Bolí to, ale jsem hrdý, co jsme ukázali, řekl Čihař. MVP? Raději bych měl zlato
PŘÍMO ZE ST. PAUL | Po zápase někteří koukali do prázdna, někteří to obrečeli. Poslední zápas turnaje nevyhráli, ale tohle stříbro se krásně leskne. Víc, než kdyby Švédové dojeli svou trpělivou jízdu za zlatem v poklidu až do konce. Češi prohráli 2:4 s nejlepším týmem turnaje, který neztratil ani jeden zápas, byť semifinále s Finskem rozhodl až v osmé sérii nájezdů. Marně dobývali žlutou hradbu, což se jim podařilo až heroickém závěru, kdy se při hře bez brankáře drtivým tlakem dotáhli dvěma góly na rozdíl jediné branky. „Dali jsme do toho úplně všechno. Škoda, že se nám nepovedlo vyhrát,“ smutnil útočník Vojtěch Čihař. Výborný turnaj českých juniorů podtrhla jeho volba za nejužitečnějšího hráče turnaje.
Co se ve vás po takovém zápase odehrává?
„Teď jsme smutní. Dali jsme do toho všechno, ale povedlo se nám dát góly vlastně až dvě minuty do konce. Zase jsme ukázali svou sílu, že i takhle silnému týmu dokážeme dát dva góly během dvou minut. Samozřejmě je škoda, že se nám to nepovedlo dřív.“
Dost naznačil první gól, který Švédové dali v oslabení při signalizovaném trestu.
„Těžko se mi to hodnotí. Ale minimálně v první třetině nás Švédové přehrávali. Pak jsme si v kabině řekli, že do toho musíme dát o hodně víc, což se nám taky povedlo. Jako tým jsme tam nechali úplně všechno. Je škoda, že se nám nepovedlo vyhrát.“
Tenhle úspěch oceníte asi, až opadne prvotní zklamání, že jste byli blízko a nevyšlo to.
„Teď to samozřejmě bolí. Ale v kabině jsme si říkali, že na tohle musíme být hrdí, protože se to nestává každý rok. Druhé místo je nádherné.“
Vy sám jste prvním českým hokejistou, který se stal MVP turnaje. Jak si ceny pro nejužitečnějšího hráče vážíte?
„Jsem za to samozřejmě rád. Ale byl bych raději, kdybychom měli zlatou medaili. Můj osobní úspěch jde za všemi hráči, protože bez nich bych to prostě nezvládl.“
Je smutné, jak to dopadlo. Spoustě hráčů před vámi se ale něco takového nepovedlo.
„Nesmíme věšet hlavy. Za pár let si budeme moct říct, že jsme byli druzí na světovém šampionátu juniorů.“
Mohl se na vás podepsat semifinálový zápas s Kanadou, ve kterém jste se hodně vydali. Tím spíš, když jste měli kratší dobu na odpočinek než Švédové, kteří hráli dřív?
„Možná to v tom hrálo roli, ale na to se nesmíme vymlouvat. Jak říkám, nechali jsme tam všechno. Hlavně ve třetí třetině. Jsem na kluky pyšný. Na celý náš tým, co jsme tady ukázali.“