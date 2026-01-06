Předplatné

Augusta potvrdil, že u dvacítky končí. Stříbrný kouč se vrátí na klubovou scénu

Video placeholder
Stříbro českých juniorů: Někteří ho oplakali. Čihař je MVP. Co řekl Augusta? | První dojem • Zdroj: isport.cz
Čeští junioři se stříbrnými medailemi těžce nesli rozplynutí zlatého snu
Česká střídačce pod vedením kouče Patrika Augusty oslavuje gól v semifinále mistrovství světa
Vojtěch Čihař jako první český hokejista přebírá cenu pro nejužitečnějšího hráče celého mistrovství světa juniorů
Český brankář Michal Oršulák po prohraném finále šampionátu
Čeští hokejisté do 20 let končí mistrovství světa po třech letech opět stříbrní
Brankáři Michalu Oršulákovi se dostává podpory od spoluhráče
Fotogalerie
Úspěšný kouč hokejové dvacítky Patrik Augusta po prohraném finále mistrovství světa se Švédy potvrdil, že na české střídačce končí. V pozápasovém rozhovoru pro Radiožurnál Sport uvedl, že se od příští sezony vrátí na klubovou scénu. Jaké však bude jeho další angažmá, šestapadesátiletý trenér neprozradil.

Augusta má v roli hlavního kouče juniorské reprezentace skvostnou bilanci. Na stříbro z roku 2023, kdy ještě vedl dvacítku současný kouč reprezentačního A-týmu Radim Rulík, navázal dalšími třemi medailemi - po dvou bronzech letošním stříbrem. Čtyři cenné kovy po sobě samostatná česká dvacítka nikdy předtím nedobyla.

Ukončit čekání na zlato, které Češi získali naposledy v roce 2001, když obhájili premiérový titul, se však bude s týmem snažit někdo další. „Nechám to na jiných. Od příští sezony se vracím na klubovou scénu. Byla to úžasná jízda, třeba zase někdy v budoucnu se toho nezříkám, ale teď moje cesty povedou do klubu. Zatím ale neprozradím, do kterého to bude, na to je ještě příliš brzy,“ uvedl Augusta.

Právě nynější turnaj byl z jeho pohledu nejpovedenější. „Určitě ano - stříbrná medaile je více než bronzová. Na druhou stranu je každý ten turnaj něčím specifický a každý byl pro mě zážitkem, který si budu pamatovat,“ prohlásil bývalý útočník, jenž ve čtyřech zápasech okusil i NHL.

„Vážím si toho, že jsem mohl za těmi kluky stát,. Jsou to výborní hokejisté a skvělí kluci. Popřál jsem jim hlavně hodně zdraví a štěstí do jejich dalších kariér. Hokejový svět je malý a jestli v něm ještě chvíli vydržím, tak se třeba ještě někdy s někým znovu sejdu,“ doplnil Augusta.

Před příchodem ke dvacítce vedl Liberec. Právě angažmá u Bílých Tygrů bylo pro Augustu také prvním, při němž vedl extraligový tým v roli hlavního trenéra. Pod Ještědem působil i jako sportovní manažer.

