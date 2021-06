MS v hokeji ONLINE: kdo vyzve ve finále Kanadu? Finsko - Německo 2:0

Kanaďan Brandon Pirri při svém gólu dotlačil do sítě i brankáře Petersena • Reuters

Prvním finalistou MS v hokeji 2021 je Kanada! Javorové listy, které v Rize proklouzly do play off na poslední chvíli, si v semifinále v zámořské bitvě poradily s USA 4:2, když se dvakrát trefil Andrew Mangiapane. Navečer si to pak rozdají Finové s Německem. Zápas sledujte od 17:15 ONLINE na iSport.cz!