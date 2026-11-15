Ruští hokejisté se MS do 20 let nezúčastní. IIHF se odvolala na kanadskou vládu
Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v nedělním prohlášení uvedla, že Rusko se na přelomu roku nezúčastní mistrovství světa hráčů do 20 let. Důvodem je postoj kanadské vlády, jež oznámila, že ruským hokejistům neudělí víza a neumožní jim účast ani v případě, že už platná víza mají.
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IIHF zároveň potvrdila, že kanadská města Edmonton a Red Deer zůstanou pořadateli šampionátu, jenž se bude hrát i za účasti české reprezentace podle plánu od 26. prosince do 5. ledna.
Mistrovství světa dvacítek v Kanadě mělo být prvním šampionátem, na němž mohl po říjnovém verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS) startovat ruský tým. CAS nařídil hokejové federaci vrátit Rusko do mezinárodních soutěží, z nichž bylo vyřazeno od začátku vojenské invaze na Ukrajinu v únoru roku 2022.
Rozhodl postoj kanadské vlády
IIHF už minulý týden zaslala zúčastněným zemím upravený rozpis MSJ, v němž Rusko figurovalo místo Norska, které mělo být přeřazeno do nižší divize 1A. Proti návratu Ruska se hned postavily mimo jiné Česko, Finsko, Švédsko, Lotyšsko, Norsko, Dánsko a Rakousko, jejichž reprezentace odmítají proti ruským týmům nastoupit. Stejný postoj zaujala Ukrajina a hrát s Ruskem na juniorském šampionátu odmítlo i Švýcarsko.
Mezinárodní federace v neděli oznámila, že rozhodující byl postoj kanadské vlády, která účast ruského týmu v době probíhající války odmítla. „Vzhledem k postoji a omezením, o nichž ji oficiálně informovala kanadská vláda, se ruská reprezentace do 20 let nemůže zúčastnit mistrovství světa juniorů,“ uvedla IIHF.
Platí původní plán
Rada IIHF zároveň „po důkladném posouzení proveditelnosti alternativních řešení“ rozhodla, že šampionát se uskuteční podle původního programu. „Všechny zúčastněné národní hokejové svazy o tom již byly informovány. Aktualizovaný rozpis zápasů mistrovství světa juniorů i mistrovství světa hráčů do 20 let divize 1A bude zveřejněn v nejbližší době,“ dodala federace.
Dalším šampionátem, na němž by se ruská reprezentace mohla objevit, je mistrovství světa hokejistek 8. až 16. ledna v Ostravě. Český svaz ledního hokeje jedná s vládou o způsobu, jak startu ruských hokejistek zamezit, a v pondělí se kvůli tomu jeho vedení sejde s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.