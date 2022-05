Na Švédy s Langhamerem! Nadupané přesilovky, útok diblíků i roztržené duo

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Dnes od 19.00 vstoupí čeští hokejisté do Švédských her, které jsou generálkou před mistrovstvím světa. Soupeřem jim bude domácí výběr Tre Kronor. Národní tým si v ikonické hale Globen dvakrát zatrénoval. „Je to tu jako v divadle. Krásná aréna,“ uznal asistent trenéra Martin Erat. Utkání startuje v 19 hodin. ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.

Oproti odhadům v brance proti Švédsku večer nebude stát Karel Vejmelka, ale Marek Langhamer. „Bude chytat Langoš. Necháváme to na trenérech gólmanů,“ odmítl Martin Erat rozvést důvody či myšlenkové pochody, které vedly k volbě brankáře Ilvesu Tampere.

Češi budou chtít navázat na týden staré drtivé vítězství 9:3 z Ostravy. Důležitost výsledku ale jeden z trenérů reprezentace nevnímá. „Myslím, že nějaký význam to bude mít pro Švédy, pro nás až tolik ne. My to bereme jen jako další zápas přípravy před šampionátem.“

Elitní útok spolu vytvoří trio Roman Červenka, David Krejčí a Filip Chlapík. „Chceme, aby hráli dobře systém. Jsou to zkušení hráči, kteří ví, co mají dělat. Potřebujeme, aby už hráli zápasy,“ přiznává Erat.

Trenéři tak roztrhli úderné duo Červenky s Michaelem Špačkem, kteří na Českých hrách diváky bavili krásnými akcemi. Společně zůstanou alespoň na přesilovce, sdílet led budou ve druhé formaci pro početní výhody. Spolu s nimi v ní budou taky David Jiříček, Tomáš Kundrátek a Jiří Smejkal.

První přesilovkou úderku pak vytvoří Filip Hronek, David Krejčí, Jakub Vrána, Filip Chlapík a Matěj Stránský.

Složení lajn bylo upraveno kvůli příjezdu hráčů z NHL a taky čtveřice extraligových finalistů. Už dnes během odpoledne do Stockholmu přiletí Tomáš Hertl s Radimem Šimkem a také Dominik Simon. Hrát však budou až v sobotu. „Máme jasně dáno, co chceme. Kluky jsme zařadili tam, kde je vidíme, kde by měli hrát. Až přijedou další kluci, bude to stejné. Vybíráme si hráče do určitých rolí dopředu. Když někoho povoláme, máme pro něj určené místo,“ povídá Erat.

Z českých útoků pak zaujal taky ten ve složení Jakub Flek, Petr Kodýtek a Matěj Blümel. Spolu vytvoří výškou možná jednu z nejmenších lajn historie národního týmu. Největší čahou z nich je Blümel se 183 centimetry. Flek měří 173 a Kodýtek jen 168 centimetrů. „Jejich hlavní zbraní je rychlost, všichni jsou šikovní, hbití. Jsou tu s námi čtyři týdny, předvádí výborné výkony,“ nevidí ve vzrůstu problém Erat.

Na bývalého reprezentačního útočníka taky dýchla atmosféra ikonické haly Globen, která nese nově název Avicii Arena. S národním týmem tu došel Erat před deseti lety k bronzu. „Pamatuju si, jak jsme tady Švédy porazili ve čtvrtfinále, Milan Michálek dal rozhodující gól třicet sekund před koncem. Je to krásná aréna, cítíte se tu jako v divadle,“ popisuje kouzlo švédského stánku kultury.