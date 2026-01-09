Předplatné

ŽIVĚ: Návrat stříbrné dvacítky. První dojmy po dlouhé cestě z MS v USA

Video placeholder
Stříbro českých juniorů: Někteří ho oplakali. Čihař je MVP. Co řekl Augusta? | První dojem • Zdroj: isport.cz
Zklamaný útočník české dvacítky Štěpán Hoch po prohře ve finále se Švédskem
Švédští junioři si teprve potřetí v historii vychutnávají titul mistrů světa
Čeští junioři se stříbrnými medailemi těžce nesli rozplynutí zlatého snu
Brankáři Michalu Oršulákovi se dostává podpory od spoluhráče
Český brankář Michal Oršulák po prohraném finále šampionátu
Český kapitán Petr Sikora po převzetí trofeje pro vicemistra světa
Zklamaný český bek Jakub Fibigr po porážce ve finále mistrovství světa
19
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS hokej U20
V pondělí získali po prohraném finále stříbro, ve středu původně měli přiletět domů, nakonec dorazí ještě o dva dny později. Část týmu českých hokejových juniorů po komplikacích s počasím konečně ukončí dlouhou cestu zpátky do vlasti. Tiskovou konferenci z pražského letiště nabízíme ŽIVĚ na iSportu.

Zimní počasí tento výrazně narušilo dopravu v řadě evropských zemí. V Nizozemsku vedlo ke zrušení stovek letů a právě přes Amsterodam měli čeští hokejisté do Prahy původně zamířit. Hokejový svaz proto zrušil i plánovanou tiskovou konferenci na středu. I dnešní setkání po návratu nabírá zpoždění. Původně mělo začít ve 14:30, podle posledních informací se posouvá nejdříve na 16:45.

Změna termínu návratu může pozměnit i přijetí hokejistů na Pražském hradě, kam je po prohraném finále se Švédskem pozval prezident Petr Pavel, který jim ke stříbru poblahopřál. Konkrétní datum zatím nebylo zveřejněno.

Český tým není jediný, který se v Minnesotě musel zdržet. Stejně dopadli kvůli sněhové bouři v Amsterdamu zlatí Švédové. „Jasně, že se těšíme domů. Ale klidně bych tady ještě pár dní strávil. Dáme si popcorn a popijeme mléka,“ řekl nejlepší útočník turnaje Anton Frondell deníku Aftonbladet.

