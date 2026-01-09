Návrat dvacítky z MS po dlouhé cestě. Ze smutného stříbra udělali veselou medaili
V pondělí získali po prohraném finále MS stříbro, ve středu původně měli přiletět domů, nakonec dorazili ještě o dva dny později. Část týmu českých hokejových juniorů po komplikacích s počasím ukončila dlouhou cestu zpátky do vlasti až v pátek podvečer na pražském letišti.
Cesta se protáhla, ale týmu už bez zámořských hráčů pomohl tento čas navíc ocenit úspěch po prvotním finálovém zklamání. „Ze smutné stříbrné jsme nakonec udělali veselou stříbrnou, ty dva dny navíc tomu pomohly,“ prohlásil trenér Patrik Augusta.
Podle obránce Tomáše Galvase si zatím popularitu příliš neužili. „Cestující nás moc nepoznávali, návštěvnost na tom turnaji nebyla moc dobrá,“ připomněl, že řada zápasů se hrála před prázdnými tribunami.
„Byla to skvělá zkušenost a skvělá jízda. Věřím, že se spolu ještě potkáme,“ pronesl Augusta, jehož angažmá u dvacítky po šampionátu končí.