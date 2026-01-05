ONLINE: Česko - Švédsko 0:3. Dvacítka ve finále MS, sen o zlatu se ale dál vzdaluje
Velké finále je tu! Česká dvacítka hraje na MS o zlaté medaile proti Švédsku. Druhá třetina nabídla statečný boj výběru kouče Patrika Augusty. Z finálové hry ale pořád víc těží Švédové, kteří se díky využité přesilovce ještě více přiblížili ke zlatu. Čechům zbývá posledních 20 minut na zvrat. Naposledy junioři ovládli šampionát v roce 2001, bude se po 25 letech zase slavit? ONLINE přenos zápasu sledujte od 2:30 na iSportu.
Přehled účastí českých hokejistů ve finále MS do 20 let
ZLATO. MS do 20 let 2000 (Skelleftea a Umea)
Svěřenci trenéra Jaroslava Holíka ve Švédsku po dvou výhrách a dvou remízách se zámořskými celky ovládli skupinu. V play off Češi s přehledem vyřadili Kazachstán (6:3) i USA (4:1) a v bezgólovém finále porazili na nájezdy Rusko. K největším oporám týmu patřili brankář Zdeněk Šmíd či útočníci Milan Kraft s Martinem Havlátem.
ZLATO. MS do 20 let 2001 (Moskva a Podolsk)
Celek vedený opět Jaroslavem Holíkem prošel v Rusku skupinou, v níž byli i Švédi a Američané, bez ztráty bodu. Ve vyrovnaných vyřazovacích bojích Češi přešli přes Švýcarsko (4:3) a Švédsko (1:0), ve finále zdolali Finsko 2:1 a obhájili titul. Brankář Tomáš Duba, obránce Rostislav Klesla a útočník Pavel Brendl byli vyhlášeni nejlepšími hráči šampionátu na svých postech.
STŘÍBRO. MS do 20 let 2023 (Halifax a Moncton)
Češi zahájili šampionát v Kanadě senzační výhrou 5:2 nad domácím týmem a přes porážku se Švédy opanovali skupinu. Ve čtvrtfinále svěřenci trenéra Radima Rulíka rozstříleli Švýcarsko 9:1, v semifinále oplatili Švédům prohru v prodloužení ze skupiny stejnou mincí. V boji o třetí zlato tým kolem brankáře Tomáše Suchánka, obránce Davida Jiříčka a útočníka Jiřího Kulicha smazal ve třetí třetině dvougólové manko, ale v prodloužení se prosadili favorizovaní Kanaďané.