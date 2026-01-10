Galvas po návratu: Brácha mi medaili trošičku záviděl. Draft? Udělal jsem pro to maximum
Loni smutně sledoval, jak ho na draftu do NHL přehlížel jeden tým za druhým. Letos na mistrovství světa do dvaceti let dal všem ráznou odpověď. Tomáš Galvas na šampionátu posbíral devět bodů (3+6) v sedmi zápasech a v produktivitě beků skončil druhý. „Udělal jsem maximum, abych přesvědčil. Minulý rok se to nepovedlo, snad letos,“ doufal liberecký zadák po příletu do Prahy.
Naposledy to nevyšlo, letos přijde další šance. Máte draft hodně v hlavě?
„Hlavně jsem jel na mistrovství s tím udělat týmový úspěch. A každý hráč se tam samozřejmě jede i zviditelnit. Udělal jsem pro to maximum. Uvidíme.“
Byl těžký přechod z dospělé extraligy na juniorské mistrovství?
„Je to zase něco jiného. Juniorský šampionát se hraje nahoru dolů, v extralize je to spíš poziční. Juniorský šampionát je určitě náročnější. Ale měl jsem dobrou přípravu, v extralize vysoký icetime, takže jsem na to byl nachystaný.“
V Liberci máte velkého učitele v Radimu Šimkovi. Co jste říkal tomu, že pojede na olympiádu?
„Je perfektní, když něco potřebuju, vždycky se ho jdu zeptat jako prvního. Má nejvíc zkušeností v kabině. Na olympiádě určitě bude výborný do defenzivní hry. Moc mu to přeju.“
Po mistrovství jste museli zůstat v Americe o dva dny déle. Narušilo vám to hodně plány? Neměl jste už v pátek hrát za Liberec extraligu?
„Určitě mi to trošku narušilo plány. Dostal bych volno a jel za rodinou. Místo toho zítra pojedu na trénink. Co se dá dělat. Ale zase jsem viděl NBA, takže toho nelituju. Za rodinou se taky zastavím, až bude víc času.“
Užil jste si NBA, kam jste se spoluhráči před odletem zašli?
„Na NBA jsem ještě nikdy nebyl, byl to můj první zážitek a bylo to parádní. Výborná show, strašně jsem si to užil.“
Generální manažer dospělé reprezentace Jiří Šlégr zmiňoval, že si dovede představit, že by někteří hráči z dvacítky mohli dostat šanci před mistrovstvím světa i v áčku. Lákalo by to?
„Určitě, byl by můj sen dostat se do seniorské reprezentace. Musím odvádět výkony i v extralize, nezáleží na jednom turnaji. Musím pokračovat v dobrých výkonech a snad někdy dostanu šanci.“
Brácha Jakub si o nominaci říká výkony v Třinci. Chtěl byste si s ním zahrát?
„To by bylo super, kdybych si někdy zahrál s bráchou. Uvidíme, co bude, a třeba to jednou vyjde.“
Už jste spolu mluvili o turnaji a o tom, jak se vám vedlo?
„Jo, trošičku mi záviděl medaili z dvacítek. Ale on má zase z Hlinky zlatou, takže tu mu závidím já. Každý má něco.“
Co je víc?
„Asi zlatá. Taky bych někdy chtěl strašně zlatou.“