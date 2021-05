ONLINE: Česko - Slovensko. Šest změn v sestavě, v brance poprvé Kváča

V brance čeká premiérový start za národní tým Petra Kváču. Do obrany se nově zařadí Libor Šulák, Jakub Galvas a David Sklenička, v útoku dostanou šanci Šimon Stránský a Jiří Sekáč.

Vedle trojice Vojtěch Mozík, Pavel Kousal a Ondřej Najman, která byla již z kádru vyřazena, budou odpočívat i Ondřej Vitásek, David Musil a brankář Roman Will. Již dopředu bylo jasné, že nenastoupí ani Tomáš Zohorna, který doléčuje menší zdravotní problémy.

Realizační tým v čele s hlavním koučem Filipem Pešánem se rozhodl pozměnit až na jeden útok všechny formace. "Včera nám v některých lajnách chyběla rychlost a trochu pohybu, proto jsme to přeházeli a budeme hrát v systému, který jsme včera měli od půlky třetí třetiny," řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček.

První zápas proti Slovensku totiž český tým zlomil až v závěru třetí třetiny, kdy se dvakrát střelecky prosadil. V první a druhé dvacetiminutovce byl soupeř aktivnější a domácí výběr se proti lépe se pohybujícím Slovákům těžko prosazoval.

"Minimálně dvě třetiny jsme nebyli s naší hrou spokojeni a to celoplošně. Jak z pohledu obrany, tak i útoku. Dobrý výkon podal brankář, který si zasloužil nejvyšší známku," ocenil Špaček výkon Romana Willa. "To, že jsme ho dovedli do vítězného konce, je plus. Slováci ale byli určitě padesát minut lepší než my," uznal Špaček, který věří, že Češi dnes podají výrazně lepší výkon.

Předpokládaná sestava:

Kváča - Ščotka, Šulák, Jordán, Galvas, Mašín, Sklenička, Šustr - Blümel, R. Hanzl, Tomášek - Lenc, M. Špaček, M. Stránský - Radil, Š. Stránský, Sekáč - Flek, A. Musil, H. Zohorna - Červený.