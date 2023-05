MS ONLINE: Švýcarsko - Lotyšsko 1:2. Duel určí soupeře pro Čechy

Peter Cehlárik se raduje společně se Samuelem Kňažkem z trefy do sítě Norska • ČTK / AP / Roman Koksarov

Němečtí hokejisté se radují z klidné výhry 5:0 nad Francií, která jim zajistila postup do čtvrtfinále • ČTK / AP / Pavel Golovkin

Poslední den základních skupin na MS v hokeji je tady. Slovenští hokejisté v poledním utkání zvládli porazit Norsko 4:1 a do večera tak budou čekat, zda postoupí do čtvrtfinále. K jistotě potřebují, aby Švýcarsko porazilo v základní hrací době domácí Lotyšsko. Ve skupině A si play off zajistili Němci, kteří smetli Francouze 5:0 a ve čtvrtfinále změří síly se Švýcary. USA porazilo Švédsko 4:3 po prodloužení a zajistilo si první místo ve skupině, večer hraje ještě Finsko proti Dánsku. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSport.cz.