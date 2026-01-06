První dojmy ze stříbra, tekly i slzy. Obrovská škoda, síly chyběly, smutnil kapitán Sikora
Nemají se za co stydět. Třebaže čeští hokejisté neuspěli ve finálovém utkání mistrovství světa juniorů a proti Švédsku prohráli 2:4, v samotném závěru Seveřanům pořádně zahrozili a stáhli tříbrankové manko na rozdíl jediné trefy. Stříbrnou jízdu se skalpy Finů, Švýcarů nebo Kanaďanů čeští hráči – zklamaní z poslední porážky – v mnoha případech oplakali. „Bylo to strašně těžké. Obrovská škoda, ale už jsme byli vyčerpaní,“ přiznal v emocích pro ČT sport kapitán výběru Petr Sikora.
Byl jedním z těch, kteří se v koncovce finálové partie pokoušeli převrátit osud naruby a Švédy kontrolovaný zápas v poslední chvíli uloupit. Ofenzivní lídr první formace Petr Sikora se s obličejovým krytem snažil zosnovat závěrečné výpady v útočném pásmu, ale jakmile podklouzl jeho třinecký kumpán Matěj Kubiesa, bylo po naději. Švédové si dojeli pro gól na 4:2 a počali slavit zisk zlata.
Odvážná česká družina cítila, že byla blízko dorovnání zdánlivě beznadějného stavu. Emoce po závěrečném hvizdu propukly v mnoha hráčích, na střídačce jste viděli svěšené hlavy. Tento úspěch docení samotní aktéři až později. Bezprostředně po finále převládly slzy a zklamání. Nejvíc u Kubiesy, který sice dával důležitou branku na 2:3, ale další už nepřidal.
Češi byli povětšinu zápasu horším týmem, projevil se úbytek fyzických sil po náročném semifinále s Kanadou (6:4). „Síly nám chyběly. Já osobně jsem je vůbec neměl,“ prozradil Sikora v první reakci po utkání a převzetí stříbra. „Na konci jsme ještě poslední síly nějak vyždímali, bohužel to nevyšlo. Chytili jsme druhý dech pozdě. Je to škoda.“
Jen co Sikora dokončil rozhovor pro Českou televizi, odešel do kabiny, od níž zavřel dveře hlavní trenér Patrik Augusta. Při své rozlučce s juniorskou reprezentací potřeboval svěřencům ještě něco sdělit. Možná poděkovat, projevit uznání.
Nadaný výběr kolem nejužitečnějšího hráče turnaje Vojtěcha Čihaře, nejlepšího obránce Adama Jiříčka nebo člena All-Star týmu Tomáše Galvase se totiž vydal na maximum. „Něco v šatně taky řeknu. Jsem na všechny pyšný,“ špitl ještě Sikora, než se přidal k posmutnělým parťákům.