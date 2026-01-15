Sport Magazín o stříbru hokejových juniorů: Jiříček, kdo je kdo i plakát
Sport Magazín a ohlédnutí za stříbrným tažením hokejových juniorů • Zdroj: isportTV
Už v pátek vychází Sport Magazín a ohlédnutí za stříbrným tažením hokejových juniorů. Rozhovor s nejlepším obráncem turnaje Adamem Jiříčkem, kdo je kdo očima kustoda, plakát týmové práce, přehled všech zápasů, historické statistiky i nečekaný MVP Vojtěch Čihař. Hokejoví fanoušci se dočkají i Davida Pastrňáka a Šimona Hrubce. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Ohlédnutí: juniorský šampionát / po finále hokejistů
- Rozhovor: Adam Jiříček / nejlepší bek MS
- Plakát: jeden za všechny, všichni za tým
- Kdo je kdo: stříbrná sestava / očima kustoda
- Statistiky: MVP Čihař a spol. / jak šly zápasy
- Paměť národa: Marta Pechová / basketbalová vicemistryně světa
- Z jiného úhlu: Šimon Hrubec / o nejlepším rozhovoru
- Uniklo z facebooku: David Pastrňák / eso Boston Bruins
- Test: Kia K4 / vysoká očekávání
- TV program: všechny sportovní stanice