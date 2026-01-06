Augusta potvrdil, že u dvacítky končí. Stříbrný kouč se vrátí na klubovou scénu
Úspěšný kouč hokejové dvacítky Patrik Augusta po prohraném finále mistrovství světa se Švédy potvrdil, že na české střídačce končí. V pozápasovém rozhovoru pro Radiožurnál Sport uvedl, že se od příští sezony vrátí na klubovou scénu. Jaké však bude jeho další angažmá, šestapadesátiletý trenér neprozradil.
Augusta má v roli hlavního kouče juniorské reprezentace skvostnou bilanci. Na stříbro z roku 2023, kdy ještě vedl dvacítku současný kouč reprezentačního A-týmu Radim Rulík, navázal dalšími třemi medailemi - po dvou bronzech letošním stříbrem. Čtyři cenné kovy po sobě samostatná česká dvacítka nikdy předtím nedobyla.
Ukončit čekání na zlato, které Češi získali naposledy v roce 2001, když obhájili premiérový titul, se však bude s týmem snažit někdo další. „Nechám to na jiných. Od příští sezony se vracím na klubovou scénu. Byla to úžasná jízda, třeba zase někdy v budoucnu se toho nezříkám, ale teď moje cesty povedou do klubu. Zatím ale neprozradím, do kterého to bude, na to je ještě příliš brzy,“ uvedl Augusta.
Právě nynější turnaj byl z jeho pohledu nejpovedenější. „Určitě ano - stříbrná medaile je více než bronzová. Na druhou stranu je každý ten turnaj něčím specifický a každý byl pro mě zážitkem, který si budu pamatovat,“ prohlásil bývalý útočník, jenž ve čtyřech zápasech okusil i NHL.
„Vážím si toho, že jsem mohl za těmi kluky stát,. Jsou to výborní hokejisté a skvělí kluci. Popřál jsem jim hlavně hodně zdraví a štěstí do jejich dalších kariér. Hokejový svět je malý a jestli v něm ještě chvíli vydržím, tak se třeba ještě někdy s někým znovu sejdu,“ doplnil Augusta.
Před příchodem ke dvacítce vedl Liberec. Právě angažmá u Bílých Tygrů bylo pro Augustu také prvním, při němž vedl extraligový tým v roli hlavního trenéra. Pod Ještědem působil i jako sportovní manažer.