MS ONLINE: USA porazily Británii 3:0, Kanada vede s Kazachstánem 4:3

Kromě českého utkání s Lotyšskem dnes pokračuje program světového šampionátu v hokeji dalšími třemi zápasy. Hokejisté USA v duelu „české" skupiny B porazili Velkou Británií 3:0. V „áčku" Německo vybojovalo výhru 1:0 nad Dánskem. Duel však byl kvůli menšímu požáru zpožděn. Kanada jde jako jasný favorit do střetnutí s Kazachstánem.

Základní skupina A (Helsinky)

Německo - Dánsko

Hokejisté Německa zdolali na mistrovství světa v Helsinkách Dánsko 1:0 a vyhráli třetí ze čtyř duelu na turnaji. Posunuli se tak na 3. místo právě před svého soupeře, který si připsal druhou prohru a ztrácí na tým finského kouče Toni Söderholma tři body. Jediný gól vstřelil v čase 32:41 útočník Marc Michaelis. Gólman Philipp Grubauer si díky 18 úspěšným zákrokům připsal první čisté konto na šampionátu.

Duel začal oproti původně plánovanému začátku v 15:20 až v 17:00, protože celá hala musel být evakuována kvůli malému požáru, který byl uhašen. Oba celky se po pobytu před stadionem a opakované rozcvičce soustředily v úvodní třetině především na pozornou defenzivu. Německého gólmana Grubauera ohrozil v 16. minutě u úhlu Patrick Bjorkstrand. Za dvě minuty mohl na druhé straně otevřít skóre Seider, jehož střela skončila na horní tyči Dahmovy branky.

V úvodu druhé třetiny ukryl Grubauer v lapačce střelu Meyera, který vyřešil individuálně střelou z pravého kruhu přečíslení. O chvíli později zůstal Meyer po tvrdém zákroku Jonase Müllera ležet na ledě a pak otřesený zamířil do kabiny. Ve 24. minutě dostal Kastner u levé tyče puk od Fischbucha na brusle, takže nedokázal úspěšně zakončit.

Při Jakobsenově trestu měl nejdříve možnost Pföderl a vzápětí Noebels zamířil z pozice mezi kruhy do horní tyče. Na druhé straně ve 27. minutě ztroskotal Ehlers na Grubauerovi. Dánově se potom neprosadili ve své první přesilové hře při vyloučení Jonase Müllera.

Němci, kterým v utkání chyběl zraněný útočník Stützle z Ottawy, se prosadili v čase 32:41, kdy po půlminutě potrestali vyloučení Seveřanů za špatné střídání. Noebels z pravého kruhu přihrál Michaelisovi, který tečoval puk za Dahma. Dánové svou početní výhodu po Plachtově faulu nezužitkovali.

Ve 46. minutě měli příležitosti na zvýšení Ehl, Soramies či Pföderl. V polovině třetí třetiny se dostal do nadějné pozice na vyrovnání Scheel, ale dostal se mimo střeleckou pozici a neuspěl ani po objetí branky. Z protiútoku se natlačil před Dahma Ehliz, ale posunul branku a pak teprve do ní poslal puk, takže gól neplatil. Dánové se sice ubránili při Kristensenově trestu, ale sami se do konce zápasu nedokázali prosadit proti obraně Němců. Změnu stavu nepřinesla ani závěrečná power play.

Góly Domácí: 32:41. Michaelis Hosté: Sestavy Domácí: Grubauer (Niederberger) – Seider, M. Müller (C), Holzer (A), J. Müller, Wissmann, Wagner, Bittner – Plachta, Michaelis, Ehliz – Fischbuch, Pföderl, Noebels (A) – Karachun, Loibl, Schmölz – Ehl, Kastner, Soramies. Hosté: Dahm (Dichow) – M. Lauridsen, Lassen, Kristensen, Jensen Aabo (A), Larsen, N. Jensen, M. Jensen – Blichfeld, Nielsen (A), Ehlers – Storm, Regin (C), Scheel – Bau Hansen, Bjorkstrand, Meyer – Asperup, Jakobsen, Poulsen – Aagaard. Rozhodčí Heikkinen (FIN) , Stano (SVK) – Davis (USA), Sormunen (FIN) Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky Návštěva 2 570 diváků

Kanada - Kazachstán

Góly Domácí: 03:50. Cozens, 14:18. Batherson, 17:20. Lowry, 32:14. Severson Hosté: 02:25. Petuchov, 12:16. Šestakov Sestavy Domácí: Thompson (Driedger) – Whitecloud, Chabot (C), Sanheim, Severson (A), Holden, Graves, Mayo – Roy, Cozens, Dubois – Lowry (A), Sillinger, Anderson – Barzal, Batherson, Johnson – Geekie, Mercer, Comtois – Gregor. Hosté: Šutov (Kudrjavcev) – Šalapov, Svedberg, Blacker, Orechov, Metalnikov, Beketajev, Sam. Danijar – Akolzin, Sagadějev, Ševčenko – Michajlis (A), Valk (A), Savickij – Paňukov, Starčenko (C), Šestakov – Petuchov, Rachmanov, Gurkov – Asetov. Rozhodčí Rekucki (USA), Rohatsch (GER) – Constantineau (FRA), Nittylä (FIN) Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 4 4 0 0 0 19:7 12 2. Kanada 3 3 0 0 0 16:5 9 3. Německo 4 3 0 0 1 9:8 9 4. Dánsko 4 2 0 0 2 11:9 6 5. Francie 4 1 1 0 2 8:9 5 6. Slovensko 4 1 0 0 3 9:14 3 7. Itálie 4 0 0 1 3 5:15 1 8. Kazachstán 3 0 0 0 3 4:14 0

Základní skupina B (Tampere)

Velká Británie - USA 0:3

Hokejisté USA porazili na mistrovství světa v Tampere 3:0 Velkou Británii a připsali si třetí vítězství na turnaji. Dvěma góly se na úspěchu Američanů podílel útočník Kieffer Bellows. Čisté konto při svém premiérovém startu udržel Jeremy Swayman. Britové prohráli i čtvrtý zápas ve skupině B a v tabulce jsou poslední, podruhé za sebou se střelecky neprosadili.

Američané vstoupili do utkání proti outsiderovi na půl plynu a hlavně nedisciplinovaně. V první třetině hráli hned čtyřikrát v oslabení, i když poslední trest pro Peekea rozhodčí udělili chybně. Britové však v početních výhodách nedokázali brankáře Bostonu Swaymana výrazněji ohrozit.

Ve druhé třetině zámořští hráči zvýšili aktivitu, překonat gólmana Whistleho se jim ale dlouho nedařilo. Bezbrankový stav se změnil až ve 29. minutě, kdy Peekeovu střelu usměrnil do branky Meyers. V nepříliš kvalitním zápase měli Američané střeleckou převahu, výraznější šance si ale nevytvářeli.

Uklidňující druhý gól přidal favorit po 58 sekundách třetí třetiny v přesilové hře díky Bellowsovi, jenž využil zaváhání britského brankáře. Útočník NY Islanders se ve 44. minutě opět v přesilovce postaral o další americký gól a o osudu duelu bylo jasno. Další branka již nepadla, i když syn bývalého kanadského útočníka Briana Bellowse v závěru sahal po hattricku.

Jedinou ztrátou Američanů tak bylo odstoupení obránce Merrilla z Minnesoty, který hrál stejně jako Swayman na turnaji poprvé. Už po dvou střídáních zamířil se zraněním do kabiny.

Góly Domácí: Hosté: 28:20. Meyers, 40:58. Bellows, 43:41. Bellows Sestavy Domácí: Whistle (Bowns) – Tetlow, Richardson (A), O'Connor, D. Phillips, Clements, Ehrhardt, Sa. Jones – Neilson, Lake, Dowd (A) – Mosey, Conway, Perlini – Waller, J. Phillips (C), Myers – Hook, Lachowicz, Davies – Ferrara. Hosté: Swayman (Mann) – Merrill, Se. Jones (C), Schmidt (A), Peeke, Megna, Hughes, Blankenburg – Farrell, Bellows, Gaudette – Bordeleau, Kuhlman, Barber – Meyers, Galchenyuk, Hayden – Lettieri, Lafferty, Watson (A). Rozhodčí Ingram (CAN), Stolc (SUI) – Merten (GER), Synek (SVK) Stadion Nokia arena, Tampere Návštěva 4506 diváků

Česko - Lotyšsko

Góly Domácí: 04:02. Zohorna, 04:58. Červenka, 06:41. Špaček, 16:30. Hertl, 18:56. Pastrňák Hosté: 41:01. Kulda Sestavy Domácí: Vejmelka (Langhamer) – Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka (A), Šimek, Sklenička, Jordán, Jiříček – Pastrňák, Krejčí (A), Červenka (C) – Blümel, Hertl, Zohorna – Smejkal, Vrána, Černoch – Špaček, Stránský, Flek. Hosté: Merzlikins (21. Šilovs) – Zile, Jaks, Rubins, Kulda (A), Sotnieks, Čukste, Bergmanis, Mamčics – Keninš, Balcers (A), Abols (C) – Džerinš, Dzierkals, Ri. Bukarts – Batna, Ro. Bukarts, Marenis – Smirnovs, Jelisejevs, Krastenbergs. Rozhodčí Fraser Lawrence (CAN), Sean MacFarlane (USA) – Andreas Weise Kroyer (DEN), David Obwegeser (SUI) Stadion Nokia Aréna, Tampere Návštěva 5711 diváků