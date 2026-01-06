Předplatné

Junioři uvízli v USA i se Švédy. Dáme si popcorn a popijeme mléka, řekla hvězda turnaje

Video placeholder
Stříbro českých juniorů: Někteří ho oplakali. Čihař je MVP. Co řekl Augusta? | První dojem • Zdroj: isport.cz
Vojtěch Čihař jako první český hokejista přebírá cenu pro nejužitečnějšího hráče celého mistrovství světa juniorů
Zklamaný útočník Václav Nestrašil po prohraném finále juniorského šampionátu
Samuel Drančák v souboji se švédským soupeřem
Václav Nestrašil se cpe do švédského branky
Čeští junioři Štěpán Hoch (vlevo) a Adam Novotný se snaží dohnat švédského soupeře
Český útočník Adam Novotn se pokouší obrat o puk švédského soupeře
12
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS hokej U20
Začít diskusi (0)

Čeští hokejoví junioři ve středu se stříbrnými medailemi z mistrovství světa v USA nepřiletí. Návrat týmu komplikuje nepřízeň počasí. ČTK to řekl PR manažer Českého svazu ledního hokeje Michael Schuster.

Zimní počasí dnes výrazně narušilo dopravu v řadě evropských zemí. V Nizozemsku vedlo ke zrušení stovek letů a právě přes Amsterodam měli čeští hokejisté do Prahy zamířit.

Hokejový svaz proto zrušil i plánovanou tiskovou konferenci. „Na 99 procent nebude a uskuteční se o den později,“ uvedl mediální manažer svazu Marek Němčík.

Změna termínu návratu může pozměnit i přijetí hokejistů na Pražském hradě, kam je po prohraném finále se Švédskem pozval prezident Petr Pavel, který jim ke stříbru poblahopřál. Konkrétní datum zatím nebylo zveřejněno.

Český tým není jediný, který se v Minnesotě musel zdržet. Stejně dopadli kvůli sněhové bouři v Amsterodamu zlatí Švédové. „Jasně, že se těšíme domů. Ale klidně bych tady ještě pár dní strávil. Dáme si popcorn a popijeme mléka,“ řekl nejlepší útočník turnaje Anton Frondell deníku Aftonbladet.

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů