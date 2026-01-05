Předplatné

ONLINE: Česko - Švédsko 0:3. Dvacítka ve finále MS, sen o zlatu se ale dál vzdaluje

Radost švédských hokejistů z gólu ve finále mistrovství světa
Radost švédských hokejistů z gólu ve finále mistrovství světaZdroj: ČTK / AP / Matt Krohn
Václav Nestrašil se cpe do švédského branky
Samuel Drančák v souboji se švédským soupeřem
Švédští hokejisté se radují z gólu ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let
Michal Oršulák zasahuje během finále juniorského mistrovství světa
Adam Novotný hraje své první finále mistrovství světa
Český útočník Max Curran během finále mistrovství světa
Čeští junioři Štěpán Hoch (vlevo) a Adam Novotný se snaží dohnat švédského soupeře
12
Fotogalerie
iSport.cz
MS hokej U20
Vstoupit do diskuse (1)

Velké finále je tu! Česká dvacítka hraje na MS o zlaté medaile proti Švédsku. Druhá třetina nabídla statečný boj výběru kouče Patrika Augusty. Z finálové hry ale pořád víc těží Švédové, kteří se díky využité přesilovce ještě více přiblížili ke zlatu. Čechům zbývá posledních 20 minut na zvrat. Naposledy junioři ovládli šampionát v roce 2001, bude se po 25 letech zase slavit? ONLINE přenos zápasu sledujte od 2:30 na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
30

Anketa
Získá česká dvacítka na MS zlato?
ANO
NE
Přihlásit se
Celkově 8618 hlasů

Přehled účastí českých hokejistů ve finále MS do 20 let 

ZLATO. MS do 20 let 2000 (Skelleftea a Umea)

Svěřenci trenéra Jaroslava Holíka ve Švédsku po dvou výhrách a dvou remízách se zámořskými celky ovládli skupinu. V play off Češi s přehledem vyřadili Kazachstán (6:3) i USA (4:1) a v bezgólovém finále porazili na nájezdy Rusko. K největším oporám týmu patřili brankář Zdeněk Šmíd či útočníci Milan Kraft s Martinem Havlátem.

ZLATO. MS do 20 let 2001 (Moskva a Podolsk)

Celek vedený opět Jaroslavem Holíkem prošel v Rusku skupinou, v níž byli i Švédi a Američané, bez ztráty bodu. Ve vyrovnaných vyřazovacích bojích Češi přešli přes Švýcarsko (4:3) a Švédsko (1:0), ve finále zdolali Finsko 2:1 a obhájili titul. Brankář Tomáš Duba, obránce Rostislav Klesla a útočník Pavel Brendl byli vyhlášeni nejlepšími hráči šampionátu na svých postech.

STŘÍBRO. MS do 20 let 2023 (Halifax a Moncton)

Češi zahájili šampionát v Kanadě senzační výhrou 5:2 nad domácím týmem a přes porážku se Švédy opanovali skupinu. Ve čtvrtfinále svěřenci trenéra Radima Rulíka rozstříleli Švýcarsko 9:1, v semifinále oplatili Švédům prohru v prodloužení ze skupiny stejnou mincí. V boji o třetí zlato tým kolem brankáře Tomáše Suchánka, obránce Davida Jiříčka a útočníka Jiřího Kulicha smazal ve třetí třetině dvougólové manko, ale v prodloužení se prosadili favorizovaní Kanaďané.

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů