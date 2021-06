ONLINE MS: Kanada - Finsko 2:1. Javorové listy bojují o život

Poslední hrací den základních skupin světového šampionátu hokejistů v lotyšské Rize je tady. Zbývá rozluštit několik tajenek. Ať už co se týče pozic, z nichž půjdou národní týmy do vyřazovací fáze, ale i toho, kdo se do ní probojuje. Ve skupině A je jasno, kromě Čechů si play off zahrají Rusko, Švýcarsko a Slovensko. Ve skupině B mají jistotu Finsko a USA. Na čekané, jak dopadnou dnešní zápasy, je Kazachstán, kterému dýchá na záda trio Německo, Kanada a Lotyšsko. Napovědět už může polední střet právě Kanady s Finy. Jak se situace vyvine a kdo na koho narazí ve čtvrtfinále? Sledujte maraton šesti utkání MS od 11:15.