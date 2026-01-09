Předplatné

Návrat dvacítky z MS po dlouhé cestě. Ze smutného stříbra udělali veselou medaili

Kapitán hokejové dvacítky Petr Sikora při návratu do Prahy
Kapitán hokejové dvacítky Petr Sikora při návratu do PrahyZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Návrat hokejové dvacítky po dlouhé cestě z MS
Návrat hokejové dvacítky po dlouhé cestě z MS. Na snímku trenér Patrik Augusta.
Trenér Patrik Augusta při návratu stříbrné dvacítky do Prahy
Fanoušci se fotí s kapitánem hokejové dvacítky Petrem Sikorou
Kapitán hokejové dvacítky Petr Sikora při návratu do Prahy
Čeští junioři se stříbrnými medailemi těžce nesli rozplynutí zlatého snu
Zklamaný útočník české dvacítky Štěpán Hoch po prohře ve finále se Švédskem
25
Fotogalerie
iSport.cz
MS hokej U20
Vstoupit do diskuse (3)

V pondělí získali po prohraném finále MS stříbro, ve středu původně měli přiletět domů, nakonec dorazili ještě o dva dny později. Část týmu českých hokejových juniorů po komplikacích s počasím ukončila dlouhou cestu zpátky do vlasti až v pátek podvečer na pražském letišti.

Cesta se protáhla, ale týmu už bez zámořských hráčů pomohl tento čas navíc ocenit úspěch po prvotním finálovém zklamání. „Ze smutné stříbrné jsme nakonec udělali veselou stříbrnou, ty dva dny navíc tomu pomohly,“ prohlásil trenér Patrik Augusta.

Podle obránce Tomáše Galvase si zatím popularitu příliš neužili. „Cestující nás moc nepoznávali, návštěvnost na tom turnaji nebyla moc dobrá,“ připomněl, že řada zápasů se hrála před prázdnými tribunami.  

„Byla to skvělá zkušenost a skvělá jízda. Věřím, že se spolu ještě potkáme,“ pronesl Augusta, jehož angažmá u dvacítky po šampionátu končí.

Vstoupit do diskuze (3)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů