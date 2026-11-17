IIHF si po zásahu Kanady oddechla, Rusové hrozí. Bývalý soudce: V zákulisí se něco stalo
Konečně padlo rozhodnutí ohledně Ruska a juniorského mistrovství světa 2027 v Kanadě. Mezinárodní hokejová federace v neděli oznámila, že po posouzení alternativních řešení nepovolí jeho hokejistům účast v turnaji. Kanadská vláda už předtím rozhodla Rusům neudělit víza kvůli válce na Ukrajině. IIHF následně oficiálně potvrdila, že ruská reprezentace do 20 let vzhledem k postojům a omezením Kanady na šampionátu hrát nebude.
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Urputná snaha Ruska vynutit si opětovné začlenění do mezinárodních soutěží dostala úder. Sportovní arbitrážní soud CAS svým rozhodnutím z konce minulého měsíce nařídil IIHF jeho návrat. Verdikt zvedl vlnu odporu. Bojkot zápasů s Rusy ohlásilo šest evropských zemí, odstoupením pohrozili významní sponzoři. Kanada následně zaujala jasný postoj. Pořadatelé nejbližší akce, jíž by se návrat týkal, oznámili, že v důsledku války na Ukrajině odepřou ruským sportovcům účast v turnaji a do země je nepustí. Ani ty, kteří v Kanadě působí a víza mají.
Je to symbolické gesto
„IIHF si mohla oficiálně oddechnout. Kanadská vláda zachránila situaci, kterou způsobila vlastní nedbalost federace. Formulace, že IIHF ‚pečlivě prozkoumala alternativní možnosti‘ (hostitelská města), je pouze symbolickým gestem, které má uklidnit Rusko. Nic neprozkoumala. Přesunutí turnaje nebylo ani možností, ani se o něm neuvažovalo,“ reagoval bývalý dlouholetý mluvčí IIHF Szymon Szemberg.
Jako člověk dobře znalý prostředí světového hokeje situaci komentuje na svém účtu X, vyjadřuje se i do médií. Podobně jako bývalý soudce CAS Conny Jörneklint: „V zákulisí se muselo něco odehrát. IIHF totiž nejprve tím, že do turnaje zařadila Rusko namísto Norska, dala najevo, že hodlá rozhodnutí CAS respektovat. Domnívám se, že IIHF zkoumala možnosti přesunu mistrovství světa juniorů do jiné země, ale dostala zamítavou odpověď,“ uvedl pro švédský Aftonbladet.
Rusko mělo pozastavenou účast na akcích IIHF od doby roku 2022, kdy napadlo Ukrajinu. V říjnu však CAS tento zákaz zrušil. Uvedl, že argumenty IIHF týkající se bezpečnosti a ochrany nebyly podloženy dostatečnými důkazy, a nařídil, aby Rusku umožnila účast na svých akcích.
Narušená důvěra CAS
Mezitím vyplavaly na povrch skutečnosti, které narušily důvěru v CAS. Dva ze tří členů rozhodčího tribunálu, který svým verdiktem umožnil návrat Ruska na mezinárodní scénu, na něj měli vazby, které neoznámili. IIHF se rozhodla podat oficiální námitku k CAS. Zároveň měla IIHF zahájit vyšetřování důkazů, podle nichž byly týmy z Ruskem okupované části Ukrajiny začleněny do ruského hokejového systému. To by mohlo vést k opětovnému vyloučení Ruska.
Ministr sportu a předseda Ruského olympijského výboru Michail Děgťarov oznámil, že podá u MOV stížnost a bude žádat sankce. „Jediným správným řešením by bylo přesunout turnaj z Kanady do země, která je připravena zajistit účast všech kvalifikovaných reprezentací, včetně ruské. Také už v pátek jsme požadovali přijetí opatření vůči Kanadskému olympijskému výboru a Kanadské hokejové federaci,“ napsal na síti Telegram.
Člen ruské vlády kritizoval postoj IIHF ohledně nemožnosti přesunutí soutěže. „Její argumenty o vyšší moci považujeme za neopodstatněné. Federace dlouhodobě zastávala vědomě diskriminační postoj vůči Rusku, a to navzdory rozhodnutí svého vlastního rozhodčího orgánu. Verdikt CAS o připuštění ruských týmů byl očekávaný a předvídatelný. IIHF měla dostatek času na to, aby v předstihu prozkoumala možnost přesunu soutěží,“ dodal ruský ministr sportu.
Rusko dál prosazuje svoje
O válce se v Rusku nemluví. Reakce ze světa tam označují za hysterické. Německá vláda uvedla, že by bylo prakticky nemožné uspořádat mistrovství světa za účasti Ruska. Bývalý rozhodčí soudce Jörneklint se domnívá, že tento spor se časem opět ocitne na stole CAS.
„Rusové se mohou obrátit na CAS a tvrdit, že IIHF nedodržuje rozhodnutí, a proto požadují, aby byla IIHF uložena vysoká pokuta. Domnívám se, že IIHF má argument, proč rozhodnutí CAS nedodržuje. Jistě vysvětlí, že se snažila přesunout mistrovství světa juniorů z Kanady, ale že na to bylo příliš málo času, a proto se Rusko nemůže zúčastnit. Domnívám se, že IIHF bude argumentovat tím, že se snažila rozhodnutí CAS vykonat,“ uvedl pro Aftonbladet.
Předseda Ruského hokejového svazu FHR Vladislav Treťjak pro státní tiskovou agenturu TASS uvedl, že Rusko bude od IIHF požadovat finanční kompenzaci, pokud se ruská reprezentace nebude moci zúčastnit mistrovství světa juniorů ani mistrovství světa mužů v Německu v květnu. „Situaci analyzujeme s našimi právníky, kteří nám pomohli vyhrát spor u CAS. Projednáme další kroky a i tak budeme prosazovat svou pravdu, aby bylo rozhodnutí soudu provedeno,“ řekl.