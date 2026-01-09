ŽIVĚ: Návrat stříbrné dvacítky. První dojmy po dlouhé cestě z MS v USA
V pondělí získali po prohraném finále stříbro, ve středu původně měli přiletět domů, nakonec dorazí ještě o dva dny později. Část týmu českých hokejových juniorů po komplikacích s počasím konečně ukončí dlouhou cestu zpátky do vlasti. Tiskovou konferenci z pražského letiště nabízíme ŽIVĚ na iSportu.
Zimní počasí tento výrazně narušilo dopravu v řadě evropských zemí. V Nizozemsku vedlo ke zrušení stovek letů a právě přes Amsterodam měli čeští hokejisté do Prahy původně zamířit. Hokejový svaz proto zrušil i plánovanou tiskovou konferenci na středu. I dnešní setkání po návratu nabírá zpoždění. Původně mělo začít ve 14:30, podle posledních informací se posouvá nejdříve na 16:45.
Změna termínu návratu může pozměnit i přijetí hokejistů na Pražském hradě, kam je po prohraném finále se Švédskem pozval prezident Petr Pavel, který jim ke stříbru poblahopřál. Konkrétní datum zatím nebylo zveřejněno.
Český tým není jediný, který se v Minnesotě musel zdržet. Stejně dopadli kvůli sněhové bouři v Amsterdamu zlatí Švédové. „Jasně, že se těšíme domů. Ale klidně bych tady ještě pár dní strávil. Dáme si popcorn a popijeme mléka,“ řekl nejlepší útočník turnaje Anton Frondell deníku Aftonbladet.