Dvacítky jako NHL. Prestiž neskutečně narostla, říká Bříza. Kdy budou junioři hrát v Česku?
PŘÍMO ZE ST. PAUL | Američané to vzali sportovně. „Jen čtyři týmy můžou hrát semifinále. Dělali jsme, co jsme mohli. Ale Minnesota se říká hokejový stát oprávněně,“ řekl šéf organizačního výboru v poslední den jubilejního 50. mistrovství světa juniorů. Zápasy údajně navštívilo asi 200 tisíc diváků, kolem sedmi tisíc na zápas, což při pohledu na pole prázdných sedadel v Mariucciho Areně v Minneapolisu i Grand Casino Areně v centru St. Paulu vypadalo hodně nadsazené. Ale počítaly se prodané balíčky vstupenek, nikoli počty lidí, kteří skutečně přišli. Pořadatelé byli spokojeni.
Český senior viceprezident IIHF Petr Bříza chytal na dvacítkách v roce 1984. „To se s dneškem vůbec nedá srovnávat. Je to úplně jinde,“ řekl s úsměvem. Přehlídka výkvětu juniorského hokeje tehdy připomínala něco na turnaje krajů. Dnes je z něj hokejová monstrózní akce, ze studených zimáků se přestěhoval do velkých arén.
Kanadská televize TSN přenáší zápasy přes třicet let do světa. Dnes se zápasy snímají 34 kamerami, vysílání má stejnou úroveň jako přenosy z NHL. „Prestiž turnajů neskutečně vzrostla. Udělali jsme pokrok, třeba situation room (místnost k prověřování herních situací) je taky ve standardu NHL. Jsou tu profíci, nejmodernější technologie, pořád probíráme, co zlepšovat, například při posuzování videa, jak je zrychlit, posouvat každý detail,“ řekl Bříza, jenž má v IIHF na starost hokejový rozvoj.
Na zápasy domácích Američanů chodilo v Minnesotě podle oficiálních údajů do Grand Casino Areny v průměru přes 14 tisíc diváků. Jenže vypadli už ve čtvrtfinále, což je noční můra všech pořadatelů. Z Kanady přijeli lidé až před Silvestrem.
„Organizátoři i my jsme vnímali, že kanadští fanoušci jsou trochu výzva. Jednak kvůli vztahům s USA, jednak proto, že kanadský dolar rapidně spadl, takže pro ně bylo drahé přijet. Od hranic do Minneapolisu to mají přece jen osm hodin. Ale možná proto, že Kanada v předchozích dvou letech končila už ve čtvrtfinále a měla velká očekávání, předpokládalo se, že se jich na závěr dostaví tisíce,“ sdělil Bříza deníku Sport.
Dnes ale šampionáty nežijí jen ze vstupného. Sociální sítě IIHF překročily do posledního víkendu hranici 2,2 milionu sledujících a získaly víc než 90 tisíc nových followerů. Jen na videa se za stejnou dobu podívalo kolem 15 a půl milionu lidí. Celkově juniorský šampionát oslovili těmito kanály IIHF přes 36 milionů lidí, bylo zaznamenáno víc než 59 milionů zobrazení.
„IIHF má tři zdroje příjmů. Smlouvu s Infrontem (marketingový partner) na velké mistrovství světa, pak tu jsou dohoda mezi IIHF a Hockey Canada a TSN coby vysílatel. Z těchto zisků se dotují všechny další turnaje IIHF všech úrovní. Ale i dvacítky přestávají být ztrátové.
Sestavuje se listina, aby Hockey Canada měla možnost nasmlouvat si dlouhodobě partnery, zaručující určitý počet šampionátů v daném časovém období, aby byli s projektem spojeni dlouhodobě. Všechny účastnické země smlouvu podepsaly, hradí se z ní například i náklady na kempy v místě konání, IIHF má z turnaje taky příjem, i když se nedá srovnat s tím, co vydělá velké mistrovství světa,“ připomněl Bříza.
Článek pokračuje pod infografikou.
V Kanadě je o pořadatelství dvacítek takový zájem, že vypisují tendry, kdo nabídne víc peněz. „U nás se občas vedou diskuse, jestli dostaneme dotaci, Kanaďané a Američani se o organizaci perou. V USA organizovali juniorský šampionát po delší době, ale už zase plánují na příště a mají tři velká města NHL, která chtějí mistrovství světa uspořádat a mají velké arény. Dopad přes vysílatele je obrovský, což juniorskému hokeji neskutečně pomáhá. Když vezmu Evropu, v Ostravě a Třinci 2019 byly taky plné arény, před dvěma lety přiletělo do Göteborgu tři a půl tisíce Kanaďanů a zůstali až dokonce. Švédové jsou orientovaní na svůj tým jako Američané, tohle pomohlo. Ovšem Česko je unikátní. A kvitují to absolutně všichni,“ uvedl viceprezident IIHF.
Kdy se tedy můžou dvacítky konat opět v Česku? „Máme s Hockey Canada a všemi účastnickými federacemi seznam do roku 2032. Zatím to vychází na rok 2030. Příště se bude hrát v Edmontonu a Red Deeru, potom je Finsku, následuje Quebec v Kanadě a potom my. Určitě se o pořadatelství budeme ucházet. V roce 2031 by měly přijít Spojené státy a potom opět Kanada,“ vyjmenoval Bříza.
V osmnáctkách se připravuje mezi USA Hockey a NHL podobný projekt. Americká asociace poměrně úzce spolupracuje s NHL. Jelikož jde o hráče způsobilé jít do draftu, umí nastavit i jasná pravidla. Příští mistrovství světa žen se bude hrát v listopadu a nikoli v únoru jako dosud. „K turnaji potřebujeme taky velké haly a je těžké je sehnat v době, kdy vrcholí ligové soutěže. Jinak nevybudujete takovou reputaci a význam. Na podzim se nabízí termínová díra a té chceme využít,“ vysvětlil Bříza.
V dřevních dobách se juniorské mistrovství světa taky hrálo na jaře, než se přesunulo na přelom roku. Proč? Existuje jednoduché vysvětlení. „Kolem Vánoc se toho relativně moc neděje a všichni v tu dobu chtějí hrát. Pro takový turnaj ideální termín,“ dodal viceprezident IIHF.