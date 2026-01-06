Česko - Švédsko 2:4. Dvacítka má po třech letech stříbro. Historické ocenění pro Čihaře
Sen o zlatu se rozplynul. Čeští hokejisté ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let prohráli 2:4 se Švédskem a šampionát končí se stříbrnou medailí. Triumf slaví výběr ze Skandinávie, který turnajem v Minnesotě prošel perfektně bez jediné porážky. Čeští junioři v závěru duelu o zlato dokázali díky velkému tlaku snížit náskok Švédů, ztrátu už ale nedokázali smazat. Pro Čechy pod vedením kouče Patrika Augusty jde i přes porážku o úspěšnou akci, ze které se čtvrtý rok po sobě nevrací s prázdnou. Útočník Vojtěch Čihař byl jako první Čech v historii vyhlášen nejužitečnějším hráčem mistrovství.
Svěřenci kouče Patrika Augusty vstřelili ve čtvrtfinále i semifinále shodně po šesti gólech, v bitvě o titul se však dlouho nemohli prosadit. Až v čase 57:36 při hře bez gólmana snížil na 1:3 Adam Jiříček, naději na zvrat ještě vykřesal při pokračující power play 24 sekund před koncem Matěj Kubiesa, ale Ivar Stenberg pak definitivně rozhodl.
Přes porážku prodloužil juniorský národní tým medailovou sérii trvající už čtvrtým rokem. Po stříbru z roku 2023 a dvou bronzech přidal druhé stříbro v samostné české historii. Posledním titulem ale nadále zůstává triumf z roku 2001, kdy se Čechům podařilo obhájit premiérové zlato.
Přehled účastí českých hokejistů ve finále MS do 20 let
ZLATO. MS do 20 let 2000 (Skelleftea a Umea)
Svěřenci trenéra Jaroslava Holíka ve Švédsku po dvou výhrách a dvou remízách se zámořskými celky ovládli skupinu. V play off Češi s přehledem vyřadili Kazachstán (6:3) i USA (4:1) a v bezgólovém finále porazili na nájezdy Rusko. K největším oporám týmu patřili brankář Zdeněk Šmíd či útočníci Milan Kraft s Martinem Havlátem.
ZLATO. MS do 20 let 2001 (Moskva a Podolsk)
Celek vedený opět Jaroslavem Holíkem prošel v Rusku skupinou, v níž byli i Švédi a Američané, bez ztráty bodu. Ve vyrovnaných vyřazovacích bojích Češi přešli přes Švýcarsko (4:3) a Švédsko (1:0), ve finále zdolali Finsko 2:1 a obhájili titul. Brankář Tomáš Duba, obránce Rostislav Klesla a útočník Pavel Brendl byli vyhlášeni nejlepšími hráči šampionátu na svých postech.
STŘÍBRO. MS do 20 let 2023 (Halifax a Moncton)
Češi zahájili šampionát v Kanadě senzační výhrou 5:2 nad domácím týmem a přes porážku se Švédy opanovali skupinu. Ve čtvrtfinále svěřenci trenéra Radima Rulíka rozstříleli Švýcarsko 9:1, v semifinále oplatili Švédům prohru v prodloužení ze skupiny stejnou mincí. V boji o třetí zlato tým kolem brankáře Tomáše Suchánka, obránce Davida Jiříčka a útočníka Jiřího Kulicha smazal ve třetí třetině dvougólové manko, ale v prodloužení se prosadili favorizovaní Kanaďané.