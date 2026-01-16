Stříbrní junioři očima kustoda: Mikulášská hůl, Hošík, Nesty a kluci, co umí poděkovat
Televizní kamery nezachytí, kolik času, energie a dřiny věnují kustodi tomu, aby zajistili hráčům co nejlepší servis a oni se mohli soustředit jen na hokej. Jan Vejvoda s bratrem Václavem jezdí s mládežnickými reprezentacemi jako kustodi zhruba patnáct let. Letošní dvacítky byly jejich šesté. Jan Vejvoda pomohl pro Sport Magazín (kupujte ZDE>>>) exkluzivně sestavit tablo s vizitkami stříbrných medailistů, kteří v Minnesotě zasáhli do hry. Tady je.
Michal Oršulák
- Brankář / 18 let
- Prince Albert Raiders (WHL)
- 5 zápasů / úspěšnost zákroků 87,4 % / průměr 3,19
„Naše brankářská jednička. Jsou dva typy gólmanů. Buď z nich nedostanete slovo, nebo jsou upovídanější. Orši patří k těm druhým. Pohodový kluk, na brankáře hodně uvolněný. Umí se projevit, rozhodně není zaprdlý. S Matyášem Maříkem se v jednom týmu potkal už kdysi v Třemošné.“
Matyáš Mařík
- Brankář / 19 let
- Motor České Budějovice
- 2 zápasy / úspěšnost zákroků 87,5 % / průměr 2,00
„Povahou se podobá Oršulákovi. Ale taky se hodně koncentruje. Chytání má v krvi, jeho táta Michal Mařík byl na dvacítkách v roce 1995, s Pavlem Trnkou, který teď dělal asistenta. Gólmani ve trojici s Ondřejem Štěbetákem fungovali výborně, nic na sílu, žádná rivalita. Na koho to padne, ten chytá.“
Tomáš Galvas
- Obránce / 19 let
- Bílí Tygři Liberec
- 7 zápasů: 3 góly+6 asistencí / průměr minut 20:57 / +7
„Užili jsme si s ním hodně srandy. Úplně jiný než starší brácha Jakub. Ten byl srovnaný, člověk o něm nevěděl. Galvi je boží kluk, byl naše děťátko, i když měl z týmu nejvíc zkušeností. Museli jsme se o něj starat. Na ledě zariskuje, ale v poslední chvíli z toho vybruslí a většinou mu to vychází.“
Max Pšenička
- Obránce / 19 let
- Portland Winterhawks (WHL)
- 7 zápasů: 1+2 / 16:21 / +6
„Jeden z dlouhánů v týmu. Jinak ale tišší kluk, o kterém člověk ani neví. O to víc pak byl vidět na ledě. Do všeho jde naplno, žádný souboj není ztracený. Pochází z Prahy, hrál ve Slavii a Plzni, než odešel do kanadské juniorky. Předtím ve výběrech moc nebyl, zažili jsme ho až ve dvacítce.“
Adam Jiříček
- Obránce / 19 let
- Brantford Bulldogs (OHL)
- 7 zápasů: 5+1 / 22:48 / 0
„Rozhodně si ho všimnete. Skoro pořád mluví. Občas mu tedy není úplně rozumět. Je mladší kopií svého bráchy Davida. Výborný bek, řešilo se, jestli bude lepší než on. Je správně střelený, vtipný, někdy trošku komplikovaný, ale v dobrém smyslu. Špičkovali jsme se navzájem, hodně free kluk.“
Radim Mrtka
- Obránce / 18 let
- Seattle Thunderbirds (WHL)
- 5 zápasů: 0+0 / 17:05 / +4
„Výrazný na ledě, v kabině se projevoval míň, to však vůbec nevadí. Nejsme všichni stejní. Hodně se soustředil na výkon. K nám kustodům se choval pokorně, za všechno umí poděkovat. Takové máme rádi. Jeho zvláštností byla dlouhá bílá hokejka. Říkal jsem, že hraje s mikulášskou holí.“
Jakub Fibigr
- Obránce / 19 let
- Brampton Steelheads (OHL)
- 7 zápasů: 1+3 / 22:30 / +2
„Skrytý lídr mužstva, původem z Uničova. Na první dojem působí poněkud nenápadně, protože se neprojevuje. Ale v kabině umí zařvat a v pravou chvíli něco říct. Však taky měl na dresu áčko. Překvapivý tahoun, do kterého byste to neřekli. Vzpomeňte si na konec finále, když se rozjel hon na Švédy.“
Matyáš Man
- Obránce / 19 let
- Prince Albert Raiders (WHL)
- 7 zápasů: 0+2 / 15:27 / +1
„Se 198 centimetry nejvyšší hráč týmu, dovede přitvrdit, dokáže se klidně poprat. Jaký je na ledě, tak působí i v kabině. Ale v tom smyslu, jak je spolehlivý a poctivý. Dobrák. Chasník z Ostravy, což na něm poznáte hned. Stačí, aby otevřel pusu a promluvil.“
Vladimír Dravecký
- Obránce / 19 let
- Brantford Bulldogs (OHL)
- 7 zápasů: 0+0 / 04:35 / 0
„S námi kustody se hodně bavil. Patří spíš ke srandistům, je komunikativní. Na mistrovství světa měl těžkou roli. Po nástupu Radima Mrtky se stal sedmým obráncem. Ale popasoval se s tím výborně a s týmem žil, i když do hry nezasáhl vůbec nebo málo. Může působit jako model, ale takový on není.“
Vojtěch Čihař
- Útočník / 18 let
- Kelowna Rockets (WHL)
- 7 zápasů: 4+8 / 19:35 / +7
„Loni byl na šampionátu nováček, letos už jako mladší hráč patřil k lídrům a získal cenu pro MVP. Může hrát ještě příští rok, má však podepsáno s LA. Taky umí udělat srandu. Dává víc rozhovorů, rozmluvil se. ,Měl jsem tep snad 220!‘ perlil po semifinále, kdy Kanada jela dvakrát trestné střílení.“
Petr Sikora
- Útočník / 20 let
- HC Oceláři Třinec
- 7 zápasů: 2+7 / 20:37 / +7
„Lídr, ale spíš se ukazuje a udává směr na ledě, než by měl velké proslovy v kabině. Kluci za ním jdou, protože vidí, že Siki odevzdává maximum. Nehraje si na šéfa, jde příkladem a tak to má být. Když je potřeba něco říct, tak řekne, povzbudí, zorganizuje. Ale druhé vede svou poctivostí a zarputilostí na ledě.“
Václav Nestrašil
- Útočník / 19 let
- UMass (NCAA)
- 7 zápasů: 2+6 / 17:06 / +3
„Moc jsem ho neznal. Byl na srpnové akci a pak až na mistrovství světa. Vyčnívá na ledě i v kabině, je jedním z té party. Bezprostřední, hlavu má srovnanou. Po finále rozesmál novináře. Ptali se, co povídal při podávání rukou Frondellovi, jehož taky draftovalo Chicago. Eff off. Jako: Polib si. Ale hned prý Švédovi řekl, že doufá, že mu to vrátí.“
Tomáš Poletín
- Útočník / 18 let
- Kelowna Rockets (WHL)
- 7 zápasů: 4+2 / 16:36 / +3
„Taky hodně fajn kluk. A vděčný. I směrem k nám. Poprosí, poděkuje. Je vidět, že ocení péči, co klukům dáváme, taky s námi svým způsobem žije. Polda patří k těm bezproblémovým. Ne, že by jiní byli, ale občas někdo vymýšlí kraviny typu: Dneska to nejde, protože… Ale jsou to drobnosti a takové najdete všude.“
Max Curran
- Útočník / 19 let
- Edmonton Oil Kings (WHL)
- 7 zápasů: 1+4 / 17:15 / +3
„V kabině taky patří k těm výraznějším. S Vencou Benákem dlouho nedali gól, po zápasech se smáli, že snad příště. Jeden z DJů kabiny s Jiřinou Jiříčkem. Většinou pouštějí český rap, což se nedá moc poslouchat. Snesu všechno, tohle bylo moc. Když odešli, pustili jsme si české písničky.“
Adam Benák
- Útočník / 18 let
- Brantford Bulldogs (OHL)
- 7 zápasů: 1+7 / 15:32 / +4
„Šikovný, hračička, málokdy pokazí přihrávku, jde do soubojů, hraje zodpovědně. Ale jak loni po bronzu Patrik Augusta říkal Jiřímu Felcmanovi, že s ním za celý turnaj nepromluvil ani slovo, tak to je přesně Beny. Jestli ze sebe vypravil dvě věty, bude to moc. Ale hodný, tichý kluk.“
Adam Novotný
- Útočník / 18 let
- Peterborough Petes (OHL)
- 7 zápasů: 0+3 / 17:44 / -2
„Na ledě buldok, ale dobrý i technicky. V turnaji měl nejvíc střel, škoda, gól nedal. Novka je taky srandista, bezprostřední, rád si popovídá. Ale jinak bych taky dodal, že už v osmnácti letech je profík. Hlavně, aby se dařilo týmu, neřeší, že mu něco nevyšlo. Může z něj vyrůst dobrý hráč.“
Štěpán Hoch
- Útočník / 19 let
- Motor České Budějovice
- 7 zápasů: 1+0 / 12:04 / -4
„Kluk z Českých Budějovic, hodný, poctivý. Ani o něm člověk moc neví, dokud sám nepřijde. Říká se mu Hošík, což je možná nejlepší přezdívka vedle Nestyho, ale lidsky je vyspělý. Dal jeden gól, ale bodová exploze se od něj nečekala. Za úkol měl hlavně odrážet hrozby soupeřů.“
Adam Titlbach
- Útočník / 19 let
- Vancouver Giants (WHL)
- 6 zápasů: 1+0 / 09:21 / 0
„Jeden ze čtyř Adamů v týmu. Taky není úplně výrazný. Pochází z Litvínova, ale před odchodem do Kanady hrával v dorostu Plzně s Benákem, Maříkem, Adamem Jiříčkem. Před čtvrtfinále si udělali fotku. Tíhnou k sobě, ale výběry s nimi procházeli i ostatní. Celá dvacítka hodně táhla spolu.“
Matěj Kubiesa
- Útočník / 19 let
- HC Oceláři Třinec
- 7 zápasů: 3+2 / 13:00 / +3
„Správňák. Jesa je hodně srovnaný, reaktivně vyspělý. Je znát, že už si přičichnul k dospělému hokeji. Výborný kluk a hráč se skvělou střelou zápěstím. Bylo na něm vidět, jak si váží už jen toho, že se dostal na mistrovství světa, motivovalo ho to. Před čtvrtfinále byl pobitý, ale nastoupil.“
Samuel Drančák
- Útočník / 19 let
- Red Deer Rebels (WHL)
- 4 zápasy: 1+0 / 10:49 / +3
„Další Jihočech v týmu, pochází ze Strakonic a prošel Budějovicemi. Začal obrat ve čtvrtfinále proti Švýcarům. Jak byl po zápase rozhicovaný, chrlil ze sebe slova, přitom v kabině výrazný není. Ale dostal se do hry, dal důležitý gól. Jeden z kluků, na nichž se úplně nestavělo, hodně však pomohl.“
Jiří Klíma
- Útočník / 19 let
- Shawinigan Cataractes (QMJHL)
- 7 zápasů: 1+3 / 10:29 / +1
„Na mě Klímič působil jako klidnější povaha, ale pracant, ničím extra se neodlišuje. Na ledě poctivý, v kabině srovnaný, pokorný. Pokud něco potřebuje, přijde, řekne si, slušně poděkuje. Bodově se neutrhl, ale jako centr čtvrté lajny odvedl kus poctivé dřiny.“
Danny Chludil
- Útočník / 19 let
- HC Kometa Brno
- 5 zápasů: 0+0 / 05:09 / 0
„Napřed neměl jet, čekal jako náhradník. Narychlo ho povolali až do kempu v Bemidji, jakmile se zranil Adam Jecho. Pak cestoval tři dny, protože se zasekli někde na letišti. Hrál od zápasu s Lotyšskem. Tišší kluk, ale přijel a do party zapadl perfektně, přitom to taky neměl jednoduché.“
Richard Žemlička
- Útočník / 19 let
- SaiPa (Liiga)
- 4 zápasy: 1+0 / 07:25 / +1
„Kdo zná jeho tátu, na první pohled vidí, že ho nezapře. Herním stylem i tím, že se často usmívá. Objel většinu akcí, protože působil v Evropě. Před rokem byl posledním škrtem v nominaci, letos hrál do zápasu s Finskem. Ale s týmem žil, všechny podporoval. Vyspělý kluk.“