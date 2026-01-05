Jak Kanada kouše vyřazení od Čechů: Měli jsme vyhrát! Vztek, pláč i drsné vzkazy
Zase to nezvládli. Pokořit českou překážku v play off mistrovství světa juniorů se teď v kanadském vidění zdá jako nemožný úkol. Potřetí v řadě kolébka hokeje havarovala proti národnímu týmu ze srdce Evropy, znovu gólem v závěru. A reakce na semifinálový pád 4:6 na sebe nenechaly čekat. Na sociálních sítích schytali kritiku hlavně klíčoví útočníci Michael Misa a Gavin McKenna, kteří byli v koncovce vyloučení. „Tohle není jednička draftu,“ vzkazují fanoušci druhému jmenovanému.
Po utkání to trefně shrnul slavný moderátor televizní stanice TSN James Duthie. „Je to bizarní svět. Něco jako hororový film. Stejný konec, stejný soupeř, tři roky po sobě velmi podobné okolnosti,“ popisoval porážku Kanady proti Česku.
V zámořských hráčích se pralo zklamání i frustrace. Hlavní porci hněvu fanoušků obdržel Gavin McKenna, který měl nahnutou situaci už před turnajem. Čekalo se, jestli potvrdí roli enormně nadaného mladíka, jenž ovšem po přestupu na univerzitu přestal sbírat body po hrstech. Mezi vrstevníky sice prokázal produktivní nadání, jenže zároveň se nevyhnul excesům z hlediska disciplíny a chování. Týkalo se to i semifinálového partu s Českem.
Nejenže osmnáctiletý talent těsně před koncem nevybíravě atakoval obránce Tomáše Galvase a koledoval si o vyšší trest. V závěru mladík s hvězdnými manýry v emocích okřikl rozhodčí, kteří výstup ohodnotili osobním postihem.
„Ředitel rozhodčích si nemyslí, že by to mělo znamenat suspendaci pro zápas o bronz,“ referoval ihned po utkání zámořský novinář Cam Robinson, aby aspoň trochu uklidnil rozvášněné kanadské příznivce před posledním duelem s Finskem.
Jenže jde o velmi slabou náplast na bolení javorových listů. I když si hlavní lídr Porter Martone s českým týmem tentokrát po závěrečném hvizdu ruku podal, na kanadské střídačce byla v posledních sekundách patrná obrovská frustrace. Televizní kamery zabraly hněv a v případě některých borců včetně kapitána dokonce brek.
„Je to těžké. Dali jsme do zápasů všechno. Jeli jsme až do konce, ale výsledek nedopadl. Češi měli odpověď na všechno, musíme před nimi smeknout klobouk. Jsem na naše kluky hrdý, šli do války. Češi mají dobrý tým, vyhráli. Těžko se to zpracovává,“ popisoval Martone.
Hůře se s výsledkem sžíval McKenna. „Hrají tvrdě, ale měli jsme vyhrát. Je to složité. Musíme jim přát štěstí do finále. Je náročné vůbec nad tím přemýšlet. Rozhodující gól kopli do branky, ale počítá se. Prostě nevím…,“ pověděl mladík se zvučným jménem.
Velmi rozporuplný dojem si odnášel útočník Michael Hage. Podařilo se mu sice nahrát na dva góly, ale zároveň při další velké příležitosti trefil tyčku. A byl to také on, kdo si neúspěšně zopakoval samostatný nájezd na hrdinu v masce Michala Oršuláka, jakmile ho český brankář při prvním pokusu podkopl bruslí.
„Štve mě to. Cítím se, jako bychom zklamali celou zemi. Bronz není medaile, kterou jsme chtěli,“ odfrknul si devatenáctiletý forvard juniorského týmu Chicago Steel.
Emoce se podařilo udržet na uzdě aspoň hlavnímu trenérovi Daleu Hunterovi. Neústupný stratég vyjádřil uznání výběru Patrika Augusty. „Je to těžké, několikrát jsme se vrátili do zápasu, ale kdo dá poslední gól, vyhraje. Měli jsme dobré šance, ale někdy prostě musíte dát kredit i druhému týmu. Chtěli jsme hrát o zlato, jenže takový je hokej.“