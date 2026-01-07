Šílený Max a Dannyho parťáci. Stříbrnou pětku z MS cepovali na Slavii. I kouč si turnaj užil
Nejsilnější ročník, který experti už před světovým šampionátem řadili mezi favority turnaje. A tahle předpověď se potvrdila. Sice chyběla zlatá tečka, ale jinak to byla od české dvacítky jízda. Stříbrná parta bavila, včetně pětice ze stejné adresy. Maxové Pšenička a Curran, Václav Nestrašil, Tomáš Poletín a Danny Chludil hokejově vyrůstali ve Slavii, kde je měl pod dohledem Ladislav Slížek. „Hezky se na kluky dívalo,“ pochvaloval si jejich mládežnický kouč.
Tolik talentů z jedné kabiny. S trochou nadsázky by se dalo říct, že kdo si chce pootevřít dveře do velkého hokeje, měl vsadit na slávistickou školu. „Když vidíte, že kluci rostou a kam se posouvají, máte radost. To vám potvrdí každý trenér,“ říká Ladislav Slížek. Pětku stříbrných teenagerů z Edenu cepoval od žákovských kategorií. Zná jejich přednosti i slabiny. A nejvíc oceňuje, že shodně platí za velké dříče.
Všichni si prošli Slavií, což určitě zahřeje. Nicméně nezamrzí trochu, že se tak brzy rozutekli po světě?
„To je těžké. Na Slavii trénuji nějakých třináct let a každý odchod, nechci říct, těžce nesu, to ne, já jim to přeju, ale vždycky to zamrzí. Důvodů, proč se tak rozhodli, může být víc. Ať už jsou to ambice dětí, rodičů, agentů, nebo jen to, že chtějí něco zkusit, když slyší, že kanadská juniorka je lepší, nebo potažmo Švédsko, Finsko. Když o tom přemýšlím, nemohu říct, že kluci udělali špatně. Jsou na dvacítkách, takže pravděpodobně jejich vývoj směřuje správným směrem a nějakým stylem jim to v hokejové kariéře pomohlo. Každému prostě vyhovuje něco jiného. Ti kluci se takhle rozhodli, my na Slavii to respektujeme. A jedeme dál.“ (usmívá se)
Může to být i tím, že Slavia nehraje extraligu a hráči v Maxa lize nevidí svůj strop?
„Když budu mluvit za sebe, za svůj ročník 1976, tak řada hráčů, ze kterých se později stali reprezentanti, si taky prošla nižší ligou. Samozřejmě, pokud porostou a Slavia i Maxa liga pro ně bude malá, mají možnost odejít. Proč ne. Ale jestli je to ten hlavní důvod… Rozumím tomu, že extraliga v očích rodičů nebo agentů je extraliga víc, nicméně za mé éry těch hráčů, co prošli Maxa ligou dřív, je fakt hodně. Za všechny zmíním třeba Červuse, Romana Červenku, který hrával v prvoligovém Hradci, a pak jsme spolu působili v Ústí. Jestli se mají kvalitní hráči prosadit, tak se prosadí.“
Jak to vnímá trenér, který se podílí na výchově pro silnější značky?
„Já jsem slávista a byl bych strašně rád, aby kluci ve Slavii zůstali. Zase všichni dobře víme, že kdyby tady těch pět kluků, o kterých se teď bavíme, zůstali, asi by všichni tu Maxa ligu nehráli. Vždycky vám někdo odejde, to je jasné. Pokud si vyberou Švédsko, Finsko nebo Kanadu, celkem rozhodnutí chápu. Třeba Tomáš Poletín nám na rovinu řekl, že chce zlepšit bruslení. Stejně tak do kanadské juniorky chtěl Max Curran, který byl navíc perfektně jazykově vybavený a je to kluk se skvělou povahou. Zrovna u něj jsem tedy věděl, že to nebude žádný průšvih. Spíš mě mrzí odchody po České republice. Skoro nikdy se totiž nedozvím, proč ti kluci končí, co jim nevyhovuje. Rodiče kolem toho zpravidla chodí jako kocour kolem horký kaše. Já bych byl rád, kdyby přišli a řekli to na rovinu.“
Právě Max Curran si moc pochvaloval, jak mu léta ve Slavii pomohly. Taková slova potěší, jenže je pryč... Nemizí tím motivace v trenérské práci pokračovat?
„Myslím, že my, jako trenéři, bychom to takhle mít nastavené neměli. Stejně jako je to v malých klubech, kde vědí, že když mají někoho talentovaného, že u nich nezůstane, tak to máme i my. Troufnu si říct, že se ve Slavii dělá mládež dobře. Současně ale víme, že teď nemáme extraligu chlapů, takže pravděpodobně odchodům nezabráníme. Až klub bude mít silného partnera, potažmo nový stadion, tendence vrátit se do té extraligy se zvýší. A to ovlivní i vše ostatní.“
Koho ze stříbrné pětice byste si troufl označit za vaší srdcovku?
„Lidi, co mě znají, vědí, že se snažím se všemi navázat nějaký kontakt a s každým mluvit. Vybírat si mezi nimi, je těžké. Maxe Pšeničku a Tomáše Poletína jsem měl de facto od první do čtvrté třídy, pak ještě dva roky v dorostu. Danny Chludil přišel ve druhé třídě a taky byl v dorostu. Znám je tedy od malička, takže ke každému jsem se snažil navázat vztah a vím o nich dost věcí. Když odešli, pokaždé mě to mrzelo, ale každopádně si moc cením, že ačkoli jsou pryč, jsme dál v kontaktu. Třeba Max Curran napíše k Vánocům, popřeje mi do Nového roku. Nebo se v létě s ostatními staví na kempu a jsou rádi, že mě vidí a vyprávějí, jak to venku funguje.“
Čili zpětná vazba je tou hlavní odměnou?
„Přesně tak. Ti kluci jsou na Slavii vždycky vítaní a hlavně vědí, že to, co jsme je učili, nebyly kraviny. Potvrdil mi to i Max Curran, který za mnou přišel a říká: ´Slížo, oni mi říkají úplně stejné věci jako ty.´ A já na to: No vidíš, jak jsem tě připravil. (směje se) Právě tohle je pro trenéra radost.“
Navíc se jich urodilo víc. Kdo vás nejvíc překvapil?
„Nechtěl bych někoho vyvyšovat nad ostatní, protože každý má něco, každý šel jinou cestou. Jméno Maxe Currana už padlo. Skvělý kluk, hračička a v tomhle směru mně blízký, protože jsem taky měl rád puk. Stejně tak Vašík Nestrašil, který byl odmalička braný za hvězdu, jenže pak prodělal těžké zranění a vlastně to vypadalo, že už nebude hrát hokej. A na druhé straně Max Pšenička. Nechci říct, že byl na začátku opomíjený, ale svojí pozici si musel vybudovat postupně. Nemůžu zapomenout ani na Tomáše Poletína. To je kluk, který je strašně dobře vychovaný a moc dobře se s ním pracuje. Vždycky byl vnímavý, hltal každé slovo, je pracovitý a především cílevědomý. On je typ, co bude jedním z prvních, který se ve velkém hokeji prosadí.“
Takže na seznamu sedí na prvním místě?
(směje se) „Třeba se mýlím, ale rozhodně mu to přeju. A to samé i dalším. My trenéři přejeme každému, aby se někam dostal. Já bych rád, kdyby se každý kluk dotknul svého stropu. Někdo v NHL a někdo holt třeba každý víkend v krajáči. Ale hlavně že to bude mít rád.“
Váš syn Matouš vede dorostence Slavie jako kapitán. Za dva, tři roky by mohl pokračovat úspěšné v klubové reprezentační misi na dvacítkách.
„Samozřejmě bych mu to přál. Má pro to všechny předpoklady, pracuje na sobě, má hokejové myšlení a hlavně je týmový hráč. On ale moc dobře ví, že ho čeká hodně velká dřina, aby si mohl splnit sen. To prostě není zadarmo. Pro mě je ale nejdůležitější, aby mu drželo zdraví a aby ho hokej bavil, naplňoval. Já, jako trenér bych ho v týmu chtěl a určitě i děda by na něj byl hrdý.“
Tři roky vedl dvacítku kouč Patrik Augusta, který dokázal z budoucích hvězd vymačkat maximum. Jeho nástupce to bude mít hodně těžké, co říkáte?
„Souhlasím. Patrik Augusta a celý trenérský štáb si zaslouží velký kredit, protože to opravdu není jednoduché. Ti kluci mají nějaká ega, všichni by chtěli být těmi, co bodují, všichni by chtěli být vidět. A teď to musíte dát dohromady. A to právě trenér Augusta dokázal. Uměl si vybrat tým, rozdat role a vysvětlit důvody, proč je po nich chce. Všichni to pochopili, dali ega stranou, a proto k medailím došli.“
Dlouho se mluvilo o tom, jak práce s mládeží v českém prostředí stagnuje, že je hokejový svět o míle dál. Teď přivezli junioři z Minnesoty čtvrtou medaili v řadě. Čím se podařilo výchovu znovu nastartovat?
„Nemůžu mluvit za všechny kluby. Ve Slavii jsem začal s trénováním před třinácti lety, vlastně hned co jsem skončil hráčskou kariéru. Nejprve u první, druhé třídy a šel jsem do toho s vizí, co bych chtěl děti naučit. Snažil jsem se nic nepřeskakovat a vše dělat v návaznosti, systematicky. Některé týmy už tehdy hrály na výsledky, zatímco my to řešili jinak. Chtěli jsme dát dětem nějakou volnost a prostor pro kreativitu, posouvat je tímto směrem. A když se koukám na kluky, kteří odešli a v nových týmech se prosazují, snad se nám to i daří. Samozřejmě je škoda, že ve Slavii někteří nezůstali, ale s tím se nedá nic dělat.“
Nemyslel jsem jen Slavii, juniorské úspěchy odráží stav celého mládežnického hokeje.
„Pravdou je, že pokud čtyřikrát přivezete ze šampionátu medaili, už to není náhoda. Je možné, že to ovlivňuje silná hráčská generace, která tady byla a začala trénovat. A pravděpodobně je i teď silnou trenérskou generací. Co se týká podmínek, ty se zlepšily. I když zrovna u nás to máme pořád ztížené jednou plochou a stařičkým stadionem. Ale my to tam máme rádi. (usmívá se) Je to o tom, že trenéři ve Slavii jsou srdcaři, že to dělají pro Slavii a ne pro peníze, i když nevím, jestli se trenéřina dá dělat pro peníze. Možná jo, ale asi ne u mládeže. (usměje se) Jak už jsem zmínil, nastavili jsme určitá pravidla, snažili se s kluky mluvit, vysvětlovat, protože komunikaci považuju za klíčovou. A když pak rodiče poznají, že se to změnilo, vidí výsledky a potažmo i těch pět kluků v reprezentaci, věří tomu, že se to dělá dobře.“
Výraznější je ovšem také podpora od svazu.
„Zcela jistě. Svaz finančně pomáhá v podpoře malých dětí, což je pecka. Bez této pomoci bychom to měli na Slavii horší, protože my nemáme za sebou město. A o víc se musíme snažit.“
Jak vnímáte současný trend, kdy mladí hráči vedle tréninků v klubu využívají i privátní skills kouče?
„Myslím, že každý trénink navíc je plus. Už když jsem byl u malých dětí, spousta rodičů s nimi chodila dobruslovat. Osobně jsem se snažil s klukama, co jsem je měl nejdéle, víkend co víkend hrát a hodně trénovat. Chtěl jsem pro ně co nejvíc aktivit, aby neutíkali někam jinam. Nic jsem jim ale nezakazoval. Mít tréninky navíc, proč ne? Akorát jsem říkal, aby se zkusili domluvit, na co se zaměřit. Řada z nich totiž nechodí na privátní tréninky kvůli zlepšení, ale že to vidí u druhých. Pepík jde na skills, tak já jdu taky… Snad se jednou dočkám chvíle, že budu mít svěřence, jehož skills kouč mi zavolá a zeptá se: ´Hele, jde ke mně ten a ten, na čem je dobré zapracovat?´ A já mu řeknu, chybí mu tohle a tohle. Mně se spíš zdá, že ti kluci chodí kamkoliv, jenom aby někde byli. A nevím, jestli to není někdy kontraproduktivní. To srovnání za třináct let mám, vidím kluky, co hodně chodili a byli upgradovaní, jenže v období dorostu se to do jisté míry srovnává. A tehdy se teprve ukáže, jestli to budou chtít sami. Takže ti, co mají nabrusleno o kilometry víc než ostatní, ale nebudou chtít, je jim to prd platný. Naopak kluci, kteří absolvovali týmové tréninky, dělali to naplno, s chutí, a opravdu k tomu něco přidají, mají daleko větší šanci.“
A neprospěly by větší tréninkové porce, které mladí polykají hlavně v zámoří?
„Nevím přesně, o kolik hodin mají vyšší dávky, ale uvědomme si, jakou mají základnu. Je daleko širší než u nás. Navíc tam přicházejí cizinci, což ještě víc zvyšuje kvalitu. A právě konkurence dělá to, že kluci daleko víc makají. Dostáváme se tím k problému našich mládežnických soutěží, jestli je nehraje moc týmů. Vezměte si třeba šesté až osmé třídy, jestli už tam by nechtělo trochu zapřemýšlet a zkvalitnit soutěže. Když se koukám na výsledky Slavie 22:0, 21:3 a srovnám to s tím, jak to následně vypadá na DTSkách, což je dlouhodobá turnajová soutěž, vidím ten rozdíl. Hraje se totiž ve větším tempu a už s tím jsou problémy. Pokud jsou tedy rodiče ochotní dávat peníze do individuálních tréninků, do stravy a dalších věcí, tak si myslím, že by byli ochotní je už v šesté třídě vynaložit na to, aby tým nejel do Popovic, čímž je nechci nějak shazovat, ale třeba do Brna. Aby ty soutěže byly kvalitní dřív. Podle mě by bylo ideální mít jednou za měsíc lehčí zápas a ne jednou za měsíc těžší.“
O modelu soutěží rozhoduje svaz, nicméně silné slovo drží kluby, takže jakékoli zužování vždy narazí na odpor.
„Celkem chápu, že nikdo o nejvyšší soutěž nechce přijít. Potažmo v dnešní době, kdy svaz do toho dává peníze a každý je rád, že nějakou korunu dostane. Ale jestli chceme být daleko víc konkurenceschopní, někdo do toho musí říznout. Jenže kdo to bude, to nevím?“ (usmívá se)
U mládeže působíte dost dlouho, nelákává vás se posunout výš?
„Já nevím…Když jsem šel trénovat na Slavii, tak pro mě bylo úplně super, že po x letech dojíždění jsem doma a zimák mám sedm minut od baráku. To byla jedna z věcí, která mě nadchla. A navíc jsem celoživotní slávista, takže jsem tam, kde jsem prožil velkou část kariéry, kde vlastně celá naše rodina prožila velkou část kariéry. Já neměl nachystaný žádný plán, že musím za rok být na téhle pozici a za další zase výš. Tím netvrdím, že nemám ambice. Samozřejmě kdyby nějaká nabídka přišla, přemýšlel bych o ní. Ale teď mě naplňuje to, co dělám.“
Váš otec byl také se slávistickým klubem pevně spojený, v devadesátých letech trénovali extraligový tým společně s Richardem Fardou. Zdědil jste po něm něco?
„Celkem dost. Jsem impulsivní, trošku hlučnější a mám někdy problémy s rozhodčími.“ (směje se)
Pokud si dobře vybavuju, měl přece jen silnější hlas. Když zakřičel, halou se to pěkně neslo.
„No, taky jsem někdy slyšet. (směje se) Ale co se mi na něm nejvíc líbilo, jak žil s týmem. A v tomhle směru bych ho rád napodobil. Aby ti kluci věděli, že jim chci pomoct, že chci vyhrát a že když přijdou porážku, taky je řeším. A jako táta se snažím být spravedlivý. I když samozřejmě nevím, jestli se mi to vždycky daří.“ (směje se)
Slávistický klan očima kouče Ladislava Slížka
Max Pšenička (18 let)
obránce (Portland/WHL) 3 (1+2)
„Jako první mi naskočí velké ambice. A já mu to přeju. Objevily se věci, s kterými jsem třeba úplně nesouhlasil, ale ten kluk si za něčím jde, chce to a prostě se rozhodl po svém. Ať už když odcházel do Plzně nebo následně do zámořské juniorky. Teď byl draftovaný a musím upřímně přiznat, že jsem nečekal, že bude tak vysoko. Díky píli a pracovitosti, postavou i bruslením má šanci se prosadit. Jen bude muset víc poslouchat trenéry, než byl zvyklý. Ne že by byl neposlušný, ale někdy měl svoji hlavu. Chtěl body, byl ofenzivní, my jsme říkali, dobrý OK, ale opakovali jsme mu, že je obránce a ti by občas měli bránit..“ (směje se)
Max Curran (19 let)
útočník (Edmonton/WHL) 5 (1+4)
„Max je veselá historka sama o sobě. Kdykoli ho potkám, tak se směje. A pořád má chuť se bavit o hokeji. Já na něm úplně miloval, že chtěl hrát a hrát. Vzpomínám na zápas ve Vítkovicích. Koncem třetiny jsme vedli 1:0, ale on tam vymyslel zase nějaké ty své šílenosti. Najednou na nás jeli dva na nikoho a jen se štěstím jsme neinkasovali. Když jsem se ho pak v šatně ptal, co to mělo být, s tím svým bezelstným úsměvem mě odzbrojil: ´Ale jinak to byl dobrý nápad, že jo?…´ Člověk mu to ani nemohl mít za zlý. To nebylo nějakým pohrdavým způsobem, on je prostě bezprostřední. A za to ho mám strašně rád.“
Václav Nestrašil (18)
útočník (UMass/NCAA) 7 (2+5)
“Vašíka jsem trénoval z těch kluků nejkratší dobu. Hrál totiž s o rok staršími, ale občas nám šel pomoct. Už od malička byl hrozně soutěživý, fut chtěl dávat góly, furt něco vymýšlet. A co jsem ho teď pozoroval na šampionátu, má to v sobě. Nestandardních řešení situací v útočném pásmu se vůbec nebojí. Jen by potřeboval trochu zlepšit hru do defenzivy. Ale obecně tyhle typy hráčů, kteří chtějí puk, nabízejí se a pořád jsou ve hře, mám rád. Kdybych ho srovnal s bráchou, řekl bych, že má Vašík větší talent než Andy. I když si prošel zraněním a vypadalo to s ním černě. Klobouk dolů, že se dokázal vrátit. V jeho případě mě taky překvapilo, že si ho v draftu vytáhlo Chicago v prvním kole. Ale on si to zaslouží.„
Tomáš Poletín (18)
útočník (Kelowna/WHL) 6 (4+2)
“Co si pamatuju, tak hrozně nerad prohrával s bráchou. Franta je sice o rok mladší, ale jezdil od začátku s námi. V první třídě nás paní Poletínová poprosila, jestli bychom ho nevzali, aby nemusela s klukama na dva tréninky, takže byl u nás. Nejdřív tam na ledě jen poletoval, potom začal chytat. A kdykoli se s ním Polda potkal v rámci nějaké soutěže, na suchu, na ledě, na soustředění, bylo to hodně vyhrocené. Úplně nesnášel, když s mladším bráchou prohrál. Když to bylo s někým jiným, bral to úplně v pohodě. Raději by prohrál se Spartou než s bráchou. (směje se)
Danny Chludil (19 let)
útočník (Kometa) 0
„To je taky typ kluka, který, nechci říct, že byl upozaděný, ale zůstával trochu ve stínu. V tom ročníku hráli prim vlastně Vašík Nestrašil s Matoušem Kucharčíkem a Danny byl trochu schovaný za nimi. Vzpomínám, když mi přišel do dorostu. Klučina s výborným bruslením, ale slaboučkej, což je v tomto věku normální. Byl hodně nervózní, o to víc pracovitý. Vypracoval se, šel si za tím. A loni, už v Kometě, nakoukl do extraligy. Pro mě je to příjemné překvapení, protože si určitě nemyslím, že byl tak talentovaný jako Max, Polda nebo Vašík. Tou nesmírnou pílí si to fakt vydobyl a když jsem na něj koukal teď na turnaji, měl jsem radost. Odehrál to fantasticky, byl aktivní, v pohybu, včas to zavíral. Klukům vždycky říkám, že ne všichni budou jako Pastrňák nebo McDavid a že jsou tam další, kteří jsou platní jinak. A to je Danny.“