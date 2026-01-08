Kdo ze stříbrných borců má (největší) šanci na NHL? Kolem Galvase už se to rozjíždí
Čeští hokejoví teenageři si během dvou týdnů bojů v Minnesotě vyhráli velké renomé. Jednak doma u fanoušků, kteří s otevřenýma očima zírali, jaké atraktivní a účinné pojetí jsou schopni předvádět. Nezůstává však jen u toho, skauti zámořských klubů zpozorněli a například u Tomáše Galvase přehodnocují neoficiální obchodní příručky, v nichž je výška nad 185 centimetrů absolutní nutností. Něco, přes co nejde vlak. Web iSport i na základě zákulisních informací z prostředí nedávného MS přináší pět jmen hráčů Augustova kádru, kteří se přiblížili statusu Player of the NHL. Anebo jsou zkrátka nejblíže elitní scéně.
Tomáš Galvas
(obránce, 19 let, 179 cm, Bílí Tygři Liberec)
Na MS U20: 7 zápasů, 9 bodů (3+6), +7
Dvakrát si ho v draftu NHL nikdo nevybral, letos má poslední šanci. Na dvacítkách byl zjevením a nejlepším všestranným obráncem turnaje. Připsal si devět bodů a zaslouženě ho zvolili do All stars. Svou rychlost, průbojnost a šikovnost umí využít na obou koncích kluziště. Je zábavné sledovat, s jakou odvahou a lehkostí si počíná směrem do útoku a připravuje šance druhým. Dovede číst hru, což mu pomáhá i vzadu. Zámořským expertům připomíná beka Lanea Hutsona (178 cm) z Montrealu. Kluby NHL už přehodnocují, zda jeho kvality převáží menší vzrůst. Krouží kolem něj celky jako Los Angeles Kings. Sedmé kolo draftu? Koho to jednou bude zajímat…
Václav Nestrašil
(útočník, 18 let, 197 cm, UMass/NCAA)
Na MS U20: 7 zápasů, 8 bodů (2+6), +3
Při podávání rukou po finále se Švédy v žertu řekl protihráči Antonu Frondellovi: „Vrátíš mi to za dva roky, až budeme hrát spolu, v což doufám.“ Stejně jako Švéd byl stabilním členem první lajny a navázal na výkony, které předváděl v minulé sezoně v USHL a v probíhajícím ročníku v dresu univerzitního celku z Massachusetts v NCAA. Česku pomohl k stříbrným medailím a připsal si osm bodů, včetně asistence ve finále. Chytrá volba Chicaga na konci prvního kola draftu 2025. Stejně jako Frondell, jehož si Blackhawks vytáhli ze třetí pozice, může jednou patřit k jádru mladého a stále lepšího týmu, postaveného kolem hvězdného Connora Bedarda.
Vojtěch Čihař
(útočník, 18 let, 184 cm, Kelowna Rockets/WHL)
Na MS U20: 7 zápasů, 12 bodů (4+8), +7
Zatímco jeho kamarádi ze stříbrné party čekali v Minnesotě na odlet do Evropy, on už v dresu Kelowna Rockets rozjel zámořskou misi. Exkarlovarský útočník se proti Tri-City hned blýskl dvěma gólovými asistencemi. Na Čihařovi se krásně ukazuje, co všechno je možné, pokud se mu trenéři maximálně věnují (na úrovni 24/7). Pánové Andrys, Patera a Moravec mají zásadní podíl na mládencově progresu. Tvrdý trénink a příležitost v extraligovém áčku přinesly sladké ovoce. Junior má čerstvě podepsáno s LA Kings, pokud mu vydrží mentální nastavení a s ním spojená intenzita práce, do dvou let dostane ochutnávku v NHL. Titul MVP šampionátu jeho pozici rozhodně pomůže. Vedle produktivity a schopnosti hrát výborně bez kotouče.
Adam Jiříček
(obránce, 19 let, 187 cm, Brantford Bulldogs/OHL)
Na MS U20: 7 zápasů, 6 bodů (5+1), 0
Berte to v nadsázce, ale pokud byste spojili to nejlepší z herního rejstříku bratrů Jiříčkových, máte před sebou hotového hráče NHL a olympionika pro Milán. O tři roky mladší Adam na MS potvrdil, co v něm v St. Louis dávno vidí. Obrovský potenciál mazaného praváka. Mezi vrstevníky v OHL nyní postupně získává herní sebevědomí, dalším důležitým krokem bude postup do AHL na farmu Blues, kde už bude potřebovat svaly a větší odolnost v soubojích. V prognózách expertů NHL je Jiříček vnímán jako bek do horní šestky, kde z logiky věci panuje obrovská konkurence. Titul Nejlepší obránce MS však leccos naznačuje a k lecčemu předurčuje. Blues s ním do budoucna napevno počítají.
Radim Mrtka
(obránce, 18 let, 197 cm, Seattle Thunderbirds/WHL)
Na MS U20: 5 zápasů, 0+0, +4
Pokud hodíme otázku, kdo z Čechů vás fanoušky na MS nejvíc zaujal, vsadíme se, že mezi pěti vyvolenými jeho jméno nepadne. To nic nemění na tom, že Radim Mrtka má ze všech stříbrných chlapců možná nejblíže k premiéře v NHL. Extřinecký zadák totiž zapadá přesně do aktuálních trendů a klubových potřeb. Na bruslích dvoumetrový bek, solidně důrazný, schopný navázat spolupráci s útočníky dobře načasovanými přihrávkami. Devítka loňského draftu dostane v Buffalu díky vysoké výběrové pozici příležitost i dobu hájení, takže už na podzim může očekávat první testovací minuty mezi elitou, přičemž hlavní pobyt by měl probíhat na farmě v Rochesteru.