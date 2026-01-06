Augusta končí u dvacítky, vrátí se na klubovou scénu. Hadamczik chce mít jasno brzy
Úspěšný kouč hokejové dvacítky Patrik Augusta po prohraném finále mistrovství světa se Švédy potvrdil, že na české střídačce končí. V pozápasovém rozhovoru pro Radiožurnál Sport uvedl, že se od příští sezony vrátí na klubovou scénu. Jaké bude jeho další angažmá, šestapadesátiletý trenér neprozradil. Podle informací iSportu by od nové sezony měl vést extraligovou Spartu. Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik by chtěl mít jasno o nástupci do konce ledna.
Augusta má v roli hlavního kouče juniorské reprezentace skvostnou bilanci. Na stříbro z roku 2023, kdy ještě vedl dvacítku současný kouč reprezentačního A-týmu Radim Rulík, navázal dalšími třemi medailemi - po dvou bronzech letošním stříbrem. Čtyři cenné kovy po sobě samostatná česká dvacítka nikdy předtím nedobyla.
Ukončit čekání na zlato, které Češi získali naposledy v roce 2001, když obhájili premiérový titul, se však bude s týmem snažit někdo další. „Nechám to na jiných. Od příští sezony se vracím na klubovou scénu. Byla to úžasná jízda, třeba zase někdy v budoucnu se toho nezříkám, ale teď moje cesty povedou do klubu. Zatím ale neprozradím, do kterého to bude, na to je ještě příliš brzy,“ uvedl Augusta.
Výkonný výbor svazu bude teď řešit jeho nástupce. „Já bych to chtěl mít vyřešené do konce ledna,“ přiblížil prezident Hadamczik. „Patrik Augusta odvedl kus práce, sluší se mu poděkovat. Určitě bude ve spojení s naším sportovním úsekem, bude působit v lize tady u nás. Je to jeho rozhodnutí. Já jsem rád, že jsem ho udržel tak dlouho,“ řekl Hadamczik, který bude mít u výběru slovo.
„Obsazení trenérů jsem dělal vždycky já. Samozřejmě s přesvědčením výkonného výboru, který to musí odhlasovat. Já si myslím, že se nám to daří a že máme vynikající sportovní úsek, vynikající trenéry u toho,“ podotkl Hadamczik.
Poslední turnaj byl nejpovedenější
Nynější turnaj byl z Augustova pohledu nejpovedenější. „Určitě ano - stříbrná medaile je více než bronzová. Na druhou stranu je každý ten turnaj něčím specifický a každý byl pro mě zážitkem, který si budu pamatovat,“ prohlásil bývalý útočník, jenž ve čtyřech zápasech okusil i NHL.
„Vážím si toho, že jsem mohl za těmi kluky stát. Jsou to výborní hokejisté a skvělí kluci. Popřál jsem jim hlavně hodně zdraví a štěstí do jejich dalších kariér. Hokejový svět je malý a jestli v něm ještě chvíli vydržím, tak se třeba ještě někdy s někým znovu sejdu,“ doplnil Augusta.
Před příchodem ke dvacítce vedl Liberec. Právě angažmá u Bílých Tygrů bylo pro Augustu také prvním, při němž vedl extraligový tým v roli hlavního trenéra. Pod Ještědem působil i jako sportovní manažer.