Předplatné

Sport Magazín o stříbru hokejových juniorů: Jiříček, kdo je kdo i plakát

Video placeholder
Sport Magazín a ohlédnutí za stříbrným tažením hokejových juniorů • Zdroj: isportTV
Útočník české dvacítky Václav Nestrašil
Obránce české dvacítky Tomáš Galvas
Trenér Patrik Augusta potvrdil, že po stříbrném šampionátu končí u české dvacítky
Vojtěch Čihař jako první český hokejista přebírá cenu pro nejužitečnějšího hráče celého mistrovství světa juniorů
Gólová radost Adama Jiříčka
Zklamaný český bek Jakub Fibigr po porážce ve finále mistrovství světa
Český kapitán Petr Sikora po převzetí trofeje pro vicemistra světa
31
Fotogalerie
mag
MS hokej U20
Začít diskusi (0)

Už v pátek vychází Sport Magazín a ohlédnutí za stříbrným tažením hokejových juniorů. Rozhovor s nejlepším obráncem turnaje Adamem Jiříčkem, kdo je kdo očima kustoda, plakát týmové práce, přehled všech zápasů, historické statistiky i nečekaný MVP Vojtěch Čihař. Hokejoví fanoušci se dočkají i Davida Pastrňáka a Šimona Hrubce. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Ohlédnutí: juniorský šampionát / po finále hokejistů
  • Rozhovor: Adam Jiříček / nejlepší bek MS
  • Plakát: jeden za všechny, všichni za tým
  • Kdo je kdo: stříbrná sestava / očima kustoda
  • Statistiky: MVP Čihař a spol. / jak šly zápasy
  • Paměť národa: Marta Pechová / basketbalová vicemistryně světa
  • Z jiného úhlu: Šimon Hrubec / o nejlepším rozhovoru
  • Uniklo z facebooku: David Pastrňák / eso Boston Bruins
  • Test: Kia K4 / vysoká očekávání
  • TV program: všechny sportovní stanice

Sport Magazín a ohlédnutí za stříbrným tažením hokejových juniorů

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů