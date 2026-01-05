Boss Flyers: Vladař nám vytrhl trn z paty. Vzpomněl i na Prahu, sledoval nějaké Čechy?
Zákulisí juniorského mistrovství světa někdy připomíná hokejové Kdo je kdo. Do výtahu na tribunu přistoupí Lou Nanne, v Minnesotě obrovská legenda, hráč a pak manažer North Stars, klubu NHL, který dnes sídlí v Dallasu. Do studia stanice TSN kráčí Daniel Briere. Bývalý skvělý útočník a boss Philadelphia Flyers, kam v létě přivedl Dana Vladaře. Přitom žádný fouňa. „Jasně, ptej se," reagoval na žádost o další rozhovor, když už spěchal za skauty.
Za Kanadu hrál na dvacítkách taky. Před bezmála třiceti lety. Potom prožil 17 sezon v NHL, z nich šest ve Philadelphii, kde se usadil. Od druhé farmy v ECHL se Daniel Briere propracoval až na pozici generálního manažera Flyers. „Chytá ještě líp, než jsme čekali,“ řekl deníku Sport o Danu Vladařovi, který se ukazuje jako mistrovský tah. Sám ve 48 letech vypadá mladistvě, málem jak vrstevník českého gólmana. Přitom je otcem čtyř dětí a velký šéf.
Sám jste si na šampionátu dvacítek zahrál v roce 1997. Jaké máte na turnaj vzpomínky?
„Hrálo se tehdy ve Švýcarsku. Získali jsme titul, takže skvělé. Vyrůstal jsem na tom, že jsem sledoval juniorské šampionáty. Připravoval jsem se, že si na turnaji taky jednou zahraju. Takže bylo velmi speciální dostat se do týmu a reprezentovat svou zemi. Vyhrát s Kanadou zlato bylo úžasné.“
Taky jste zažil dva triumfy na seniorském šampionátu. Mistrovství světa jste vyhrál v letech 2003 a 2004. Druhé z nich se konalo v České republice.
„Správně. To bylo taky výjimečné. Myslím, že v Praze se hrálo brzy po otevření nové arény. Fantastický zážitek, atmosféra byla vynikající. Pamatuju si, jak jsme hráli přípravný zápas proti českému týmu ještě před turnajem. Porazili nás (8:5) stejně jako pak v posledním zápase skupiny (6:2). Plný barák. Úžasné. Taky strašně rád vzpomínám na Prahu. Nádherné město, byla nádhera jen se po něm procházet. Zažil jsem tam skvělé časy. Od té doby jsem se už do Prahy nepodíval.“
Ale v týmu máte pražského rodáka Dana Vladaře. Tah, který se docela povedl, co myslíte?
„Bylo skvělé, že jsme ho získali. Osvědčil se velmi dobře. Má obrovský podíl na