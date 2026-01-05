Příval mladé Energie. Patera oceňuje Čihařovu komplexnost: Bude mít krásnou budoucnost
V reprezentační dvacítce zastupují českou extraligu. Vojtěch Čihař, Tomáš Galvas, Petr Sikora, Matěj Kubiesa, Štěpán Hoch, Danny Chludil a Matyáš Mařík si v aktuální sezoně zahráli domácí nejvyšší soutěž. A přidali argument do neutuchající diskuse, kterou cestou se mají mladí hokejisté vydat. Ano, i z extraligy je možné se poměřovat se světovou elitou. „Asi žádný trenér by nepohrdnul hráčem, který je mladý a výborný,“ zamýšlí se nad využíváním talentovaných borců Pavel Patera, hlavní kouč karlovarské Energie.
V osmnácti letech je už na druhém světovém šampionátu a v rejstříku má třetí rozehranou extraligovou sezonu. Vojtěch Čihař dostal v Karlových Varech příležitost už pod předchozím trenérem Davidem Brukem, od Pavla Patery získal šanci naplno ukázat svůj potenciál. „Vojta je komplexní hráč. Je dobrý jak dopředu, tak dozadu. Nejde u něj vyzdvihnout jednu vlastnost. Jde si za tím, je pracovitý kluk, který se bude pořád zlepšovat. Dá se říct, že má všechno,“ hodnotí karlovarský kouč talentovaného útočníka.
V áčku Energie odehrál Čihař kompletní minulou sezonu, ve 43 zápasech pomohl týmu devíti body (4+5). V aktuálním ročníku přidal dalších osm zápisů (4+4) ve 27 kláních, než se krátce před startem šampionátu do dvaceti let rozhodl odejít do zámořské juniorky. Už jako hráč Los Angeles, s nímž coby číslo 59 loňského draftu podepsal nováčkovskou smlouvu.
„Doufám, že půjde krok po kroku. Zatím jde a jeho sen je každým takovým zápasem blíž a blíž. Když takhle bude pracovat, dočká se,“ předvídá Patera slibnou budoucnost bývalého svěřence.
Nasvědčují tomu i výkony na mistrovství světa. Čihař může na šampionátu nastupovat ještě příští rok, přesto se už letos zařadil mezi tahouny. Do finále posbíral v šesti zápasech 11 bodů (4+7) a bodově byl vyrovnaný s Kanaďanem Zaynem Parekhem (5+6). Čihařova první lajna s Petrem Sikorou a Václavem Nestrašilem byla nebezpečná v každém utkání.
„Splní jakoukoliv roli. Kdyby byli v týmu lepší střelci a nahrávači, je schopný vám zahrát výborně třetí lajnu. Teď je naopak nejlepší v dvacítkách a je schopný tým utáhnout. V tom je jeho síla, že je ochotný přijmout jakoukoliv roli,“ oceňuje Patera a vyzdvihuje, že Čihař to má v hlavě srovnané.
„Je chytrý kluk, který o tom přemýšlí. Pracuje na sobě a ví, kde udělal chybu, chce zapracovat tam, kde má slabiny. Komplexní hráč, který bude výborný a bude mít krásnou budoucnost, když takhle bude pracovat,“ říká naganský šampion.
S kolegou Davidem Moravcem a dokazuje, že v Česku je možné vychovávat velmi kvalitní hráče pro extraligu a mládežnické reprezentace. Z Energie vzešel v minulých letech Jiří Kulich, teď v jeho stopách kráčí Čihař a v pořadí číhá Petr Tomek. Tomu unikla nominace na dvacítky jen o fous, přestože teprve koncem října oslavil sedmnáctiny. Karlovarskou mládeži prošla i reprezentační jednička Michal Oršulák.
„V každém týmu to je tak, že trenér hlavního ví o klucích v mládeži. Samozřejmě víme, kdo je rozdílový hráč. Když jsou hráči dobří, vytáhneš je. Když máš juniorku, která hraje poslední místo v tabulce, těžko odtamtud vezmeš nějaké hráče. Já tu mám juniorku i dorost, které jsou na prvním místě, potom se to vytahuje lehčeji,“ nastiňuje Patera spolupráci s mládeží.
„Jsou tady výborní trenéři, v mládeži se pracuje velmi dobře a výsledky tomu napovídají. Asi žádný trenér by nepohrdnul hráčem, který je mladý a výborný. Potom musíte mít trošku trpělivosti a nebát se ho podržet, když mu to chvilku nejde,“ dodává.
Paterova slova v každém zápase podtrhuje zmiňovaný Tomek. Ve 36 zápasech mezi muži dal už devět gólů a je třetím nejlepším střelcem Energie. Už brzo může Čihaře napodobit i ve dvacítce.
Další hráči z extraligy v reprezentační dvacítce
Tomáš Galvas (19), obránce, Liberec
U Bílých Tygrů se vypracoval ve stálici zadních řad, v áčku hraje pravidelně třetí sezonu a v 19 zápasech pobral 11 bodů (2+9). Udivuje i na šampionátu, kde baví obrovským sebevědomím a skvělou podporou útoku. Díky tomu překonal český bodový rekord obránců na MS dvacetiletých. Rozum zůstává stát nad tím, že nejmladší z hokejového klanu zůstal na draftu opomenut.
Štěpán Hoch (19), útočník, Č. Budějovice
V extralize dostal naposledy šanci ve 23 zápasech, tentokrát překonal stejnou porci už před Vánoci. Za důvěru se odměnil trenérům dvěma góly, víc z omezeného icetimu nevytěžil. Ve dvacítce vede třetí útok s Adamem Novotným, kolem nich se spoluhráči střídali. Nejvýrazněji na sebe upozornil proti Dánům, kterým dal gól, což potěšilo i zástupce Utahu. Na draftu si ho vybrali ve třetím kole.
Danny Chludil (19), Kometa
V Brně dostal v minulé sezoně poprvé čuchnout, v osmi startech nasál atmosféru mistrovského celku. Tentokrát už je prakticky stálým členem sestavy. Ve 22 zápasech bodoval dvakrát (1+1), zkušenosti sbíral i v prvoligovém Přerově. Na dvacítky přiletěl se zpožděním jako náhrada za zraněného Adama Jecha a před finále dostal čtyři starty. Semifinále už sledoval jen z lavičky.
Matěj Kubiesa (19), útočník, Třinec
Zazářil v prvoligovém Frýdku-Místku a rázně si řekl o první šanci v extralize. Tam stihl nasbírat v devíti duelech tři body (2+1), o patro níž se držel na průměru více než jednoho zápisu za utkání. V reprezentaci musel přijmout skromnější roli. Ve čtvrté lajně otravuje soupeřům život a dokáže být velmi nepříjemný. Šanci dostal i na přesilovce, ve čtvrtfinále zazářil dvěma důležitými asistencemi.
Matyáš Mařík (19), Č. Budějovice
Do branky extraligového Motoru se v této sezoně dostal poněkud neplánovaně. Při zranění obou gólmanů zasáhl do sedmi utkání a vychytal první dvě výhry v nejvyšší české soutěži. V reprezentaci má pozici dvojky za Michalem Oršulákem a ujal se jí se ctí. Proti Dánsku i Lotyšsku inkasoval dvakrát a v nejdůležitější fázi turnaje byl připravený zaskočit v případě nouze.
Petr Sikora (20), útočník, Třinec
U Ocelářů měl zažít rozlet a zvládnout větší roli, stopku vystavilo zranění z přípravy. Sikora se vrátil do akce až v říjnu, během prvních 12 zápasů bral půlbod na utkání (2+4). Ve dvacítce je lídrem. S céčkem na dresu vede elitní útok, po parťákovi Čihařovi je druhý nejproduktivnější hráč týmu. Pozorně ho sledují i zástupci Washingtonu, který si ho vybral v šestém kole draftu.