Junioři uvízli v USA i se Švédy. Dáme si popcorn a popijeme mléka, řekla hvězda turnaje
Čeští hokejoví junioři ve středu se stříbrnými medailemi z mistrovství světa v USA nepřiletí. Návrat týmu komplikuje nepřízeň počasí. ČTK to řekl PR manažer Českého svazu ledního hokeje Michael Schuster.
Zimní počasí dnes výrazně narušilo dopravu v řadě evropských zemí. V Nizozemsku vedlo ke zrušení stovek letů a právě přes Amsterodam měli čeští hokejisté do Prahy zamířit.
Hokejový svaz proto zrušil i plánovanou tiskovou konferenci. „Na 99 procent nebude a uskuteční se o den později,“ uvedl mediální manažer svazu Marek Němčík.
Změna termínu návratu může pozměnit i přijetí hokejistů na Pražském hradě, kam je po prohraném finále se Švédskem pozval prezident Petr Pavel, který jim ke stříbru poblahopřál. Konkrétní datum zatím nebylo zveřejněno.
Český tým není jediný, který se v Minnesotě musel zdržet. Stejně dopadli kvůli sněhové bouři v Amsterodamu zlatí Švédové. „Jasně, že se těšíme domů. Ale klidně bych tady ještě pár dní strávil. Dáme si popcorn a popijeme mléka,“ řekl nejlepší útočník turnaje Anton Frondell deníku Aftonbladet.