Reichel nepustil Augustu před finále na led: Týmy se nemají čím překvapit. Co rozhodne?
PŘÍMO ZE ST. PAUL | Čeští hokejisté předvedli v noci na pondělí svůj nejlepší zápas na mistrovství světa. Možná za celou jeho historii dvacítek vůbec. Ale ještě není hotovo. V úterý ve 2:30 středoevropského času vyrazí do bitvy o zlato proti Švédům. Zahrají si o první titul od obhajoby v roce 2001, Tre kronor vyhráli taky dvakrát, naposledy před čtrnácti lety. Do finále se od té doby probili ještě čtyřikrát, Češi jednou.
„Snažíme se dělat stejné věci jako předtím. Po rozbruslení odjedeme na hotel. Mítinky, oběd, odpočinek,“ popisoval trenér Patrik Augusta rutinu v den zápasu. Rozcvička byla dobrovolná, nicméně na led Grand Casino Areny vyjelo hned sedmnáct hráčů a dva gólmani, Matyáš Mařík s Ondřejem Štěbetákem. „Účast mě zase překvapila. Je vidět, že si to hráči užívají a chtějí se nachystat. Tak to na turnajích bývá,“ pochvaloval si kouč.
On sám na ledě nebyl. „Alby (asistent Robert Reichel) mě nechtěl pustit na led, takže já jsem nemohl,“ usmál se. „Minule jsme měli obdobný trénink, takže jsme to nechali ve stejném režimu,“ upřesnil. Možná i rituál, který pomáhá a měl by se tedy ctít. Jako třeba u kapitána Petra Sikory, který pokračoval s obličejovým krytem, i když už by nemusel.
V semifinále s Kanadou se hráči hodně vydali. Se Švédy půjde o nejvíc, rozdají si to s nimi o titul mistrů světa. Augusta přiznal, že po emoční stránce své svěřence museli s trenéry spíš krotit. „Z člověka to dokáže odčerpat nějakou energii. Ale jsme tam, kde jsme všichni chtěli být. Je potřeba, aby se hráči na zápas připravili. Určitě se těší a mají spoustu sil. Jsou mladí kluci, dobře trénovaní. Dokážou zregenerovat,“ pokračoval.
Národní tým měl proti Tre kronor na odpočinek přibližně o čtyři hodiny míň, protože zápas Kanadou se hrál až večer. „Kluci měli večeři po půlnoci. Odcházel jsem z jídelny v půl jedné a ještě tam někteří hráči byli. Potřebovali jsme je dokopat co nejdříve do postelí, ale ještě museli udělat rutinní pozápasové věci,“ pravil kouč, který sám nemohl usnout. „Bylo to těžší než obvykle. Hlavou už se mi honili Švédové. Budíček jsme měli o hodinu déle,“ vyprávěl.
„Juniorkronorna“ v turnaji ještě neprohráli. Do finále se probili přes Finy po nájezdech. „Známe jejich kvality z turnajů, které jsme během sezony hráli. Mají výborné individuality a dovednosti na vysoké úrovni. Myslím ale, že finálové zápasy nejsou o systému a dovednostech. Jsou o tom, kdo to chce víc. Kdo má lepší morálku a komu trošku pomůže štěstí. Švédové jsou výborní, pokud jim dáte prostor ve svém obranném pásmu. Silní na kotouči, dovedou kombinovat. Jsou brusliví, prolínají se, obránci jsou před bránou, útočníci nahoře. Bude důležité trávit co nejmíň času ve vlastní zóně,“ řekl Augusta.
Jako každý tým mají Tre kronor i slabiny. „To by se dalo využít zase z naší strany. Obě mužstva se po stránce taktiky nemají čím překvapit. Je to finále a tam budou rozhodovat úplně jiné věci,“ dodal trenér Augusta před soubojem o zlato.