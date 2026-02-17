Moták o výzvě v U20: Tlaku se nezbavuju. Že budeme hrát zanďoura? Lichá myšlenka
V ostravském obchodním domě si sednul ke kávě a vyprávěl. S nadhledem, poutavě, otevřeně. Zkrátka přesně tak, jak to vždycky uměl. Řeč se ale brzy stočila k velké výzvě, kterou přijal koncem ledna. Zdeněk Moták se jako hlavní trenér reprezentační dvacítky pokusí navázat na úspěšnou práci Patrika Augusty, jehož nedávní kolegové mu adaptaci usnadní. „Jsem rád, že všichni asistenti nabídku přijali a v tomto složení budeme pokračovat,“ nezastíral Moták.
Nezáviděníhodný úkol stál před ním už v Třinci, který přebíral po sezoně 2021/22. Navázat na tři tituly po sobě? Pořádně těžký oříšek. Zdeněk Moták ale obrovskou challenge zvládl, ocelářskou sérii úspěchů natáhl na číslici pět.
Něco podobného jej čeká u reprezentační dvacítky, jež v posledních čtyřech letech odjela z mistrovství světa pokaždé s medailí. Odšpuntoval to Radim Rulík stříbrem, následně na něj navázal Patrik Augusta dvěma bronzovými a další stříbrnou plackou. „Oproti Třinci je to jiná situace, protože zkušenost s chlapským hokejem je něco jiného. Tlak tam ale samozřejmě bude. Nezbavuju se ho a ani ho nepopírám,“ uvedl Moták.
Všechny třinecké tituly, ať už pod ním nebo Václavem Varaďou, měly několik společných jmenovatelů. Maximální odhodlání a vyzrálost hráčů, skvělého gólmana, rozdílové útočníky a v neposlední řadě precizní defenzivu. Hlavně díky ní byli Oceláři tak úspěšní, v play off zkrátka nepustili kostičku. Slezané lámali soupeře maximálním hokejovým pragmatismem.
I proto fanoušky zajímá, jakým stylem se bude juniorská repre prezentovat. „Samozřejmě jsem to zaznamenal,“ nadechnul se Moták. „Přišel jsem do Třince v době, kdy tam byly tři tituly za sebou. Myslet si ale, že přijdu a řeknu, že teď to bude podle mě? To je blbost,“ líčil.
„To stejné teď přichází u juniorské reprezentace. Je zcela lichá myšlenka si myslet, že tam budeme hrát nějakého zanďoura nebo defenzivní hokej. Na druhou stranu, obranná hra je základ. Ona už ale začíná v útočném pásmu, forčekem, napadáním, pohybem a všemi dalšími atributy, které k obranné hře patří. Hodně budu spoléhat na realizační tým,“ popsal jednašedesátiletý kouč.
Realizák pokračuje
Úspěšní Augustovi pomocníci u dvacítky zůstávají. Brankáře bude mít na povel Martin Láska, útočníky Robert Reichel a obránce pak Pavel Trnka. Mimochodem bývalý Motákův svěřenec z Vítkovic. „S Pavlem jsme jako hráč a trenér měli výborný vztah. Myslím si, že na to můžeme navázat. Potkávali jsme se i v průběhu trenérských kariér. Ne sice tolik intenzivně, ale potkávali jsme se,“ pokývl Moták.
„Jsem rád, že jeho služeb budu moci využít, ale to samozřejmě platí i o Albim (Reichelovi), Martinu Láskovi nebo videokoučích, kteří jsou velice důležití. Jsou stavebním kamenem realizačních týmů, stejně jako kustodi, maséři nebo kondiční trenéři. Každý z těch kluků je velice důležitý,“ uvědomoval si Moták.
Nabídku trénovat juniorskou reprezentaci přijal bez většího otálení. „Nějaké spekulace tam byly, ale neměly žádný reálný základ. Až tři dny před zasedáním výkonného výboru mi zavolal předseda svazu, který se mě zeptal, zda bych byl ochoten nabídku přijmout. Po opravdu krátkém přemýšlení a domluvě s rodinou jsem kývl. Pan Hadamczik to pak přednesl na výkonném výboru, kde to bylo schváleno. Za tři dny to bylo vyřešené,“ odkryl kouč.
Motáka čeká jiný druh práce, než jaký zažíval v posledních patnácti letech. S extraligou začínal jako asistent Mojmíra Trličíka ve Vítkovicích, odkud se přesunul do Sparty, kde spolupracoval s Josefem Jandačem a Jiřím Kalousem. Velký kus práce poté odvedl v Olomouci, stejně tak ve zmíněném Třinci.
MS o jednom zápase? Podívejte se na Ledeckou
„Během sezony tam asi nebude tolik stresu jako v klubu, kde hrajete úterý-pátek-neděle. Hokejem však budu dennodenně žít, budu se o něj zajímat a samozřejmě i navštěvovat extraligová utkání. Jinak to být ani nemůže,“ věděl Moták.
Velký rozdíl to bude i při samotném mistrovství světa, kde se všechno odvíjí od jediného utkání. Obvykle toho čtvrtfinálového, které je pomyslnou hranicí mezi úspěchem a neúspěchem. „Jeden zápas nebo série v play off je o celoroční práci. Samozřejmě to ale není jen o jednom zápase. Práce v průběhu roku, ať už v klubu nebo reprezentaci, je neméně důležitá,“ měl jasno Moták.
„Podívejte se na Ledeckou, kvalifikační jízdy měla famózní, ale jednou zaškobrtla ve čtvrtfinále a určitě ji to stálo zlatou nebo stříbrnou medaili,“ připomněl nedávný snowboardový paralelní obří slalom, který nakonec překvapivě ovládla Zuzana Maděrová. „Co předvedla ona nebo Janatová na lyžích, to byly skvělé věci. Díval jsem se taky na Tuže, který byl stejně tak skvělý,“ doplnil.