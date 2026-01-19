Předplatné

Měl být českým hrdinou na dvacítkách, ale... Byl to šok, říká Milota o ztrátě snu

Gólman Jakub Milota se činí v brance české reprezentace do 18 let
Gólman Jakub Milota se činí v brance české reprezentace do 18 letZdroj: iihf.com
Gólman Jakub Milota by měl být oporou české osmnáctky na mistrovství světa
Jakub Milota v dresu Cape Breton Eagles
Jakub Milota v dresu Cape Breton Eagles
Jakub Milota v dresu Cape Breton Eagles
Během Hlinka Gretzky Cupu se z Jakuba Miloty stala neprůstřelná zeď
6
Fotogalerie
Patrik Czepiec
MS hokej U20
Začít diskusi (0)

V alternativní realitě by dnes Česko Jakuba Milotu (19) třeba znalo jako brankářského hrdinu medailové jízdy juniorů na mistrovství světa. Jenže jak tvrdí známé klišé, na kdyby se nehraje. Do startu sledovaného šampionátu se zraněný gólman nevykurýroval, stříbrné sny tak v kleci jistil jeho reprezentační kolega Michal Oršulák. „Na mistrovství jsem dřel poslední dva roky. Samozřejmě se mi to těžko kousalo. Za kluky jsem měl ale obrovskou radost,“ líčí Milota v rozhovoru pro deník Sport a iSport. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>

Až vás překvapí, jak si v 19 letech při první zdravotní zkoušce v kariéře nastavil hlavu. „Zranění vás připraví do budoucna, i když samozřejmě není příjemné. A nikdy nebude,“ uvědomuje si ostravský rodák Jakub Milota. Na uplynulém MS U20, které Češi zakončili ziskem stříbra, měl být reprezentační jedničkou. Osud mu ovšem vystavěl nepřekonatelnou překážku. I když pro brzký návrat dělal první poslední, nemohl hazardovat.

Byla pro vás původní diagnóza hodně zdrcující?
„Asi ano, byl to pro mě šok. Samozřejmě zdravotní problémy ke sportu patří, velká většina hokejistů si jimi někdy v kariéře musí projít. Mně se zranění stalo teď. Bylo těžké ho přijmout, ale nedá se nic dělat, není to konec světa. Člověk z toho musí vytěžit maximum, o což jsem se snažil. Myslím, že se to dalo zvládnout. Určitě si v této sezoně zachytám, ale chci držet v soukromí, kdy přesně. S tím, co mám, termín ani nejde tak dobře předurčit.“

Můžete být konkrétnější, aspoň co se povahy problému týče? Prosakují informace o poranění třísel.
„Nemůžu to blíže specifikovat. Jsem na dobré cestě. Samozřejmě jde o proces, který trvá. Zranění se táhlo nějakou chvíli. V jednom zápase, ze kterého jsem musel předčasně odejít, se problém ovšem rapidně zhoršil.“

Shodneme se, že nejhorší na vaší zdravotní indispozici byla neúčast na posledním šampionátu juniorů?
„Určitě. Když se mi zranění přihodilo, padla první predikce, jak dlouho by rekonvalescence mohla trvat. Přijímali jsme to tak, že by se návrat do mistrovství dal stihnout. Pak přišly další výsledky, nějak to nedopadlo.“

Proč přesně?
„Ještě

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů