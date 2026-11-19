Putin se setkal s Trumpem, pak se zlobil kvůli hokeji: Nerespektování právních norem
Každým dalším vyjádřením potvrzují, jak moc se chtějí na hokejové šampionáty vrátit. Pár dnů poté, co ruská reprezentace dostala definitivní zákaz startu na juniorském mistrovství světa v Kanadě, se k věci vyjádřil i sám prezident Vladimir Putin. Rozhodnutí kanadské vlády o neudělení víz nazval „nerespektováním právních norem“ ve sportu.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
V průběhu čtvrtečního dne se ruský vůdce Vladimir Putin setkal v Šen-čenu s americkým protějškem Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Při následném setkání s novináři se řeč stočila i k hokeji.
Rusko bylo minulý měsíc na základě rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) znovu zařazeno mezi účastníky mistrovství světa IIHF. Kanada však na nadcházejícím šampionátu juniorů zakázala ruským hráčům účast. IIHF navíc nedávno oznámila, že tým sborné se turnaje nezúčastní. „Jednoduše to znamená nerespektování právních norem, v tomto případě norem mezinárodního sportovního práva,“ zlobil se Putin.
Závažné porušení Olympijské charty
„Jde o závažné porušení Olympijské charty a o krok směrem k ničení olympismu jako celku. Sport by měl stejně jako umění lidi spojovat, ale zdá se, že někdo o takové sjednocení nestojí. Místo toho chce vyhrocovat napětí a konflikty,“ doplnil ruský prezident, na jehož výrok zatím IIHF nereagovala.
Rusko již dříve požadovalo, aby se juniorské mistrovství světa mužů přesunulo z Kanady do jiné země, a zároveň vyzvalo Mezinárodní olympijský výbor (MOV), aby zasáhl. MOV tak dosud neučinil.