousali hořkou porážku loni v Ottawě. „Víme, že nás budou doma sledovat čtyři miliony Kanaďanů. To je pro nás vždycky motivace. Jsme plní nadšení, jsme připraveni do toho jít,“ řečnil sebevědomě kapitán javorových listů. Tohle v jeho zemi rádi slyší.
Poslední roky pomohly rivalitě
„Člověk o tom přemýšlí, ale tady hraje jiný tým a minulost je minulost. Využijeme to jako motivaci a do zápasu půjdeme s energií,“ uvedl centr Cole Beaudoin, který dostal loni v zápase s Čechy trest do konce utkání za úder kolenem. Gavin McKenna, podle prognóz možná jednička letošního draftu NHL, uvedl, že jeho tým nesmí ovládnout emoce. „Byli jsme opravdu nažhavení, protože jsme věděli, že jsme dvakrát zklamali svou zemi. Nechceme, aby se to opakovalo. Doufáme, že budeme všichni stejně naladěni,“ dodal.
Kanada postoupila mezi nejlepší čtyři celky poprvé od roku 2023, kdy v Halifaxu porazila ve finále český tým 3:2 v prodloužení. Ani tentokrát jí jen o postup přes čtvrtfinále nešlo. „V zápasech, kde jde o hodně, se emoce vyostřují. Někdy musíte být emotivní, ale nikoli za cenu zbytečných trestů,“ připomněl Martone.
Zdá se, že pozici kanadské jedničky si pro zbytek turnaje vybojoval Jack Ivankovic. Ve čtvrtfinále si vylepšil úspěšnost zákroků na 95,9 procent, zatímco Carter George, který loni i letos jako jednička začínal, měl po třech vítězných zápasech 84,4 procent, což bylo nejhorší číslo ze všech brankářů v turnaji.
Přitom Kanada v základní skupině získala jedenáct z dvanácti možných bodů, o ten jediný je obrali Lotyši. „Poslední roky rozhodně pomohly vzájemné rivalitě,“ řekl Ivankovic o duelech s českým týmem. „Jsme připraveni otočit list. Je to naše hra,“ dodal. Semifinálový zápas začíná v noci na pondělí ve 2:30 středoevropského času.