Hokejová dvacítka má nového trenéra, Augustu střídá kouč šampionů z Třince
Naváže na úspěšnou éru? Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let po Patriku Augustovi je Zdeněk Moták. Jednašedesátiletý kouč, jenž na konci prosince skončil v Třinci a získal s ním dva tituly, se ujme funkce po dnešním jmenování výkonným výborem Českého hokeje.
Moták se pokusí s juniorským týmem navázat na medailové období. S Augustou na střídačce získali Češi po dvou bronzech letos v St. Paulu a Minneapolisu stříbro. Sérii na stupních vítězů načal 2. místem v roce 2023 tým dvacítky už pod současným koučem reprezentačního A-týmu Radimem Rulíkem.
„Velice si vážím důvěry. Být reprezentačním trenérem je pro mě velká čest a výzva. Budu se snažit navázat na úspěšnou práci svých předchůdců,“ uvedl na webu Českého hokeje Moták, který skončil na třinecké střídačce 27. prosince. Po jeho rezignaci převzal Oceláře asistent Boris Žabka.
Podle tiskové zprávy se o kompletní podobě nového realizačního týmu dále jedná a všem stávajícím členům bylo nabídnuto pokračování i pod novým trenérem. Augustovými asistenty byli Robert Reichel a Pavel Trnka.
Moták vedl Třinec od května 2022, kdy nahradil Václava Varaďu. V prvních dvou sezonách dovedl Oceláře k titulu, loni s nimi vypadl ve čtvrtfinále po porážce se Spartou 1:4 a opustili trůn v extralize po pěti triumfech za sebou. Předtím strávil Moták pět let v Olomouci, dříve byl v pozici asistenta trenéra ve Vítkovicích a v pražské Spartě.
U reprezentační dvacítky už působil v sezonách 2008/09 a 2009/10 jako asistent trenéra. Nejdříve to bylo po boku Marka Sýkory a potom s Jaromírem Šindelem. V ročníku 2007/08 byl asistentem u reprezentační osmnáctky, kterou vedl Marek Sýkora.